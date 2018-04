Protřiďte si šatník efektivně. Hned budete zase mít co na sebe

Třídit a zbavovat se oblečení můžete samozřejmě kdykoli v průběhu roku, většina námi oslovených blogerek se shoduje v tom, že tak činí dvakrát až třikrát do roka. Často s nástupem nové sezony, když šatník začne být nepřehledný nebo skříně přetékají. "Když mám pocit, že nemám co na sebe, přerovnání a třídění pomůže vše si ujasnit, a vytvářet tak nové kombinace oblečení," podotýká Adéla, která píše blog heels in prague.

Veronika s Hankou z Czech Chicks a Olga Karpecká alias Durduin razí následující pravidlo: pokud si koupíte nový kus oblečení nebo nový pár obuvi, jeden starý vytřiďte.

Jakmile tedy zjistíte, že u vás nastal ten pravý čas na přerovnání a třídění šatníku, můžete postupovat podle následujících rad:

1. Jedna velká hromada

Nezačínejte tím, že ze skříně nebo šatny budete vyndavat kousek po kousku a rozhodovat se, co s ním. Veškeré oblečení vyskládejte ven. Pomůže vám zjistit, jak velký prostor máte k dispozici k následnému ukládání věcí, a uděláte si tak přehled, co vlastně ve skříni či v šatně máte.

2. Čeho se zbavit

Při samotném třídění a rozhodování, čeho se zbavit a co ponechat, můžete postupovat podle různých měřítek. Zbavte se rozhodně těchto kousků:

Jsou obnošené, praním ztratily tvar či barvu, nebo jsou jakkoli poškozené. Takové oblečení vám už rozhodně neposlouží a nedělá dobrou vizitku.

Jsou vám malé nebo velké. Uklidňovat se tím, že do oblečení zhubnete, nebo přiberte, většinou nefunguje. "Až zhubnete, stejně si budete chtít pořídit něco nového," dodávají holky z Czech Chicks.

"Nemějte ze sebe špatný pocit, když vytřídíte třeba polovinu veškerého svého oblečení. Pokud jste ještě nikdy pořádně netřídila svůj šatník, může toho být klidně i víc!" Veronika a Hanka/Czech Chicks

Jsou vám při nošení z jakéhokoli důvodu nepříjemné. "Osobně jsem naposled šatník eliminovala na černou-šedou-bílou, loučila jsem se s barvami," říká Olga Karpecká.

Zbavit se můžete po vzoru dívek z Czech Chicks také věcí s výraznými nápisy nebo logem značky (samozřejmě pokud nejste zrovna skalní fanynkou tohoto stylu oblékání).

Kristýna Lindovská (blog Week journal) se v první řadě zbavuje věcí, které nenosila déle než rok. Tento systém však nemusí vyhovovat zrovna vám. Nesouhlasí s ním například Adéla (Heels in Prague). "Řídím se pocitem, zda mi ta věc sluší, nebo ne. Pokud ano, ponechám ji v šatníku, i kdybych ji na sobě neměla třeba dva roky."

Veronika s Hankou radí, abyste každý kousek oblečení jednoduše vzala do ruky a odpověděla si na otázky typu: Sluší mi to? Hodí se to ke mně? Budu to nosit? Jde to kombinovat s dalšími kusy v mém šatníku? Kdy jsem to na sobě měla naposledy? Je to moje současná velikost? Pak můžete nemilosrdně třídit a vyhazovat.

Zbavit se můžete také kousků z takzvaných unáhlených nákupů. "Nejčastěji jsou to kousky pořízené ve slevách, kdy po čase zjistím, že mi daná věc nesedí, nebo nezapadá do šatníku," říká Eva Mazuchová, která tvoří blog Glamazon.

Rozhodování, zda se zbavit kousků, které byly třeskutě in danou sezonu, v další už nikoli, je jen a jen na vás. Například Martina Vacková alias Danny Rose říká: "Nemám srdce vyhazovat věci, které se zrovna nenosí, ale pořád vypadají hezky. Móda se stále vrací a také doufám, že je jednou budou nosit moje děti."

Slevy jsou úžasné, ale před každým nákupem si opravdu pořádně rozmyslete, zda daný kus oblečení opravdu využijete.

3. Co ponechat

Adéla z Heels in Prague se zbavuje kousků vyloženě nemoderních. "Jsou to ty, které mi ani při nejlepší vůli nesluší," říká. Naopak nejlepší je podle ní ponechat si věci, ke kterým se vážou vzpomínky, jako například brož po babičce, dále základy šatníku a věci, které obstály v předchozím vyřazovacím procesu.

Co dále nevyhazovat? Nadčasové kousky, jako jsou malé černé, klasické košile, kalhoty a sako, které vám opravdu sedí, trenčkot...

Opravdu se vyhněte unáhleným nákupům, radí Kristýna. "Sama se poslední dobou řídím tím, že nakupuji jen to, co mi v šatníku vyloženě chybí, naposledy například kožené rukavice, a vím, že jde o věci funkční a univerzální. Vždycky je jednodušší stavět na šatníku s pár jednoduchými kousky než na šatníku plném věcí sice ze slev, ale takových, které se nám za půl roku už líbit nebudou."

Pokud si nejste jistá, zda daný kousek oblečení vyřadit, nebo jej ponechat, vyhraďte si pro tento typ speciální poličku nebo šuplík, jako Adéla z Heels in Prague.

Jak tvrdí Olga Karpecká, není třeba lámat to přes koleno a vyhazovat něco, co už dlouho milujete. "Pokud se jedná o poctivě vytahanou a ožmolkovanou věc, odložte ji na "podoma" nebo "na chatu" nebo "na procházku se psem". Sama uvidíte, že když sejde z očí, postupně sejde z mysli."

Než se něčeho definitivně zbavíte, zejména co se týče "sražených" věcí a věcí, ve kterých se necítíte, ukažte se svému muži. To, co vám může připadat krátké a knap, může být jeho oblíbený kousek. To, v čem si připadáte s "velkým zadkem", mu může přijít elegantní. A pokud to nevyhodíte, získáte eso v rukávu pro vylepšování partnerských vztahů...

4. Organizování šatníku

"Nakoupila jsem si krásné krajkové věšáky, které vypadají velmi luxusně, ale mám jich pouze pět, a na ty vždy pověsím nejoblíbenější kousky. Většinou se jedná o krásné šaty. Velmi rychlý způsob, jak je potom díky tomuhle najít, a to i v méně přehledném šatníku."

Eva Mazuchová

Evě Mazuchové i Olze Karpecké pomáhá uspořádání podle typu oděvu. "Zvlášť mám oblečení, které nosím do práce - kostýmy, blůzky, košile - a zbytek šatníku třídím podle typu oblečení na saka, kalhoty, sukně atd.," popisuje Eva.

Podle Adély bylo vizuálně nejkrásnější srovnání podle barev. "Z praktického hlediska to však není ideální," dodává. Dlouho se držela systému oddělených základů šatníku a ostatních, hůře se kombinujících kousků. "Tento systém výborně fungoval v ranním spěchu, protože možné jsou jen tři kombinace: základní vršek + komplikovanější spodek, základní spodek + komplikovanější vršek nebo základní spodek + základní vršek," vysvětluje. Nyní má šatník přerovnaný také podle typu oblečení, ale nyní přemýšlí o tom, že se vrátí k předchozímu dělení podle kombinovatelnosti.

Šperkům pořiďte šperkovnici, šály, šátky, rukavice nebo čepice uskladněte do speciálních ukládacích boxů.

"Pro zpřehlednění šatníku je nejlepší mít všechno vyžehlené, srovnané, pověšené na ramínku nebo složené do perfektně srovnaných komínků." Adéla S. (Heels in Prague)

Veronika s Hankou z Czech Chicks radí pořídit si velkou šatnu. Vědí ale, že takové štěstí nemá každá žena. Jejich tipem je mít co nejvíce věcí pověšených. "Budete se v nich lépe orientovat a nebudou tolik zmačkané. Šatník můžete rozdělit na ten na léto a na zimu. V létě určitě nebudete potřebovat zimní kabáty, vlněné čepice a hrubé punčocháče. Pokud máte možnost tyto věci zabalit, nebo je dát jinam, získáte tím místo navíc, které určitě oceníte."

Nedostatek místa nebo absenci veliké skříně můžete vyřešit pomocí šatních stojanů, radí Martina Vacková. Stojany také krásně využijete na oblečení, které nejčastěji nosíte a potřebujete ho mít pěkně po ruce.

"V každé poličce by ideálně měla být jen jedna řada komínků. Věci, které jsou vzadu a dole, jako by nebyly," dodává Olga Karpecká.

Snažte se co nejvíce kusů oblečení pověsit. Zbytek můžete uložit do přehledných boxů. (Ilustrační snímek)

5. Nevyhazujte bezhlavě

Veškeré výše uvedené rady neberte jako dogma a jako jediný možný způsob třídění šatníku, ale jako jednu z možných cest, jak dodat přetékající skříni řád.

Nezbavujte se některých věcí za každou cenu jen proto, že jste si přečetla, že nejsou in.

"Buďte hrdí na to, jaký je váš styl. Vypiplejte ho. Každý by měl mít v šatníku jedny lodičky a jeden kostým. Pokud vám to práce dovolí, nikdo neříká, že nemůžete mít třicet párů tenisek, desatery jeansy, nebo naopak sedmero koktejlek," míní Olga Karpecká.

Veronika s Hankou alias Czech Chicks souhlasí a dodávají, že je především na vás, co chcete nosit, v čem se budete cítit dobře. "Rozhodně se nebojte, protože móda je hra. Kombinujte a bavte se, odlište se od ostatních a užívejte si to. Oblékejte se vždy jen pro sebe, kvůli sobě a podle svého těla."

6. Co s vyřazeným oblečením?

Pokud nemáte to srdce oblečení, které jste vytřídila, vyhodit, můžete ho dát na charitu, rozdat sestrám či kamarádkám, nebo uspořádat výměnný večer, prodat ho na blešáku, zabalit do krabic a uložit na půdu či do sklepa.

Mnoho blogerek toto oblečení prodává na svých stránkách či na serverech typu aukro či ebay.

"Pokud máte šikovné ruce, pokuste se některé věci přešít a udělat z nich nové. Na spoustě blogů lze nalézt tipy na to, jak to udělat. Mimochodem - já si třeba barvím kabelky," doplňuje Eva Mazuchová.