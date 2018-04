Průzkum: ženy nejčastěji vyvrcholí při orálním sexu, muži při souloži

U nich nastává vyvrcholení nejčastěji poté, co je do sexu zapojeno více technik a metod dráždění, nejčastěji pak orální sex. Národního výzkumu sexuálního zdraví a chování se přitom v USA zúčastnilo na šest tisíc osob mezi čtrnácti a čtyřiadevadesáti roky.

Z výsledků vyplývá, že kondom používají Američané dvakrát častěji při náhodném sexu s cizí osobou než při souloži s trvalým partnerem. Osoby, které nemají problém s kondomy, přitom hodnotí svůj pohlavní život pozitivněji, jsou častěji vzrušené, mají ze sexu větší požitek a nejčastěji dosahují orgasmu.

Bisexuálů, gayů a lesbiček je přitom v průměrné populaci kolem osmi procent, ale homosexuální zkušenost – tedy sex se stejným pohlavím – aspoň jednou v životě zkusil dvojnásobný počet dospělých.

Masturbaci se přitom nejvíce oddávají muži i ženy ve věku 25 až 29 let, je to 84 procent pro muže a 72 procent pro ženy. Mezi muži staršími sedmdesáti let masturbuje 46 procent a mezi ženami stejné věkové skupiny 33 procent jedinců.