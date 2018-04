Průzkum: Většina lidí by chtěla lepší sex

Ukázal to Celosvětový průzkum kvality sexuálního života realizovaný pod záštitou značky Durex (The Durex Sexual Wellbeing Global Survey). Z jeho překvapivých výsledků vyplynulo, že víc než polovina lidí není spokojena se svým sexuálním životem a uvítala by větší pestrost, frekvenci i vzrušení.

Průzkum značky Durex proběhl během srpna a září 2006 ve 26 zemích světa a provedla jej nezávislá agentura Harris Interactive. Dotazováno bylo více než 26 000 respondentů.

Problém jménem komunikace

Zajímavé jsou i důvody, které muži a ženy uvádějí jako příčinu neuspokojivého sexu. Podle 36% mužů by k lepšímu sexu přispělo více volného času a méně stresu. Naopak téměř polovina žen by chtěla zažít v sexuálním životě více romantiky, méně stresu a lepší komunikace s partnerem obsadily až další místa.

Nedostatečná komunikace je vůbec velkým problémem pro většinu lidí. Jen 58 % z nich je schopno mluvit se svými partnery o tom, co je vzrušuje a co by rádi dělali v posteli. Muži jsou přitom mnohem sdílnější než ženy. 62 % mužů bez problémů a pravidelně se svými partnerkami hovoří o sexu, zatímco totéž se svými partnery činí pouze 53 % žen. V tomto smyslu je o něco otevřenější mladší generace. 59 % dotazovaných ve věku 16 – 24 let je připraveno hovořit se svým partnerem o tom, co je vzrušuje. Čím jsou lidé starší, tím více se zdráhají mluvit o svých sexuálních potřebách. Ve věku mezi 35 – 54 lety je toho schopno 57 % dotazovaných, zatímco mezi lidmi nad 55 let to činí pouze 55 % z nich.

Častěji a stejně dlouho

Z nedostatku času vyplývá i nespokojenost s nedostatečnou četnosti milování, o které se respondenti výzkumu často zmiňovali. S frekvencí sexu je nespokojeno 62% dotázaných a uvítali by častější sex. Necelé tři čtvrtiny lidí má sex minimálně jednou týdně a 10% z nich se potom miluje minimálně pětkrát týdně.



Sexuální aktivita pochopitelně klesá s přibývajícím věkem. Dotazovaní mezi 45 – 54 rokem života se milují minimálně jednou týdně v 65 % případů. Naopak mezi mladými lidmi ve věku 16 – 24 let je celých 73 % těch, kteří si sexu užívají jednou týdně a vícekrát.

Zdá se však, že alespoň s jedním aspektem sexu jsme spokojeni. Pro dvě třetiny z nás je dostačující délka našeho pohlavního styku a předehry.

Vibrátory a spol.

Ačkoli máme na výběr z množství erotických pomůcek a technik, naprostá většina lidí stále dává přednost vyzkoušené klasice. Bezkonkurenčně nejoblíbenější jsou erotické masáže, kterým se oddává 59% lidí. Jak pro ženy (58 %), tak pro muže (62 %) jsou právě vzájemné smyslové masáže nejoblíbenější praktikou provozovanou při sexu.

Celých 58 % mužů rádo uspokojuje svou partnerku orálně a 56 % z nich se těší z orálního uspokojování od své partnerky. U žen je to velmi podobné. V orálním sexu aktivní roli s potěšením přijímá 56 % z nich, zatímco roli pasivní 55 % žen. 52 % žen používá k oživení milostných radovánek spodní prádlo a 45 % si libuje v realizaci svých sexuálních fantazií.

Orálního sexu si s chutí užívá i starší generace. Průzkum ukázal, že 48 % starších 55 let provozuje orální sex a třetina z nich ráda uskutečňuje své sexuální fantazie.

Vibrátory používá až 21 % světové populace, zatímco lubrikační gel pravidelně při sexu používá 34 % z nás. Ti, kteří nepoužívají pravidelně erotické pomůcky, by nejraději vyzkoušeli gel pro zesílení orgasmu (20 %), nejrůznější afrodiziaka (14 %) a gel pro oddálení vyvrcholení (13 %).