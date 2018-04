U mě to má účinky také při začínající angíně (škrabání v krku další známé předangínové pocity). Nepopírám, že v čisté formě je to pouze pro silnější nátury, ale citronovou šťávu lze naředit např. s pomerančovou nebo osladit cukrem. A to už je schůdné pro všechny.

Ještě jednou zdůrazňuji, že důležité je kloktání, nikoli pouze pití či polykání.