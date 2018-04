Puberťačky pozor: do solárka nechoďte, na vlasy zkuste suchý šampon

Pálila jste si ve třinácti letech vlasy odbarvovačem, trhala obočí do tvaru epileptické housenky a díky samoopalovacímu krému si vysloužila přezdívku Miss oranžový flek? Na to, co si vlastně dospívající slečny mohou dopřát, aniž by šlo o zdraví, se ptáme dermatoložky Karolíny Kykalové a kadeřníka Jaroslava Gabriela.