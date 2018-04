Průměrný otec se dítěti věnuje jen 7 minut denně. Změňte to

Některým mužům se zkrátka rozbřeskne teprve po rozvodu. Zjistí totiž, že nejenom dítě potřebuje je, ale vrchovatou měrou to platí i naopak.

Sužováni děsivými nočními můrami, kterak po nich dospělý potomek pátrá s pomocí televizní Pošty pro tebe, chtějí zanechat v jeho životě výraznou stopu. Najednou se mohou přerazit, aby dítěti uchystali co nejpřitažlivější program. Místo večerních kuželek s kamarády smolí doma bodový scénář animačního programu, aby ve vymezeném víkendovém čase synkovi či dceři jaksepatří podstrojili. Tak, jak to mámy zaručeně nesvedou.

Kde se otcové mohou poradit www.ilom.cz (Liga otevřených mužů)

www.tatadoma.cz (pro začínající otce)

www.unieotcu.cz

www.amcr.cz (Asociace mediátorů)

Klub rozvedených otců, klub.r.o@seznam.cz

knížka O mužské identitě (E. Badinterová, Paseka)

U táty je to lepší

Pětatřicetiletý grafik Milan ze Zlína přiznává, že se stal otcem až nějaký rok po rozvodu. Před deseti lety řešil o víkendech hlavně to, na které skály s partou horolezců vyrazí, v zimě si zase nemohl odepřít sjezdovky. Jeho málo sportovně založená žena zůstávala s malým synem doma.

"Když se provalilo, že si pro volný čas občas najdu náhradu jinde, byl mezi námi konec. Marně jsem argumentoval, že se mnou mohla jezdit ona. Obě babičky totiž fungovaly skvěle," ohlíží se k začátkům pětiletého manželství grafik Milan.

Po rozvodu si bral Milan šestiletého Jakuba každou lichou sobotu a jeden měsíc o prázdninách. Zprvu kvůli vlastní sportovní akci tu a tam nějaký termín vynechal. Exmanželka z toho nedělala vědu, vzájemné vztahy se zklidnily.

"Když si za dva roky našla přítele, rozhodilo mě to. Přepadly mě obavy, že synovi začne dělat tátu a já o něj přijdu," přiznává.

Od té chvíle se začal na každé setkání se synem pečlivě připravovat. Jakub byl nadšený, když ho táta začal zaučovat na skále a pak šli spolu na oběd do restaurace, kde si mohl objednat jídlo jako dospělý. Dokonce si vyškemral, aby mohl u táty zůstávat i přes noc. Přitom kolikrát ani nestačil vybalit učení, které mu matka dala s sebou.

"Jednou za mnou přišla zničená exmanželka s tím, že se Kuba doma chová hrozně, jejího přítele vůbec neposlechne. Na všechno má odpověď, že u táty je to lepší," líčí Milan. A nezastírá, že si tuhle chvíli náležitě vychutnal. Nyní, s odstupem sedmi let, se za svůj nezralý přístup v duchu kaje. "Syn ke mně přijde, kdy se mu zachce. Společné dny si užíváme, ale už za tím nejsou žádné naschvály. Ale asi jsem tenkrát potřeboval impulz, abych se jako otec chytil."

Otcovství nezáleží na stavu

Experti na duši s nelibostí vidí, že v dnešní rodině je otec čím dál méně přítomný a jeho role upadá. Podle jednoho amerického výzkumu ze sklonku 20. století otec i ve fungující rodině věnuje svým dětem průměrně sedm minut denně. Zkrácení společného času kompenzuje penězi. Na stavu "ženatý-rozvedený" ani tak nezáleží.

Italský psychoanalytik Luigi Zoja ve své knize Soumrak otců upozorňuje, že biologické otcovství vlastně ještě otcovstvím v pravém slova smyslu není. Zatímco mateřství má instinktivní základ, otcovství je projevem záměru a vůle. Prima zpráva pro ty, kteří dobrými táty být chtějí. Rozvod jim v tom nemůže zabránit.

Se správným tátou děti baví svět, jak to plasticky vypodobnil český filmový trhák. Muži umějí životu dodat adrenalin a taky kopec legrace. Jenže aby nedošlo k mýlce: poznávacím znamením dobrého otce není počet cirkusových představení a kolotočových jízd během jedné návštěvy.





Jak známo, otcovská snaha naklonit si po rozvodu dítě bývá spíš taktickým tahem. Podle psycholožky Jitky Jeklové za ní stojí i snaha pomstít se partnerce. Muži často chtějí předvést, že jim v rodičovství není rovno.

Pozice toho, u koho dítě bydlí, má sice řadu výhod, ale i své nevýhody. V očích potomka je taková role spjatá s nudnými pravidelnými povinnostmi. Matka (většinou) se musí postarat o večeři, čisté prádlo, ohlídat, aby měl synek či dcera domácí úkoly. Zato táta může vymezený čas s dítětem věnovat zábavě. Pokud dovolí ponocování nebo zvláštní jídlo, má sympatie potomka v kapse, zatímco nervózní matka s ním pak doma na sklonku víkendu hekticky zvládá domácí úkol. A ke všemu uslyší, že u táty je to lepší.

"Pár takových, co musely spolknout tuhle hořkou pilulku, mi ordinací prošlo. Větší dítě si pozvu. Osmiletému klukovi už dokážu vysvětlit, že čas s tátou je jiný a že srovnává nesrovnatelné," popisuje Jitka Jeklová.

A jak je to správně? V ideální podobě na sebe táta převezme i část povinností a třeba se s potomkem o víkendu doučí fyziku. Matka zase děti, které jdou k tátovi, příliš neúkoluje. Nežárlí na jejich společný čas, naopak přístup otce ocení.

Muži začínají zbrojit

Ať už muž vzal roli otce vážně ještě před rozvodem, nebo k tomu dospěl až časem, je nemálo těch, kteří museli (nebo musí) překonávat zavilý odpor expartnerky.

Právnička Eleonora Tondrová na portálu www.agresorky.cz má za to, že bránění dítěti v kontaktu s otcem naplňuje znaky psychického týrání. "Ročně se u 15 tisíc českých dětí po tomto vymytí mozku matkou vyvine vůči otci syndrom zavrženého rodiče," píše.

A tak muži zbrojí. Na internetu defiluje řada webových stránek, kde si vzájemně vyměňují zkušenosti a radí. Jak se vypořádat s "kultem matky", jak se nenechat převálcovat ženami, v jejichž péči téměř vždy děti po rozvodu "skončí".

Mezi umírněné křídlo lze zařadit Ligu otevřených mužů v čele s psychoterapeutem Martinem Járou. I on má mezi klienty muže potvrzující zkušenost, že správný táta se mnohdy rodí v bolestech. "Někteří muži teprve po rozvodu pochopí jedno ze základních pravidel zdravého otcovství: když s dětmi, tak na sto procent. Jistě ale existuje dost mužů, kteří se kvůli tomu zjištění nemusí rozcházet," říká psychoterapeut. Rozumný otec podle něj výhody mimořádného času s dětmi nezneužívá. Nekupuje si je a neslevuje z nároků.

Rodičovský souboj

O tom, že otcovství občas znamená i boj, ví svoje devětatřicetiletý Ondřej z Prahy. Napoprvé si ženu dobře nevybral. Vzdor nárokům na životní standard neměla pochopení pro jeho náročnou práci ve fakultní nemocnici. V jejích očích to byl asociál, egocentrik, workoholik. Po rozvodu Ondřej pocítil úlevu a byl odhodlaný dcerám - tehdy měly pět a osm let - vynahradit, co snad v manželství trochu zanedbal. Exmanželka se mu však přes děvčata mstila.





"Tvrdila, že se mnou žádná ženská nemůže vydržet. Když jsem si po roce našel skvělou partnerku, nedokázala to skousnout. Začala holky proti mně štvát. Sociální pracovnici dokonce nakukala, že má podezření na pohlavní zneužívání," začíná svůj příběh devětatřicetiletý lékař.

Matka děvčatům zuby nehty bránila v kontaktech s otcem. Ondřej párkrát potupně čekal před školou, aby mohl s některou promluvit. A pak nestačil žasnout, co se o sobě dozvěděl. Následovalo další martyrium soudních sporů o délku styků s dětmi a výživné. Psycholožka v posudcích potvrdila, že se v dětech rozvíjí kvůli přístupu matky syndrom zavrženého rodiče.

"Bylo to tak stresující, že už jsem to chtěl vzdát. Dobrovolně vyklidit pole. Jenže pak zasáhla vyšší moc. Exmanželka dlouhodobě onemocněla a dcery začaly bydlet s námi," popisuje muž.

V té době už šla starší Monika do puberty. Trvalo skoro půl roku, než zlomil jejich nedůvěru a vyvrátil všechny bludy, co o něm napovídala exmanželka. U soudu dcery nakonec daly přednost otci a ten je má dnes ve své péči.

"Moje partnerka nějakým zázrakem dokázala, že ji holky berou, i když to nebylo hned. Já odešel z nemocnice do ambulance, abych měl na rodinu víc času," bilancuje lékař. A dušuje se, že nedělá stejnou chybu a nebrání dcerám, aby se s matkou stýkaly. Jeho život se opět rozjasnil a s partnerkou už čekají i syna.

Ženatí, inspirujte se od rozvedených

Odborníci soudí, že není od věci počínat si někdy v rodině, jako by bylo po rozvodu. Třeba použít některé výchovné postupy a dobré otcovské počiny.

Podle psycholožky Jeklové se osvědčuje, když se partneři domluví, že dejme tomu sobota dopoledne bude tátova a dětí. "Rozdělení času je ideální pro všechny zúčastněné. Táta může pro dítka připravovat bojové hry nebo nějaký akční výlet a maminka mezitím zvládne pár věcí kolem domácnosti. A ještě vyšetří čas pro sebe. Na konci je pak nadšené dítě, spokojený tatínek a odpočinutá máma," popisuje psycholožka.

Vraťme otce do hry, hřímají i politikové v čele s Džamilou Stehlíkovou. Ta chce předložit vládě návrh, aby měli v Česku také otcové svůj svátek. Den otců by měl být třetí neděli v červnu.

Svátek nesvátek, nastal čas otce jaksepatří docenit. O tom je přesvědčen i předseda moravské pobočky Unie otců Vladimír Novák. Je třeba vyburcovat k otcovství i ty, co žijí v rodině, ale o potomky se nezajímají. "Mnozí muži neumějí vychovávat děti právě proto, že je samotné často vychovávaly pouze ženy," upozorňuje Novák.

Rozvodové mýty a pověry

* Táta (máma) mým dětem nechybí, jsou veselé, užívají si her s kamarády. (Nenechte se zmást, skutečnost je jiná.)

* Nejlepší je krizi vztahu před dětmi za každou cenu skrýt. (S dětmi je třeba úměrně věku promluvit. Ujistit je, že rozvod není jejich vina a vaše láska k nim se tím nemění.)

* Pro děti je lepší, když se rodiče rozvedou, než aby prožívaly konflikty v rodině. (Rozvod má být až skutečně krajním řešením. Zkušenost z hádky, která skončí smírem, je pro dítě cenná.)

* S bývalkou (bývalým) se dokáže dohodnout leda kouzelník a to já nejsem. (Nevzdávejte to. Dokážete-li se dohodnout, předáte tím dětem cenný vzkaz, že i svízelné vztahy lze řešit.)