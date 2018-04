Proti demenci sexem a křížovkou

Lidé, kteří žijí aktivně, stárnou pomaleji. A platí to jak o tělesné, tak psychické činnosti. Co všechno si pod tím lze představit? Člověk by se měl zaměřit mimo jiné na sex, luštění křížovek či si začít řádně dávat do těla během.