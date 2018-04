Proti nachlazení česnek

20:47 , aktualizováno 20:47

Ráno si rozdrtit 5 až 6 stroužků česneku a rozmíchat s kostičkou sýra. Namazat na rohlík nebo chleba (osobně to celé zapíjím kakaem). Do odpoledne je po rýmě. Pokud se zopakuje ještě druhý den, je vyhráno. Mám vyzkoušené. Zabírá to perfektně. Jen není možné chodit do společnosti.