Po praskajících silikonech chtějí ženy záruky. Dostanou do prsou čip

Avšak po aféře s praskajícími implantáty francouzské společnosti Poly Implant Prothese (PIP), kdy se zjistilo, že při výrobě implantátů firma používala silikon nevhodný pro lékařské účely, jsou ženy opatrnější.

Chtějí záruku, že jejich implantáty jsou kvalitní a vydrží minimálně deset let, které výrobci obvykle garantují. Dle doporučení FDA (Food and Drug Association) by totiž každá taková žena měla postoupit po deseti letech kontrolu u odborníka.

Proto začaly Angličanky dávat přednost silikonům s pasivním biomedicínským čipem a nyní přichází stejný výrobek i do České republiky. Lékař může snadno pomocí ruční čtečky zjistit patnáctimístné číslo a vyhledat si v databázi konkrétní implantát. Snadno ho tak identifikuje a ani k tomu nepotřebuje žádnou písemnou lékařskou dokumentaci.

MUDr. Andrea Musilová

"Čip nemění vzhled ani hmatový vjem či dobu hojení po augmentaci či rekonstrukčním výkonu na prsu," ujišťuje Andrea Musilová z pražské kliniky Brandeis Clinic.

"Kromě bezpečnostního čipu mají nové silikony další výhodu. Obsahují totiž unikátní gel ProgressiveGel Ultima, díky němuž implantáty reagují na polohu ženy a gravitaci stejně jako přirozená prsa," dodává.

Cena operace prsních implantátů Motiva se pohybuje od 50 do zhruba 80 tisíc korun. Záleží na zvolené velikosti a tvaru implantátu, doktorovi, který operaci provádí a klinice, kde operace probíhá. Konečnou cenu celkové operace tedy ovlivňuje hned několik faktorů.

