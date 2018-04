Průzkum ONY: džíny nosit umíme, ale nevíme, co k nim

. Kdo vám radí Naše módní redaktorka Lenka Poláčková vystudovala Střední a vyšší odbornou školu oděvního návrhářství, pracovala v časopisech Marianne, Yellow. Kromě módních stránek v Ona Dnes se věnuje vlastní návrhářské tvorbě pod značkou Lennie.

Z našeho průzkumu vyplynulo, že Češi nejraději nosí džínovou módu. A při jejím výběru nejsou vůbec konzervativní. Horší už je to s tím, co si k džínovým kalhotám a sukním oblékají. Většinou jsou to totiž nepříliš nápaditá trička, klasické košile a blůzy. Přesto se rok od roku móda na českých ulicích zlepšuje. Přicházejí k nám totiž stále nové obchody a s nimi také světové trendy.

Ještě před pár lety jsme Francouzkám záviděly jejich umění nosit šátky. Ty nyní patří k velkým módním trendům a barevné pašmíny jsou často vidět i u nás. Podobné je to s kabelkami. Už nemáme ve skříni jednu univerzální černou, ale podlehly jsme kouzlu barevných velkých kabel, které měníme podle nálady. I boty, které nosíme, jsou veselejší než ještě před pár lety. Což platí hlavně pro nás, ženy.

U mužů zatím stále vedou sportovní boty, které už dávno nejsou jen jednobarevné, ale mají i netradiční tvary a kombinace barev. Problém s oblečením mají ale všichni, kteří nemají konfekční velikost, což se samozřejmě musí odrážet v tom, co nosí. Nabídka českých obchodů je v tomto směru bohužel žalostná.

PARDUBICE



Petra Janečková (34), herečka

1. Jaký styl nosím a proč?

Běžně nosím pohodlné věci, triko, džíny, taková sportovní elegance. Oblečení přizpůsobuju příležitosti. Ale jsem spíš kalhotový typ, když potřebuju, ladím oblečení do stejné barvy, žádné pestré věci, snažím se vše sjednotit do jednoho tónu. Dám hodně na doplňky, v oblibě mám zirkon ve stříbře.

2. Oblíbený obchod/značka?

Na značky moc nejsem. Občas si něco koupím v malém butiku, sem tam neodolám topu z Terranovy.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

Podprsenka. S tou se dá úspěšně čarovat. Tenhle kousek spodního prádla dokáže zázraky, když ho mám na sobě, i když ho nemám...

Co na to módní redaktorka

Petra Janečková představuje zřejmě největší skupinu českých žen, které se oblékají tak trochu podle trendů, pohodlně, sportovně a hlavně velmi bezpečně. Nepouštějí se do barev ani experimentů a ve svém nenápadném stylu se cítí dobře. Není na něm nic špatného, jen je bezvěký: začnete ho nosit v pětadvaceti a do padesáti vás nečeká žádná změna. Jestli mám něco doporučit, tak víc fantazie a hry. K oblečení paní Janečkové bych doporučila třeba veselejší hrubě pletenou šálu, barevný šátek, svetr s proužkem. Ty neutrální barvy jí dělají příliš bledý obličej, chtělo by to rozsvítit. Má štíhlou postavu, a kdyby místo zrzavé zvolila čokoládovou barvu vlasů, mohla by si dovolit v podstatě cokoliv. Kromě krátké letecké bundičky může v zimě vyzkoušet moderní parku.



Miroslav Petráň (57), architekt a předseda Dostihového spolku Pardubice

1. Jaký styl nosím a proč?

Sportovní, protože mám rád pohodlí.

2. Oblíbený obchod/značka?

Marks & Spencer – na malého a tlustého chlapa si tam vždycky něco vyberu. Gear– košile a mikiny. Vandenberg – odtamtud mám nejradši trička.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

Nejoblíbenějším kouskem, který nosím celoročně, je moje kolo. Jinak záleží na počasí, v létě kraťasy plus tričko s krátkým rukávem, džíny a něco sportovního.

Co na to módní redaktorka

Nabídka českých módních obchodů je k mužům všeobecně macešská a k nekonfekčním typům zvlášť. Muži, kteří vybočují svou postavou z průměru, musí na své oblékání vynaložit mnohem větší snahu nebo nakupovat v zahraničí (třeba v Anglii). S tím já nic nenadělám, tak alespoň poradím. Kromě značky Marks & Spencer, která na silnější muže pamatuje, by se panu Petráňovi určitě vyplatilo najít si dobrého krejčího. Jednak na ušití obleku do práce a jednak i na úpravy věcí zakoupených v obchodě. Já doporučuji sportovní saka pro volný čas – postavě poslouží mnohem lépe než beztvaré svetry a mikiny. Potom proužkované košile, širší plátěné nebo vlněné kalhoty a hlavně nápadnější doplňky. Pan Petráň není kloboukový typ, je na to moc sportovní, ale slušela by mu čepice bekovka a kožené elegantní boty. A svému oblíbenému kolu může pořídit třeba barevnou lahev na pití

ÚSTÍ NAD LABEM







Blanka Vraspírová (50), primářka Kliniky plastické chirurgie Ústí nad Labem

1. Jaký styl nosím a proč?

Ve volném čase sportovní oblečení, džíny, tričko, tenisky. Na denní nošení sportovně elegantní módu, a protože jsem v neustálém spěchu, tak preferuji elegantnější volnější kalhoty. A když džíny, tak se sáčkem, aby to vypadalo elegantně. Boty na podpatku mám moc ráda, ale spíš na slavnostnější příležitost, protože když sprintujete po městě, nemůžete klopýtat na jehlových podpatcích.

2. Oblíbený obchod/značka?

Často cestuji, takže si oblečení vozím zvenku. Hodně z Ameriky, protože je to tam kvalitnější, levnější a v daleko větším výběru. U nás mám ráda značku Jackpot. Dobře a za rozumné ceny se u nás nakupuje u Zara nebo Reserved, H&M.

3. Nejoblíbenější kus oblečení?

Jsem maniak na boty. Jsou naskládané pěkně v krabičkách a už si na ně musím psát, co v nich je, protože začínám ztrácet přehled.

Co na to módní redaktorka

Na paní primářce je vidět, že ji móda baví. Sluší jí to, má své oblečení barevně dobře sladěné a nebojí se v rozumné míře experimentovat. Chválím za světlý kabát, většina z nás totiž volí kabát černý nebo tmavý a je to škoda, pak nemá být podzim smutné období. Z letošních podzimních trendů bych k jejímu světlému typu s bledou pletí doporučila oranžovou, zelenou nebo tmavě azurovou. A kdybych měla přece jen něco změnit, zvolila bych k rezavě hnědým botám stejně barevnou kabelku. A jako experiment dlouhý nápadný náhrdelník z velkých korálů.



Jan Kubata (41), primátor



1. Jaký styl nosím a proč?

Kvůli zaměstnání se oblékám konzervativně – tak, abych reprezentoval funkci, kterou zastávám. Mám rád jednořadá saka s dvojitým rozparkem vzadu, protože se mi lépe sedá a tolik se to nemačká. Většinou mám tmavé obleky, světlé mám jen dva a ty nosím, pouze když je opravdu horko.

2. Oblíbený obchod/značka?

Nejčastěji chodím do Domu módy v Praze, protože tam je málo lidí a jsem rychle obsloužený. Nosím hodně věci od Koutného nebo z OP Prostějov, prostě převážně české značky.

3. Nejoblíbenější kus oblečení?

Jednoznačně kravaty, na ty jsem trošku úchylný a mám jich opravdu dost, tak osmdesát. Moji nejoblíbenější už moc nenosím právě proto, že je nejoblíbenější. Je červená, hedvábná, jsou na ní golfové hole, ale strašně maličkaté. Ale má zásadní chybu – když si ji pokecám, tak se špatně čistí.

Co na to módní redaktorka

Muž v obleku – třeba vám připadá, že na tom není co zkazit, ale stačí se rozhlédnout po jakékoliv kancelářské budově v Česku. Spatříte špatné barevné kombinace, délky i střihy. Tady musím naopak chválit – lesklý materiál je moderní, proužek oblek oživí a líbí se mi, že se pan Kubata nebojí kravat. K tmavému obleku správně zvolil živý tón červené. Jako malou extravaganci bych doporučila hnědé boty a hnědý pásek nebo tašku. A jako variantu tmavě šedý oblek, ke kterému se hodí i barevnější košile.

BRNO



Adéla Bursová (23), studentka

1. Jaký styl nosím a proč?

Mám ráda sportovně elegantní styl. Když je potřeba, tak se obleču i čistě elegantně, nedělám to ale moc často. Odmalička sportuju a tancuju, to se promítne i v tom, co každý den nosím.

2. Oblíbený obchod/značka?

Billabong v Brně (ve skateshopech), Banana Moon, Quicksilver, Zara, Mango, Nike, Puma, Le Coq Sportif.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

Kvalitní podprsenka a kalhotky jsou základ, bez toho se žena neobejde. Cudnější varianta: Tenisky, sportovní sako, boty na podpatku, kalhoty nad kolena, džíny. Je to snadné na nošení a údržbu. Když přituhne, pod sako i mikinu s kapucí. A sportovně elegantní tašku.

Co na to módní redaktorka

Je radost hodnotit někoho, pro koho je radost se oblékat. Na mladších dívkách je u nás vidět, že o svém stylu přemýšlejí víc než starší ženy a nebojí se odlišovat, naopak. Adélu chválím za kraťasy přes tmavé punčocháče, za zajímavý střih vlasů a trendy boty. Kdyby chtěla dodat svému oblečení barvu, doporučila bych punčocháče a mikinu v zelené nebo oranžové barvě. Nebo by stačilo nabarvit vlasy na výraznější jednotnou zrzavou. A kdyby chtěla na podzim experimentovat podle posledních trendů, měla by vyzkoušet folklorní motivy, hippie volný kabát nebo uvolněný styl 70. let.



Lukáš Sapík (23), student

1. Jaký styl nosím a proč?

No, svůj styl. Někdy si vezmu vytahané triko a tenisky, jindy chci být za elegána a někdy si dovolím velký módní výstřelek. Do nějakého konkrétního stylu bych se asi zařadit nedokázal. Nemám rád to, co nosí úplně každý, to mě tak nějak odrazuje. Teď u mě vedou o dvě čísla větší trika, vesty a velké tašky.

2. Oblíbený obchod/značka?

Snažím se vybírat ze všeho to, co mě zaujme. Nemusí to být zrovna ZNAČKA. Vážně se dá poskládat dobrý šatník i za málo peněz. Když si někdy spočítám, kolik mě stálo to, co mám na sobě, tak z toho nejdráž vyjde spodní prádlo.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

Mám takové vlny. Třeba minulý týden jsem si koupil nové rifle a ty si teď oblékám pořád. Ještě víc mě teď zaujaly jedny boxerky, černo-bílé proužkované. Ty ale rozhodně celý týden nenosím!

Co na to módní redaktorka

Není co kritizovat, tenhle model se mi moc líbí. Včetně Lukášova přístupu k věci. Přemýšlí o tom, co nosí, nechce vypadat jako ostatní a je originální od bot po nápadné brýle. Přesto není jeho oblečení překombinované ani příliš nápadné. Pro mladé lidi s podobným přístupem je nabídka českých obchodů bohatá, na rozdíl od lidí středního věku a starších. Tak vybírejte, dokud můžete.



LIBEREC



Eva Ottová (32), na mateřské dovolené



1. Jaký styl nosím a proč?

Mám ráda klasický styl se sportovními prvky. Těmi v poslední době doplňuji šatník mnohem více než dříve, protože na mateřské dovolené upřednostňuji pohodlné oblečení.

2. Oblíbený obchod/značka?

Nejraději si nechávám šít originální věci v libereckém módním ateliéru Tyrkys.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

V těchto dnech kabát, který mám právě na sobě. Mimochodem je z Tyrkysu. Je teplý, pohodlný, jednoduchý a přitom výjimečný.

Co na to módní redaktorka

Mateřská dovolená má svůj speciální režim i módní pravidla, která víc než styl diktuje péče o děti. Ale když od toho odhlédnu, je paní Ottová oblečená moc smutně a navíc jako o dvacet let starší, než je. Kabátek s originálními knoflíky má krásný střih, ale je bohužel černý. Já bych navrhovala spíš fialovou nebo oranžovou. Šála je krásná a určitě i příjemná, ale potřebuje protipól – stejně krásné boty. Tyhle jsou spíš neviditelné, i když určitě pohodlné. Z hlediska stylu bych kromě barevného kabátu navrhovala ještě hnědé nebo béžové kozačky nebo kotníkové boty na rozumném podpatku. Dodají modelu barvu a strukturu.



Ondřej Němec (18), student

1. Jaký styl nosím a proč?

Nosím převážně skate oblečení, protože mi vyhovuje jeho volnost. Cítím se v něm velmi pohodlně. Často nosím také symboly metalových kapel, které poslouchám a ke kterým mám vztah.

2. Oblíbený obchod/značka?

Nejvíc nakupuji v obchodech typu Nosferatu a také preferuji značku Tribal či Adidas.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

Nejoblíbenější část oblečení je rozhodně mikina s kapucí, protože v podstatě vystihuje můj styl, který je daný zejména hudbou, kterou poslouchám.

Co na to módní redaktorka

Ukaž mi, co nosíš, a já ti řeknu, co si myslíš, co posloucháš a co čteš. Je škoda, že většina Češek a Čechů opustí tenhle přístup k módě zároveň se školními lavicemi. Student Ondřej je "výkladní skříní" generace, kterou v oblékání ovlivňuje všeobecný kulturní vkus. Škoda, že se tenhle aspekt někdy kolem třicátého roku věku vytrácí a většina z nás se začne oblékat jakoby podle společného vzoru, který diktují nákupčí velkých oděvních obchodů. Přestože je mi jasné, že černá k Ondřejovu stylu patří, doporučila bych mu vyzkoušet "skejtovou" mikinu s barevnými kostkami nebo jiným zajímavým grafickým vzorem. Byl by pak "viditelnější" a zajímavější.



OSTRAVA



Iva Málková (46), prorektorka Ostravské univerzity



1. Jaký styl nosím a proč?

Preferuji sportovně elegantní styl. Vybírám si takové oblečení, ve kterém se mohu rychle pohybovat a měnit prostředí.

2. Oblíbený obchod/značka?

Nedávno jsem objevila úžasnou módní návrhářku Hanku Zelenkovou. Žije v jižních Čechách, což je trošku z ruky, nicméně několik kousků oblečení už od ní mám. Třeba kabát. Ráda mám i módní butik paní Kudělkové v centru Ostravy.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

Velmi ráda nosím šály. Doma jich mám asi deset. Vybírám si je podle barev, aby ladily k mému oblečení.

Co na to módní redaktorka

Paní prorektorka je živým důkazem toho, že doby nudných tmavých kostýmků jsou pro ženy pracující v administrativě naštěstí pryč. Chválím střih saka, doporučila bych nápadnější šperk na krk a užší nohavice u kalhot. Tato šířka totiž opticky zkracuje nohy. Místo velké šály bych mohla doporučit menší šátek v barvě bot, ale protože šály patří k jejímu stylu, navrhla bych paní Málkové jiný vzorek. Romantické květiny na přehozu se stylově neshodují s jednoduše elegantním proužkem kostýmu.



Radek Pasek (26), programátor

1. Jaký styl nosím a proč?

Mám rád především pohodlné oblečení. Důvod? Protože se v něm cítím příjemně.

2. Oblíbený obchod/značka?

Vyloženě oblíbenou značku nebo obchod nemám, kdybych musel jednu firmu jmenovat, byl by to asi Reserved.

3. Nejoblíbenější kousek oblečení a proč?

Moje nejoblíbenější je asi bunda, co mám zrovna na sobě. Mám k ní citový vztah.

Co na to módní redaktorka

Sportovně oblečených mladých mužů mezi dvacítkou a pětatřicítkou v džínách, bundách a botaskách pobíhají po ulicích stovky a jsou mezi sebou stejně zaměnitelní jako mladé ženy v džínách, krátkých bundičkách a s velkou tmavou kabelou. Panu Pasekovi to sluší, má hezky sladěné boty s bundou a není mu co vytknout – až na absenci originality. Třeba by stálo za to vyzkoušet i jiné volnočasové oblečení, jako jsou manšestrová saka, krátké flaušové kabáty, vlněné kalhoty, sportovní svetry, vesty a další novinky, které pánská móda servíruje mladým mužům s konfekčními postavami.

JEDNODUCHÉ TRIKY NA OŽIVENÍ ŠATNÍKU

Máte pocit, že vašemu šatníku chybí nápad? Změnit jeho náladu se vám může podařit díky několika detailům. Poradit potřebují hlavně muži. Na ulici totiž pořád snadno rozeznáte cizince od našince. Přitom by stačilo málo – vybírat si správně velikost saka a košile a trošku experimentovat. Místo jedněch oblíbených džín přidat do šatníku nápadnější kostkované kalhoty, oblíbenou lyžařskou bundu vyměnit za parku nebo kabát.

Záhadou je, proč naši muži chodí pořád s batohem na zádech. Přitom v obchodech se dá najít spousta elegantních stylových kožených i látkových tašek. Každý model, ať už ho nosí muž nebo žena, rozsvítí barevný doplněk. Je jedno, jestli to jsou "střelené" rukavice nebo šály a šátky. I tenhle malý detail udělá své.

Dámský šatník vůbec nabízí mnohem více prostředků, jak ho vylepšit. Je tu široká nabídka bižuterie, která nestojí moc peněz, a letošním velkým trendem jsou barevné punčocháče. Ženám sluší také vrstvení, kdy jednoduché tričko oživí barevný nátělník. A pokud se poohlížíte po novém zimníku, opravdu nemusí být nutně černý!