Průzkum: Muži vidí ženy krásnější než ony samy sebe

Z průzkumu Pravda o kráse vyšlo, že zatímco Češky samy sebe dokážou popsat jako krásné pouze v jednom procentu případů, muži je vnímají jinak. Dvacet tři procent Čechů by svoji partnerku popsalo jako krásnou, nádhernou či ohromující. Každá čtvrtá žena by se ohodnotila pouze jako průměrná, přitom by to ale o své partnerce řeklo pouze pět procent mužů.



Z průzkumu také vyplynulo, že muži podobným problémem netrpí tak často jako ženy. Naopak čtyřicet dva procent mužů se ohodnotilo jako zdravě sebevědomí. Na stejnou otázku odpovědělo kladně pouze dvacet pět procent žen.



Nesnášíme břicho, milujeme úsměv

Jaké partie jsou podle žen nejproblematičtější? Více než polovina žen (55 %) uvádí, že nemají rády své břicho. Dvacet čtyři procent dotázaných negativně hodnotí své pozadí a každá pátá nevidí nic hezkého na nohách a bocích. Naopak nejvíce na sobě ženy cení oči (52 %), vlasy (35 %) a úsměv (35 %).

Všudypřítomné krásné a perfektní ženy na obrazovkách a stránkách tiskovin nutí ženy poměřovat se velmi přísným metrem. "Honíme se za vlastní představou dokonalosti, kterou ale nikdy nedoženeme," komentuje vztah žen ke kráse koučka Lenka Černá. "Náš vztah k vlastní kráse se formuje již v dětství a je odrazem toho, jak nás vnímali dospělí. Není to ale konečný stav, je možné na něm pracovat a změnit ho," dodává.