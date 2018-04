Česká paterčata slaví rok. Už se snaží chodit a říkají slabiky

Rodiče prvních českých paterčat poprvé pozvali novináře do bytu. Mohli jsme pozorovat, jak vypadá obyčejný den s pěti...

Je to půl roku, co se Alexandře Kiňové narodila císařským řezem v 31. týdnu těhotenství paterčata. I díky...

Je to její první velký rozhovor a dala ho exkluzivně Magazínu DNES. A poslední, tvrdí. Prožívá divné období. Je...

Paterčata pojedou do konce července domů, společně je odveze minibus

První česká paterčata by mohla do konce července opustit pražskou porodnici v Podolí a zamířit domů do Milovic. Tři z...