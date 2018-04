Provokativní tanec twerk, kde hlavní roli hraje ženské pozadí

Tanec twerk je starý zhruba dvacet let, v Americe se stal hitem a nyní dobývá i Česko. Proslavily ho celebrity jako Beyoncé nebo Miley Cyrus.



"Twerk je součástí již dávno existujícího tanečního stylu dancehall, což je jeden se streetových tanců, který vznikl na Jamajce v sedmdesátých letech. Jako každý party tanec každý prvek vychází z nějaké časté africké činnosti. Z takových prvků se dá pak poskládat sestava. A jedním z těch prvků je i twerk, který u žen využívá zadečky. Samostatně se oddělil někdy před dvaceti lety v New Orleans. To prdelkování se prostě líbilo víc než jiné prvky," říká tanečnice a choreografka Anet Antošová.

A dodává, že tento tanec je vhodný pro každého. Od mladých holek až po maminky. Nemá žádná omezení. Pokud něco ze zdravotních důvodů nemůžete dělat, tak to neděláte a přizpůsobíte si to svým možnostem.

Základem tance je roznožit nohy, dát je mírně od sebe, vytočit kolena a špičky nohou a jít do polodřepu. V této poloze musíte vydržet co nejdéle. Poté začnete pomalu pohupovat pánví a přidáte zatínání a uvolňování hýždí. A to tak, že střídáte levou a pravou půlku. Lehce erotický nádech dodává tanci, kromě provokativních pohybů hýžděmi, i to, že většinou mají ženy upnuté oblečení plavkového střihu.

"Twerk pochází z černošských tanců a tak pohyby pro nás nejsou přirozené. Někomu to trvá déle, než se správnou techniku naučí, ale když trénuje, dokáže to každý," uvádí tanečnice Anet Antošová, která jako první začala v Česku tento druh tance vyučovat.