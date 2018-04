Průvodkyně zůstane dál Ona

Postavičce jste navrhovali jména klasická, česká, ale také exotická, až bizarní. Do redakce přišlo na osm stovek e-mailů, váš zájem o jméno průvodkyně nás velmi potěšil.

Protože náš web začíná písmenem "O" posílali jste často jména od tohoto písmena. Vzpomněli jste si dokonce na manželku Charlieho Chaplina, která se jmenovala Oona ("Úna").

Některé inspirovalo zájmeno ona a posílali variace na jména Simona, Madon(n)a, Il(v)ona, Leona anebo španělské Dona. Mnohým průvodkyně na Oně připomínala slavnou americkou herečku Audrey Hepburnovou a navrhovali jste jméno podle ní anebo jste ji jako černovlásku chtěli pojmenovat Carmen. Originální a ne ojedinělý byl také návrh Sendi(y), což je pozpátku iDNES.

Jiní z vás zas svůj návrh podpořili argumentem, že na ně postavička působí jako sebevědomá, inteligentní a elegantní, k níž se hodí spíše vznešené jméno - kupříkladu Mercedes (a to by se prý líbilo i mužům, čtenářům webu pro ženy) - než nějaké selské. Možná by proti takové reklamě nebyla ani proslulá automobilka.

Výherkyně: 1. Pavla Vašíčková

2. Jana Zlatníková

3. Jana Lorencová

4. Hana Konečná

5. Katka Blanarová První místo poukaz na thajskou masáž, další dámská trička iDNES.cz.

