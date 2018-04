Proužky ve vlasech jsou 'in'

Připadá vám váš účes okoukaný, ale bojíte se větších změn? Vsaďte na melír. Hodí se pro všechny věkové skupiny i téměř všechny typy, dodá vlasům šmrnc, dokáže rafinovaně zamaskovat první šediny a na rozdíl od 'plošného' barvení vypadá přirozeně i tehdy, když prameny odrůstají.

A navíc nabízí spoustu možností! Celkový vzhled se dá ovlivnit jak tloušťkou obarvených pramínků, tak jejich barvou a použitím v určitých oblastech. Můžete si například oživit svůj účes jen v partiích kolem obličeje, a to tenkými, o tón až dva světlejšími pramínky, než je vaše stávající barva - zjemní rysy a uberou na letech.

Oblíbené jsou i pramínky v několika odstínech jedné barvy, tmavší melírování nebo kombinace několika barev. Vše záleží pouze na vaší fantazii, na vašich finančních možnostech a rozhodnutí, zda se do barvení pustíte sama, nebo se svěříte do rukou odborníka.

Chcete radu? Zeptejte se Petry Měchurové, kadeřnice roku 2006

Co je dobré vědět

Pamatujte si, že melír sice není vhodný pro poničené vlasy, ale je k nim ohleduplnější než trvalá barva. Máte-li vlasy čerstvě nabarvené, po trvalé nebo chemicky narovnané, s melírem počkejte alespoň měsíc. Vlasy by neabsorbovaly barvu rovnoměrně a zbytečně by 'dostávaly zabrat'. Vyhýbejte se příliš kontrastním barvám k vaší stávající barvě - například černá s polární blond, hodně světlá s červenou či černou. Pořiďte si šampony a další vlasové přípravky pro barvené vlasy (ideálně pro danou barvu).

Domácí, proužkování

Myslíte si, že melírování, stejně jako třeba barvení vlasů, hravě zvládnete sama doma nebo s pomocí kamarádky? Pak věřte, že zas tak jednoduché to není. Což o to, nanést barvu podle návodu není žádný problém. Otázkou zůstává, co udělá s vašimi vlasy, zvlášť jsou-li už barvené, a zda se vám podaří nanést ji stejnoměrně.

Ano, na pár pramíncích kolem obličeje určitě nic nezkazíte, pokud však nemáte vy nebo vaše kamarádka v melírování praxi a toužíte po přirozeném melíru, obraťte se raději na kadeřníka. I přesto jste se rozhodla pro domácí experiment? Pak zkuste dodržovat tyto tipy:



* Zhruba týden před barvením nepoužívejte kondicionéry. Ty obalí vlasy ochranným filmem, takže se barva nedostane dovnitř a rychleji se vymyje.

* Vlasy si umyjte asi až dva dny po melírování a po každém umytí je ošetřete výživnou kúrou nebo maskou.

* Při melírování dodržujte návod k použití. Barvu nechte působit spíš kratší než delší dobu. Neexperimentujte a nedejte na rady 'jedna paní povídala'.

* Po barvení oplachujte vlasy tak dlouho, dokud z nich nepoteče jen čistá voda.

* Ujistěte se, že barvicí směs má dobrou konzistenci. Je-li příliš řídká, snadno steče a nemusí být jasné, kde jste ji už aplikovala. Pokud je hustá, hůře se nanáší a roztírá.

* Máte-li kudrnaté vlasy, zkuste je nejdříve vyžehlit - usnadníte si tak práci.

* Vždy používejte kvalitní přípravky. Chcete-li, aby byl výsledek co nejpřirozenější, vybírejte si odstíny o tón dva světlejší či tmavší, než je vaše stávající barva.

Proužky lze vytvořit několika způsoby



* APLIKÁTOREM S HŘEBÍNKEM



Oblíbené a jednoduché! Nejčastěji jsou součástí balení pro domácí použití. Díky speciálnímu aplikátoru, který je často vybaven i hřebínkem, se barva nanese rychle a přesně. Barvené pramínky nejsou úplně ohraničené a více splývají s ostatními vlasy.



* POMOCÍ ALOBALU



Prsty nebo špičatým koncem hřebenu postupně oddělujte tenké pramínky, které chcete obarvit. Pod pramínek dejte vždy alobal, aby se barva nedostala na okolní vlasy. Pomocí štětečku naneste barvu a alobal zabalte. Výsledné pramínky jsou viditelné a výrazně ohraničené.



* S MELÍROVACÍ ČEPICÍ



Speciální čepice bývá často součástí balení melírovacích přípravků. Jednoduše si ji nasadíte na hlavu, přiloženým háčkem vytáhnete pramínky z připravených dírek a aplikujte na ně barvu. Nevýhodou je, že při vytahování pramínků může docházet k nepříjemnému tahání za vlasy.



Salonní záležitost

Nechcete-li 'jednat' na vlastní pěst a raději byste vsadila na jistotu, nechte si melír vytvořit u kadeřníka. Obraťte se na něj i v případě, že máte vlasy již barvené, ráda byste si nechala projasnit své tmavé kadeře hodně světlými prameny nebo toužíte po melíru v několika odstínech či barvách.

Předejdete tak mnoha problémům a navíc si ušetříte čas i peníze - po nevydařeném pokusu byste se stejně nakonec obrátila na kadeřníka. Profesionál ví, jaké přípravky a v jaké koncentraci smí použít, aby netrpěly vlasy, doporučí vám vhodný styl a poradí, co vylepšit. Máte-li hodně tmavé vlasy, z pramínků nejprve stáhne pigment pomocí odbarvovacího přípravku a až pak na ně nanese barvu. Melír bude vypadat přirozeněji a neriskujete oranžové odlesky, které se mohou objevit při použití klasického zesvětlovače.

Proužky podle tvaru obličeje



OVÁLNÝ

Vy můžete nosit téměř cokoli! A zvlášť vyniknete s větším množstvím jemných světlých pramínků kolem obličeje.



HRANATÝ

Své výrazné čelo, lícní kosti a čelisti zjemníte, když si necháte zesvětlit několik tenkých pramínků od pěšinky až na ramena.



KULATÝ

Váš obličej s plnými tvářemi a kulatější nevýrazná brada budou působit souměrněji po promelírování spodních partií pod ušima.



SRDCOVITÝ

Máte široké čelo, výrazné lícní kosti a úzkou, špičatou bradu? Nechte si zvýraznit prameny v úrovni uší - celkově vás zjemní.

Melír jako hra

Freestyle Colors Painting (Wella) je speciální technika barvení, se kterou je možné docílit jemných a přirozených barevných variací přesně ušitých každému na míru. Kadeřník je zde jako umělec, který maluje barvu přímo do vlasů - nepotřebuje k tomu žádný alobal, pouze štětec a svoji fantazii.

Výsledkem je naprosto přirozený a zcela originální efekt bez 'tvrdých' přechodů, další výhodou je i to, že odrosty nejsou tolik znatelné. Jde o tři různé techniky: Highlights - zesvětlovací, Lowlights - ztmavovací, High- and Lowlights - kombinace světlých a tmavých tónů.