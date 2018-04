Proti falešným receptům čárovými kódy

Jaké? "To je tajemství, které je uložené u notáře," říká Čermák.

Na zneužití receptů by podle Čermáka přišli lékárníci ve chvíli, kdy by údaje na receptu psané rukou porovnávali s údaji z čárového kódu. Ten by na recept vložil lékař pomocí počítače.

Ti, kdo by přišli do lékárny s falešným receptem, jako například narkomani, by léky nedostali.

Čermák tvrdí, že si v turnovské nemocnici a tamní lékárně ověřil, že metoda funguje. Místní lékárníci přesto jeho vynález nezavedou. Čermák ho teď nabízí zájemcům po celém Česku.

Problém je však vtom, že celý systém musí zaplatit lékárníci, a ti jsou zatím vůči novince zdrženliví. "Čárové kódy by mohly ušetřit pracovní síly, které přepisují údaje z receptů do počítače ručně," míní lékárnice Jitka Navrkalová z Blanska. Ale s investicí do systému počká: "Nevěřím, že se ujme."

Čermák doufá, že lékárníky i lékaře o výhodách systému přesvědčí. V rodině už to dokázal. Jeho švagrová, pražská plicní lékařka Marie Čermáková, věří, že čárové kódy by jí pomohly. "Někdo si pořídil kopii mého razítka a na falešné recepty vybíral léky," líčí nedávnou zkušenost.