Proti čemu se očkuje a proč

Pětatřicetiletý David Makal skončil v nemocnici s nemocí, která ho skutečně překvapila. Diagnóza totiž zněla: plané neštovice. Banální dětská nemoc ho pořádně vyčerpala.

"Chytil jsem ji od dětí své sestry. Zatímco ony se z ní za pár dní oklepaly a jediné, co je trápilo, byly svědivé pupínky, já musel do nemocnice, protože jsem měl vyrážku i na sliznicích a navíc horečky přesahovaly čtyřicítku," líčí mladý muž.

Nakonec se z nemoci oklepal bez následků, nicméně nevzpomíná na ni rád. Když ležel na infekčním oddělení nemocnice, chodili se na něj dívat medici jako na ukázkový příklad toho, jak těžký průběh mohou mít zdánlivě banální dětské nemoci u dospělých. A někdy i více či méně těžké následky.

Očkování nebo infekce?

Řeč je třeba o příušnicích, které mohou u dospělých mužů vyvolat neplodnost. Anebo o zarděnkách, které jsou pro děti vesměs úplně bezproblémové, ale mohou vážně poškodit ještě nenarozené děti.

Obrana? Prodělání nemoci v dětství anebo očkování. Jenže ne vždy se odborníci shodují - například zmíněné plané neštovic jsou u dětí vesměs banální chorobou, a proto ani očkování proti nim není povinné.

Ale vakcína už běžně k dispozici je a doporučuje se starším dětem, pokud se jim během raného dětství nepodařilo nemoc chytit - právě kvůli riziku, že dítě nemocí onemocní až v dospělosti. Rodiče, kteří by chtěli toto očkování svým dětem koupit, si musí připravit asi 1500 z vlastní kapsy.

Mnoho rodičů zvažuje pro své děti očkování proti meningokokovi typu C - ten ohrožuje zejména dospívající děti. Vakcína stojí obvykle mezi 600 až 700 korunami.

Očkování proti mnohem častějšímu meningokokovi typu B k mání není. Očkovat se dá také proti typu A, ale ten se běžně vyskytuje pouze v Africe a vakcinace má tudíž smysl pouze před cestou do této oblasti.

Klíšťovka hrozí i dospělým

Velmi populární je očkování proti klíšťové encefalitidě. I díky masové reklamní kampani je často dětem kupují i rodiče, kteří se s nimi nikam do ohrožených oblastí nevydávají.

"Často se stává, že jsou očkované děti, ale nikoli už dospělí, přitom to, že chytnou klíšťovou encefalitidu by pro ně bylo mnohem horší. U dospělých mívá totiž nemoc vážnější průběh," upozorňuje Dagmar Hulínská ze Národní referenční laboratoře pro encefalitidu.

Navíc jim mohou zůstat dlouhodobé následky v podobě nepřekonatelné únavy anebo úporných bolestí hlavy.

Neurologové obecně doporučují, když už očkovat proti klíšťatům, tak dětí starší pěti let - mimo jiné i proto, že tehdy už za sebou mívají většinu povinných dětských očkování.

Ač je totiž očkování přínosem, přece jen je pro dětský organismus zátěží a mezi jednotlivými vakcínami proto musí být dostatečný odstup. Dávky jsou nutné tři, dohromady za ně zaplatíte něco přes tisíc korun. Pozor, každých pět let je třeba nechat se přeočkovat.

Mnoho lidí se rovněž domnívá, že pokud se nechají očkovat, jsou před klíšťaty v bezpečí, ale vakcína chrání jen proti klíšťové encefalitidě, nikoli už proti druhé a častější nemoci přenášené klíšťaty, kterou je lymská borelióza.

Žloutenka hrozí i na cestách

Pro lidi, kteří nejsou očkováni proti žloutence typu B, stojí za úvahu i tato vakcína, protože nemoc může přejít do chronické formy a vyvolat cirhózu jater, což je smrtelně nebezpečná choroba. Od roku 2001 se proti ní povinně očkují všichni novorozenci, případně děti starší 12 let.

Hepatitida typu A je méně závažná, ale za to častější - tato choroba zvaná též nemoc špinavých rukou hrozí i při cestách do zemí s nižším hygienickým standardem.

K mání je i kombinovaná vakcína proti typu A a B, kterou si zájemci mohou koupit za zhruba 1500 korun.

Očkováním, na které by dospělí rozhodně neměli zapomínat, je očkování proti tetanu - přeočkovat by se měli nechat každých 10, nejvýše 15 let.

"Běžně se však setkáváme s tím, že lidé se očkovat nenechají třeba dvacet i třicet let, protože jim to nikdo nepřipomene," říká praktický lékař Karel Veselý.

Tetanus je smrtelně nebezpečnou chorobu. Bakterie přežívají v půdě desítky let, a proto jsou ohroženi zejména lidé pracující se zeminou nebo hospodářskými zvířaty. Z člověka na člověka se nákaza nepřináší.

Tetanus napadá nervový systém, způsobuje těžké svalové stahy, především v oblasti krku a čelistních svalů. Následují potíže s dýcháním, bolestivé stahy a nenormální srdeční rytmus. Tetanus u dětí je nesmírně vzácný, ale stále se vyskytuje, byť ojediněle, u dospělých.

Očkovací kalendář



V takzvaném očkovacím kalendáři jsou uvedena očkování, která by každé dítě mělo povinně podstoupit v prvních letech svého života. Jsou to vedle očkování proti TBC tyto choroby:

1. Základní očkování

Děti jsou očkovány zároveň proti záškrtu, tetanu i černému kašli a v posledních letech je v této injekci i očkování proti hemofilu typu B.

• Záškrt (difterie) - onemocnění vyvolávané bakteriemi, které se vyskytují v ústech, nose a hrdle infikované osoby. Při záškrtu se zužují dýchací cesty a dítě se může udusit. Silný jed, který produkují bakterie záškrtu, může poškodit srdeční sval. Na záškrt umírá kolem sedmi procent lidí, kteří s ním přišli do styku a nebyli očkováni.

• Tetanus - často smrtelné onemocnění, které je způsobeno toxinem bakterií, které jsou přítomné v půdě a v hnoji. Nákaza vnikne do těla otevřeným zraněním, které může být i malé, jako píchnutí špendlíku.

• Černý kašel (pertusse) - vysoce infekční onemocnění způsobené bakteriemi, rozšiřuje se kašláním nebo kýcháním. Černý kašel napadá dýchací cesty a může způsobit potíže s dýcháním. Přibližně jedno z 200 dětí mladších šest měsíců, které onemocní černým kašlem, zemře.

2. Dětská obrna (poliomyelitis, zkráceně polio)

V zemi se nemoc již dlouho nevyskytla, ale hrozí její zavlečení ze zahraničí. Virus může způsobit jenom lehké příznaky, ale i velmi závažné onemocnění. Virus se dostává do zažívacího systému, způsobuje horečky, zvracení a svalovou ztuhlost, napadá nervový systém a může způsobit trvalé ochrnutí svalstva. Nemoc může postihnout i dýchací a polykací svaly, což je smrtící komplikace.

3. Spalničky, příušnice, zarděnky

K ochraně dětí proti těmto nemocem se používá kombinovaná očkovací látka. Spalničky jsou vysoce infekční virové onemocnění, které způsobuje horečky, vyrážku, kašel a zánět spojivek, řídkou rýmu. Komplikace provázející spalničky mohou být velmi nebezpečné. Příušnice (parotitida) je virové onemocnění, které způsobuje horečky, bolesti hlavy a zánět slinných žláz. Nebezpečné jsou zarděnky vrozené.

4. Žloutenka typu B (hepatitida B)

Všechny děti narozené v České republice po 1. červenci 2001 jsou dnes očkovány proti hepatitidě B. První dávku děti dostávají společně s tetravakcínou. Žloutenka typu B je vážné onemocnění, jejíž následky mohou přetrvávat celý život a působit závažné pozdní komplikace.