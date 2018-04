Prsa chirurg nadíval stejně jako kuchař plní krocana

A to, co Jana stejně jako vy dnes uvidí, možná nebude vůbec příjemné. Čekají ji (i vás) syrové záběry i velmi otevřený popis operace.

Implantát přijde pod prsní sval

Dříve než vzal MUDr. Kufa do ruky skalpel, dostala pacientka do prsou injekci s dávkou adrenalinu, aby rána méně krvácela.

Teprve pak chirurg nařízl otvor v dolní části prsního dvorce a pokračoval speciálním elektrickým nožem přes prsní žlázu až k prsnímu svalu.

„Tenhle speciální nůž staví krvácení a lze ho použít místo skalpelu,“ ozřejmuje Kufa funkci elektrokauteru. „Část prsního svalu se musí nejdříve odpojit, aby implantát při smršťování svalu neměnil tvar. Prsní sval pak přikryje silikon a vytvoří plynulý přechod mezi ním a hrudníkem,“ vysvětlil.

Chirurg v roli malíře

Mezitím nůžkami vystřihl ve svalu kapsu pro implantát. Dutinu ještě musí uvolnit prsty. Než do ní ale přijde umělá výplň, přeměří ještě ideální velikost pomocí váčku, který postupně napouští fyzilogickým roztokem. Prso se zvětšuje a operatér sleduje, která velikost nejlépe koresponduje s tělesnou konstitucí. Podobně jako malíř poodstoupí od svého díla a pohledem hodnotí jeho podobu.

„Teď je to dobrý, co myslíte? “ ptal se svého operačního týmu asi po 10 minutách „testování“, kdy bylo ňadro o 240 mililitrů větší.

Silikon kojení nevadí

V ráně je teď připraven odsávací dren, který bude zbytky krve z prsu odvádět ještě několik hodin po operaci. Sestra přinesla vydezinfikovaný implantát a lékař ho třícentimetrovým otvorem vměstnal do těla. Asi jako když se láduje nádivka do krocana. Poté prsty upravil správné usazení a pustil se do druhého prsu, u něhož už nebylo třeba znovu testovat velikost. "A teď paní posadíme," dal pokyn operatér.

Přizvedli operační stůl a chirurg společně s týmem zkontroloval z odstupu, jestli jsou obě prsa stejná. Prsty na pravé straně doladil poslední rozdíly. Zbývalo už jen ránu zašít.

„Nejdříve zašiji část prsní žlázy, které pochopitelně zůstanou neporušené a pacientka se v budoucnu při kojení nemusí ničeho obávat. Nakonec vstřebávacím stehem zcelím kůži,“ komentuje své počínání. Čerstvé jizvy přelepil náplastí, stejně jako celá prsa, aby se implantát příštích čtrnáct dní nepohnul. Nakonec převazuje celý hrudník širokým obvazem.

Jana: Mám velký prsa!

„Máte to za sebou,“ jsou první Kufova slova, která jsem uslyšela ještě nas sále. „Děkuju,“ hlesla jsem tiše. Od té doby si všechno pamatuji. Vezli mě na pokoj a já povídám nesmyslně fotografovi: „Připadám si jako když mám velký prsa.“ A on na to: "Taky že máš," a smál se.