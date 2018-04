Průvodce správným opalováním

ČTĚTE TAKÉ:\



Pozor na slunce, může nám i škodit



TEST: Chráníte se dostatečně před sluncem?



Desatero správného opalování



Jana Herzogová: Opalování poškozuje kůži



Na spáleninu patří studený tmavý čaj



Jak předejít mdlobám a křečím

Příklad: vaše pokožka zčervená po deseti minutách pobytu na slunci, natřete-li se krémem s ochranným faktorem 15, ochranná doba je 10 x 15 minut, čili se můžete slunit přibližně dvě a půl hodiny bez obav ze spálení.



Pokud máte nějaké kožní onemocnění, měli byste sáhnout vždy po vyšším faktoru, nejlépe 30 a výš. Když se začínáte opalovat, zvolte si ochranný faktor vyšší než 15 a po několika dnech jej můžete snížit.



Paprsky UVB způsobují zčervenání a spálení kůže. Paprsky UVA pronikají hluboko do kůže, poškozují její strukturu a způsobují její stárnutí. Oba druhy záření však mohou vést i k vážnějším onemocněním kůže, proto by měl prostředek oba filtry obsahovat.



Speciální tyčinky obsahují vysoký ochranný faktor a používají se na citlivá místa na těle, jako je nos, uši, rty nebo dekolt, předcházejí také vzniku slunečního oparu. Vedle příliš nízkých faktorů, přibližně do čísla 10, které jsou podle kožních lékařů v podstatě bezvýznamné, existují i extrémně vysoké faktory, které mají vzbudit dojem absolutní bezpečnosti.



S vysokým ochranným faktorem získávají lidé falešnou jistotu v tom, jak dlouho mohou na slunci bezpečně pobývat, aniž by to pro kůži mělo negativní dopad. Označení "total sun block" či faktory v hodnotě 60, 70 a více je ale nutné brát s rezervou.



Žádný krém neblokuje záření zcela, to znamená, že i u nejvyšších faktorů určité procento slunečního svitu na kůži proniká. Navíc je potřeba pamatovat na to, že rozdíl v účinku ochranných faktorů od 30 výše je již minimální.





Jaký jste fototyp?

Určete si, k jakému fototypu patříte a podle toho potom používejte opalovací krém s určitým ochranným faktorem, čím jste na sluneční záření citlivější, tím vyšší ochranný faktor vaše pokožka potřebuje.

Fototyp - Děti

Děti patří do zvláštní kategorie, protože přirozená ochrana dětské pokožky je jen pět minut. Kojenci do jednoho roku by přímému slunci neměli být vystavováni vůbec.



Starší děti by měly používat krémy s faktorem 30 a teprve školáci se mohou posuzovat podle fototypu jako dospělí.



Důsledky spálenin v dětství si ponesou do dospělosti. Vzniká totiž zvýšené riziko kožního nádoru. Obnova krému by měla být častá. Nezapomeňte dát dětem pokrývku hlavy a sluneční brýle.



Doporučený ochranný faktor: v Česku 25, u moře 30 a více.

Fototyp I: Keltský typ

(2% populace)



Rusovlasý, pihatý, průhledná plet, modré oči. Kůže se nikdy neopálí, jen zrudne, po několika dnech se oloupe. Přirozená ochrana kůže je 5 až 10 minut. Na slunce raději nechoďte.



Doporučený ochranný faktor: v Česku 20, u moře 30

Fototyp II: Evropan se světlou pletí

(12% populace)



Plavé vlasy, modrošedé oči. Kůže nejprve zrudne, potom zhnědne, posléze se loupe. Přirozená ochrana kůže je 10 až 20 minut. Měli byste se mazat i při malých pochůzkách, třeba před cestou do práce.



Doporučený ochranný faktor: v Česku 15-20, u moře 20-25

Fototyp III: Evropan s tmavou kůží

(78% populace)



Světle hnědá plet, hnědé vlasy, hnědé nebo tmavé oči. Opalujete se dobře, sice přes zčervenání, ale to je minimální, kůže brzy zhnědne. Přirozená ochrana kůže je 20 až 30 minut. Při delším pobytu na slunci byste se měli mazat ochrannými prostředky.



Doporučený ochranný faktor: v Česku 10, u moře 15

Fototyp IV: Středomořský typ

(8% populace)



Tmavá olivová plet, hnědé oči, tmavé vlasy. Opalujete se bez zrudnutí rovnou do hnědá. Přirozená ochrana pleti je 30 až 40 minut. U moře a na horách je doporučeno použít opalovací prostředky.



Doporučený ochranný faktor: v Česku 8, u moře 10-12

Co je to UV-index?

Sledujete-li pozorně předpověď počasí, jistě vám neunikne i informace o hodnotě takzvaného UV indexu, A proč bychom jí měli věnovat pozornost? Informuje nás totiž, jak moc působí UV záření na lidskou kůži při tvorbě erytému (zrudnutí), čím vyšší má hodnotu, tím více bychom se měli chránit.



Hodnota UV indexu:

2 - nízká expozice není třeba se chránit

3 až 5 - mírná expozice -je třeba se chránit, během poledne zůstat raději

ve stínu, mít vhodné oblečení, pokrývku hlavy a případně se natřít ochranným krémem

6 až 7 - vysoká expozice -je třeba se chránit, během poledne zůstat raději ve stínu, mít vhodné oblečení, pokrývku hlavy a případně se natřít ochranným krémem

8 až 10 - velmi vysoká expozice -je třeba se více chránit, během poledne raději nevycházet ven, vhodné oblečení, pokrývka hlavy a nátěr ochranným krémem jsou nutné

11 a více - extrémní expozice - je třeba se více chránit, během poledne raději nevycházet ven, vhodné oblečení, pokrývka hlavy a nátěr ochranným krémem jsou nutné.

Jak skladovat krémy

Kromě ochrany proti zářením UVA i UVB by měl být opalovací krém odolný vůči světlu a teplu. Znamená to, že filtry se nesmějí rozložit, ani když krém leží několik hodin na pláži nebo za oknem auta. Pokud se vám přesto stane, že se krém dělí, srazí se nebo je v něm voda, běžte ho reklamovat. Buďte opatrní,ve slevách se mohou objevit výrobky prošlé. Krémy na opalování kupujte každý rok nové, byl-li krém již používán. Skladovat jej na další léto není dobré, raději ho vyhoďte. Pokud vám ale zbyly zásoby neotevřených balení, můžete je uchovávat normálně v suchu v pokojové teplotě.