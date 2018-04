Průzkum: Češi souhlasí s povinným očkováním, ale neví, proti čemu je

Pro zachování současného schématu povinného očkování se vyslovilo 91 % respondentů. Rozhodně proti němu jsou tři procenta obyvatel. Současný kalendář povinného očkování obsahuje vakcíny proti devíti potenciálně velmi nebezpečným onemocněním. Jde o záškrt, tetanus, žloutenku B, dávivý kašel, dětskou obrnu, invazivní onemocnění způsobená Haemophilus influenzae b, příušnice, spalničky a zarděnky. Očkuje se nejprve hexavakcínou (od 3. měsíce) a před vstupem do školky nebo školy proti dětským nemocem (od 3. roku, jde o zarděnky, příušnice a spalničky).

Větší ochota očkovat děti než sebe

Průzkum provedený v létě zaznamenal rozdíl v ochotě nechat očkovat povinnými vakcínami sebe a své děti. Na otázku, zda a jakými vakcínami nechávají očkovat sami sebe, respondenti v 52 % odpověděli, že pouze povinnými vakcínami, a v 32 % povinnými i vybranými nepovinnými vakcínami. 12 % si prý vybírá očkování, které považuje za důležité, bez ohledu na povinnost. Čtyři procenta dotázaných nemají žádné očkování.

V případě očkování svých dětí již procento Čechů, kteří je nechávají nebo by nechali očkovat i vybranými nepovinnými vakcínami, stouplo na 52 %. Počet respondentů, kteří by očkovali pouze povinnými vakcínami, se ustálil na 38 %. Respondentů, kteří uvedli, že by nenechali děti očkovat vůbec, byla pouhá 3 %. Když na otázku, zda a proti čemu nechávají očkovat své děti, odpovídali pouze rodiče, procento dotázaných, kteří nechávají své potomky očkovat, ať už povinnými, nebo i nepovinnými vakcínami, celkově vzrostlo. Rodičů, kteří uvedli, že nenechávají děti očkovat vůbec, bylo pouze jedno procento.

„Je patrné, že lidé vnímají rozdíl mezi tím, zda nechávají očkovat sebe, nebo své děti. Ty se snaží chránit proti více onemocněním. Téměř polovina rodičů by kromě povinného očkování vybírala i z vakcín, které jsou dobrovolné a pomáhají chránit například proti pneumokokům způsobujícím zánět mozkových blan a jiná závažná onemocnění nebo proti rotavirovým průjmům u dětí,“ říká Hana Cabrnochová, praktická lékařka pro děti a dorost a místopředsedkyně České vakcinologické společnosti ČLS JEP.

Češi důvěřují hlavně lékařům, sami ve znalostech pokulhávají

Průzkum rovněž zjišťoval, z jakých zdrojů si Češi opatřují informace o očkování a kterým zdrojům důvěřují. Nejvíce dotázaných, téměř 60 %, informace získává od svého praktického lékaře. Druhým nejčastěji využívaným zdrojem je internet, a to pro 48 % dotázaných. Zároveň jsou však dotazovaní lidé vůči informacím na internetu podezřívavější a pochybují o jejich důvěryhodnosti. Internetové zdroje považuje za důvěryhodné podstatně méně osob (34 %) než informace od lékařů (88 %), rodiny (79 %), přátel (64 %) a České vakcinologické společnosti (57 %).

V průzkumu se ukázalo, že znalosti české populace v oblasti očkování jsou na velmi nízké úrovni. Že povinné očkování pomáhá chránit proti devíti nemocem, správně uvedlo jen 8 % dotázaných. Vyjmenovat všechna onemocnění, proti kterým se povinně očkuje, pak dokázalo pouhé jedno procento všech dotázaných.

Povolit či zakázat neočkovaným dětem docházku do školek a dalších dětských kolektivních zařízení je v několika posledních letech také široce diskutované téma. V této otázce je téměř polovina Čechů proti přijímání neočkovaných dětí do školek (48 %), 10 % lidí je nerozhodnuto a zbytek dotázaných by neočkovaným dětem umožnil předškolní zařízení navštěvovat.

Ústavní soud se zastal rodičů, kteří dostali pokutu za to, že nenechali naočkovat své dítě povinnou hexavakcínou: