Proti vráskám bez skalpelu: pomůže laser nebo „klobásový jed“

Stárnutí pleti lze pozdržet správnou péčí. Krémy přispějí k uchování mládí především na povrchu kůže. Jejich hlavním úkolem je hydratace a zpevnění. A když už nestačí? Zkuste metodu odstraňování vrásek pomocí injekcí na klinikách estetické medicíny. Pro vypnutí těch jemných se používají injekce s botulotoxinem. Hlubší vrásky lze vyplnit kyselinou hyaluronovou, která se vpichuje pod povrch kůže tenkou jehlou.

Jed na vrásky

Takzvaný klobásový jed začali před více než dvaceti lety využívat lékaři v oftalmologii a neurologii. Na jeho překvapivé účinky v boji s vráskami se přišlo náhodou. Zředěný botulotoxin se používal k uvolnění mimických svalů při operacích křečovitě stažených víček. Po zákroku se ukázalo, že pacientce zmizely mimické vějířky vrásek kolem očí, které vznikají od smíchu.

"Od té doby účinky botulotoxinu pomáhají lékařům při operacích. Nevím o žádném případu, kdy by tento přípravek poškozoval játra, jak se traduje. Vyhlazování vrásek botulotoxinem využívají celebrity, ale čím dál více se o něj zajímají i lidé s průměrnými příjmy," říká dermatoložka Karolina Kykalová.





Nejčastěji se pomocí botulotoxinu odstraňují mimické vrásky, hlavně ty na čele včetně svislé rýhy mezi obočím, kvůli níž obličej působí naštvaně, a také ty kolem očí či na krku. "Při aplikaci může klient cítit tlak a pálení, ale nejde o nesnesitelnou bolest. Po zákroku se mohou objevit drobné modřiny, místo může být lehce oteklé," říká Kykalová.

Oproti krémům, které slibují vyhlazující účinky, se botox dostane do obličejových svalů a znehybní je. Zmačkaná kůže se vypne a už se nekrčí. "Touha po hladké pleti by vás neměla hnát k příliš častému opakování zákroku. Svaly potřebují čas na regeneraci, aby nedošlo k jejich ztenčení," upozorňuje doktorka.

Vyplňte rýhy

Představte si hlubokou vrásku jako údolí mezi dvěma horami. Pokud ho zasypete pískem, nespatříte už žádnou proláklinu. Na tomto principu funguje vyplňování hlubokých rýh v obličeji. Pod vrásku se tenkou jehlou vstříkne kolagen nebo vlastní tuk, tedy výplně, které nejsou pro tělo cizí. Vráska se vyplní a obličej působí mladší.





V současné době je nejpopulárnějším materiálem pro výplně syntetická kyselina hyaluronová, což je kopie kyseliny vyskytující se v lidském organismu. Ta dokáže na sebe navázat takové množství vody, že tisícinásobně zvětší svůj objem. Jako polštářek podepře propadlou kůži a vyrovnává její povrch.

Díky kyselině se tak dají vyplnit hlubší rýhy, které vedou kolem nosu, rtů až k bradě, kolem očí, na čele, na horním či dolním rtu. Látku by měli aplikovat jen lékaři s potřebnou specializací.

"Procedura je bolestivá, ale je možné použít znecitlivující krémy nebo injekce. Pokud se objeví zatvrdnutí nebo zarudnutí v místě ošetření, informujete o problémech svého ošetřujícího lékaře," doporučuje Karolina Kykalová. Efekt vyplněných vrásek vydrží šest až dvanáct měsíců, pak se celá anabáze musí opakovat.





Vyhlazení laserem

Když toužíte vypadat mladistvěji a svěžeji, lze vyhladit vrásky nejmodernějším laserem Erbium YAG-Fraxel. Ačkoliv při zákroku cítíte silné teplo, pleť se nespálí, laser ji bezpečně ochlazuje a horní vrstva kůže zůstane nedotčená. Laserové světlo pronikne pouze pod povrch a postará se o to, aby se uvolněná kolagenová vlákna opět zpevnila. Zákrok by měl účinkovat několik let.

Všichni stárneme, tomu nelze zabránit. Ideální by bylo, kdybychom vrásky brali jako přirozený otisk našich životů v tváři. Ovšem díky objevům v estetické medicíně a pravidelné péči si mladistvý vzhled můžeme uchovat dlouho. Jen nic by se nemělo přehánět, nad přirozenou krásu totiž není.