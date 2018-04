Prso jako modla: obal na jídlo i hračka na utěšení. Kdy přestat kojit?

"Asi jsem nebyla dost důsledná," přemýšlí pětatřicetiletá Alena z Prahy o době, kdy byl dceři rok a chtěla ji přestat kojit. "Sice jsem se snažila od půl roku dávat příkrmy, ale malá je odmítala. Tak pila jen mléko z prsu. Přece ji nenechám o hladu," říká mladá žena.

V roce a půl byla Lucinka stále plně kojená. Sem tam si prý sice vzala rohlík nebo kousek ovoce, ale běžné jídlo, které její vrstevníci v tomto věku v pohodě konzumovali, stále odmítala. A matka pořád přikládala k prsu, aby její ratolest neměla hlad.

"Z vývojového hlediska je orální fáze (doba, kdy je dítě uspokojováno sáním z prsu) popisována do jednoho roku. Osobně si tedy myslím, že kojit do tohoto věku bohatě stačí. Pak většinou ani nebývá problém s odstavením," říká Adam Suchý z kliniky psychiatrie fakultní nemocnice v Olomouci. Podobně jako jiní odborníci, i on je příznivcem kojení, ale říká: všeho s mírou.

V Americe radí: kojit minimálně do 2,5 roku je zdravé

Podle vedoucí lékařky Národního laktačního centra Anny Mydlilové však horní hranice, kdy by se mělo kojení ukončit, neexistuje. "Záleží jen na matce a dítěti jak dlouho budou chtít v kojení pokračovat," tvrdí.

Mezinárodní zdravotnická organizace (WHO) doporučuje kojit výlučně šest měsíců a s postupně zaváděným příkrmem dva roky. Americká akademie rodinných lékařů je ke kojení benevolentnější: v doporučení z roku 2007 navrhuje kojit minimálně do dvou a půl let i déle. I po roce věku dítěte je mateřské mléko stále kvalitním zdrojem živin i obranných látek. Nesmí se zapomínat ani na jedinečný vztah mezi matkou a potomkem, který se kojením posiluje," vysvětluje Mydlilová.

Ovšem na druhou stranu upozorňuje na nutnost zavést včas příkrmy. "Existují takzvané senzitivní periody pro zavádění příkrmů, což je právě kolem šestého měsíce věku dítěte. Pokud z nějakých důvodů začne maminka příkrm zavádět později, promešká tuto senzitivní periodu a dítě pak příkrm odmítá. Některé děti jsou konzervativní a potřebují opakovaně i několik kontaktů s novou potravinou, než si na ni zvyknou. Zásadou je nabízet, ale nenutit," radí odbornice.





Čeští odborníci tvrdí: neustupujte dítěti

Situace u Aleny a její Lucinky se časem zhoršovala. Nejprve malá jen brečela, poté se začala sápat mámě do výstřihu, a nakonec křičela, že chce prso. Bez ohledu na to, zda je s matkou ve společnosti, nebo doma. V necelých dvou letech se budila i třikrát za noc a vyžadovala kojení.

Došlo to tak daleko, že Lucinka, která od malinka spí s rodiči v posteli, neusnula jinak než s máminým prsem v ruce.

"Několikrát jsem Lucinku chtěla odstavit, ale nedařilo se," říká Alena.

Projevy nevole, vzteku i smutku vlastních dětí nejsou pro matku nic příjemného. Ale pokud nebudou rodiče důslední a budou neustále ustupovat, dítěti v podstatě škodí. "Všechny vývojové úkony jsou spojeny s překonáním nějakých nepříjemností. Ty se v životě objevují pořád a ustupováním se nevyřeší," říká Suchý.

Zlom nastal až v okamžiku, kdy Alena podruhé otěhotněla a kojit přestala. Sice se to neobešlo bez několikadenního řevu a nočních záchvatů, ale Lucinka si nakonec zvykla. Musela. Nicméně, i když přišla o prso jako zdroj potravy, nevzdávala se ho coby mazlíčka, takže když byla maminka v porodnici, posloužila si alespoň prsem tátovým.

Rodiče se rozhodli, že Lucka dostane vlastní pokojíček, aby měli více prostoru a času věnovat se i malému miminku. Dodnes se jim to nepodařilo. Po několika hysterických scénách skončila Lucinka opět u nich v posteli, a i když je mladší sestře už rok (mladší Vanda je od mala ve své postýlce a vůbec jí to nevadí), stále se odmítá svého místa mezi tátou a mámou vzdát.

Podle všeho to Aleně nijak nevadí. "No co, ono se to nějak podá," byla vždy její odpověď na dotaz, jak to u nich vypadá s odstavením Lucinky a s jejím odsunem do svého pokojíku.

Podobný příběh zná spousta žen. Řadě z nich to vyhovuje, jiné by rády dítě kojit přestaly, ale nevědí jak.

Své rozhodnutí dodržte

I v jednom roce věku může být dítě mírně frustrované, ale to není nic nezdravého, naopak. Drobná frustrace podle psychologa posunuje ve vývoji.

"To, že je dítě nespokojené a dává najevo svou nevoli, neznamená, že mu dáme za pravdu. To je úkol pro matku, aby situaci zvládla a neustoupila. Když požadavkům dítěte ustoupí a pokaždé povolí, bude se situace opakovat pořád dokola," radí Adam Suchý.

Jak tedy postupovat? Pokud se rozhodnete, že dítě odstavíte třeba v roce, snažte se tuto hranici dodržet.

Neposunujte ji, nenechte se zlomit vztekem ani pláčem. Děti toto dělají, aby si testovaly hranice, kam až mohou zajít.

"Když máma řekne ne, musí to být ne. Dítě to opět vyzkouší, ale zase slyší ne, tedy stejnou reakci. Tím se pro něj stává svět předvídatelný, bezpečný a může v něm fungovat a spolehnout se. Když vycítí, že tlakem něco změní, bude zmatené, cítí se míň bezpečně a ztrácí se," vysvětluje Suchý.

Jak dlouho má matka dítě plně kojit? celkem hlasů: 2640

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 24. března 2010. Anketa je uzavřena. Půl roku 1226 Jak dlouho chce 932 Rok 346 Dva roky 70 Rok a půl 66

Dala jsem ho na noc k manželovi a byl pokoj

"Osobně doporučuji výlučné kojení dítěte do půl roku. Pak by měly být zaváděny do potravy příkrmy. Postupně, aby si dítě zvykalo," tvrdí laktační poradkyně Jana Romanová z Novorozeneckého oddělení FN Olomouc. Podle ní je cílem převést dítě na běžnou stravu. A přitom klidně dál kojit, ale jen jako něco navíc, jako doplněk. Ona sama také kojila do dvou let, ale její dítě bylo od roka plně převedené na klasickou stravu, tedy maso, zeleninu, ovoce, pečivo. A kojení probíhalo zpravidla jen ráno, večer a občas v noci.

Potíže s odstavením starších dětí potvrzuje i ona. Dítě si totiž vytvoří na prsu psychickou závislost a nehodlá se jí lehce vzdát. "Já to vyřešila tak, že přes den jsem dítěti vysvětlila, že mléko už nemám, což pochopilo, problém byl v noci, kdy se dítě mléka dožadovalo. Tři noci vstával k dítěti manžel a dítě bylo odstaveno.," svěřuje se laktační sestra.

Závislost na prsu ale nemusí být pro matku nepříjemná. Řada žen nechce odstavit dítě proto, že jim dělá kojení dobře. Vzniká při něm totiž silná citová vazba mezi ženou a jejím dítětem. Někdo si chce tuto psychickou vazbu pěstovat, jiný ne. Je plně na rozhodnutí matky, zda se rozhodne své dítě kojit a jak dlouho.