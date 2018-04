Jak být v teple, a přitom cool? Průvodce zimní módou podle blogerky

Letos Martin opravdu přijel na bílém koni. Známá otázka „co si dneska vezmu na sebe“ tak dostává nové rozměry. Obří. Každé ráno bojuji s dilematem: vybírám si mezi tím, co je stylové a cool a v čem se cítím svá, a tím, co je teplé, huňaté, i když ne tak cool. Ve výsledku se buď celý den cítím nudná, nezajímavá a prostě ne ve své kůži, ale nemám omrzliny na devadesáti procentech těla, anebo se sice cítím dobře, ale celý den klepu kosu.

Věřím, že nejsem jediná, proto si dovoluji nabídnout několik možných řešení, která vás zahřejí a zároveň vám umožní vyjádřit svou individualitu. Já totiž módu vidím jako způsob exprese vlastní osobnosti. Stejně jako třeba umění nám umožňuje ukázat, kdo jsme, aniž bychom museli říci jediné slovo. Mluví za nás, i když zrovna mlčíme.

Cítit se dobře, vypadat dobře

Nejsem ovšem zastánkyně tupého kopírování a zběsilého pobíhání po obchodech. Hodiny, dny, měsíce zabité lovem nejnovějších trendů mi stylové, natož expresivní nepřijdou ani trochu. Inspirace trendy je super, ale vyberme si z toho jen to, co sedí naší osobnosti. Cool je to, v čem se cítíme dobře. Pak i dobře vypadáme. To, co je uvnitř, se totiž vždycky projeví navenek.

Během puberty jsem si prošla různými styly, různými fázemi od té nejtmavší až po růžovou. Po dvacítce se však můj styl a osobní vkus začal dost radikálně měnit. Dospíval se mnou. Po uplynulých letech plných přešlapů jsem si snad konečně vytvořila systém. Vím, v čem se cítím dobře, vím, jak mě ovlivňuje nálada. Vím, jak důležité jsou základní kousky, jako je bílé a černé tričko nebo černé a modré džíny, a jak dobře se s nimi pracuje. Fungují vždycky.

Ještě mi dovolte zdůraznit jednu důležitou věc: občas se to prostě nepovede. A to přes veškerou snahu a úsilí. Bez ohledu na věk. To je naprosto v pořádku! Drobné i velké přešlapy jsou stejně jako dobrá rozhodnutí jen kroky k cíli. Nebojme se jich.

1. Vrstvěte, vrstvěte, vrstvěte

Milujete nějaký kousek tak, že se ho nehodláte vzdát, ale když napadne sníh, trpíte? Vsaďte na punčocháče a silonky pod kalhoty a sukně, tílka pod košile, obyčejná jednobarevná trička s dlouhým rukávem pod oblíbené halenky. Navíc vrstvení je teď in. Takže se nebojte vytáhnout i letní šaty, navléknout k nim silonky, nadkolenky (další trendy záležitost) a tričko s dlouhým rukávem. A voilà – zimní verze vašeho oblíbeného letního outfitu je na světě.

Vrstvené outfity z podzimních kolekcí Burberry Prorsum, Stella McCartney a Prada

2. Doplňky nejsou nepřátelé

Čepice, barety, čelenky, turbany, klobouky, to všechno je v módě a zároveň to hřeje. Pokrývek hlavy se nebojte, stačí jen najít takovou, která vám padne. Velké šály jsou pro mě osobně must-have každé zimy. Vypadají krásně i stylově, lze je omotat na mnoho způsobů a zima vám v nich rozhodně nebude.



Čepice z podzimních kolekcí Alexandera Wanga, Giorgia Armaniho a značky Gucci

3. Šperky, boty, líčidla

Jsou to podceňované složky šatníku, které přitom řeknou více, než si uvědomujeme. Dotváří každý outfit a prozradí na nás spoustu věcí. Vždyť kolem bot se může točit i celý model. Všechny přece známe situaci, kdy si koupíme ty krásné lodičky, sandálky nebo i tenisky a pak nevíme, co k nim. Takže jdeme zpět do obchodu a kupujeme šaty, kalhoty, trička...Vidíte, jak na nich záleží? Nepodceňujte ani barevné laky na nehty a rtěnky.



Barevné kozačky z kolekcí Todda Snydera a módních domů Christian Dior a Maison Margiela

4. Kombinujte, jak je libo

Odlišit se od ostatních můžeme v zimě i kombinováním materiálů a střihů. Semiš, falešná (a bohužel i pravá) kůže a kožešina, krajka, satén, lesklé materiály, to všechno jsou teď velmi módní záležitosti. Zvlášť jejich kombinace – čím kontrastnější, tím lepší.



Mix zdánlivě nesourodých materiálů v kolekcích Fendi, Damira Domy a Driese Van Notena

5. Usmívejte se

Protože pozitivní myšlení nevyjde z módy nikdy! Nehledě na roční období, ekonomickou nebo politickou situaci, věk, pohlaví či povolání. Kdybych měla na závěr dát radu svému náctiletému já z dob, kdy jsem nejen v oblékání a osobním vkusu plavala, řekla bych si: uklidni se a buď sama sebou.