Proti nadváze bojujte snídaní

ZDRAVÁ SNÍDANĚ Zapomeňte na obligátní chleba se silnou vrstvou másla, zdravá snídaně vypadá jinak. Co všechno by měla obsahovat? • Obiloviny

Nejlepší je müsli, o něco horší variantou jsou kukuřičné lupínky (zasytí na kratší dobu). Použít lze i celozrnné pečivo s tenkou vrstvou másla nebo rostlinného tuku. Alternativou mohou být i celozrnné sušenky vyrobené tak, aby obsahovaly speciální cukry, které člověk tráví jen pomalu ovoce dodává tělu vitaminy i vlákninu a také energii v podobě cukrů, v průběhu dne je pak už lepší jíst spíše zeleninu. • Mléko

Je to zdroj vápníku a bílkovin, podává se spíše jako doplněk, jogurt je vhodnější podávat jako svačinu v průběhu dne. Bílkoviny neboli proteiny z mléka ráno stačí, maso by se mělo na jídelníčku objevit až později. • Nápoj

Člověk přes noc vypotí až jeden a půl litru vody, proto by měl k snídani vypít dostatek tekutin, přičemž jeden hrneček čaje, nebo dokonce kávy nestačí, nápoje s kofeinem totiž tělo dále dehydrují; pít by se měla voda nebo hodně zředěný džus.