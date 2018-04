Proti čemu se nechat očkovat?

Nemusíte se nechat očkovat všemi vakcínami, které jsou na trhu. A dokonce je nemusíte všechny „dopřát“ ani svým dětem. A to nejen kvůli ceně nadstandardních vakcín. Očkování totiž není zrovna zanedbatelný zásah do organismu.

Kromě toho, že vás ochrání, může mít i vedlejší účinky. Jedním z nich je anafylatický šok, komplikace sice velmi vzácná, zato i smrtelná, pokud se pacientovi včas nedostane odborné pomoci. Mezi lékaři - zastánci očkování a skeptiky - se vedou i debaty o tom, jak může očkování narušit imunitní systém.

Které očkování se tedy hodí právě pro vás?

Rakovina děložního čípku

Vakcína brání vzniku rakoviny děložního čípku vyvolávaných papillomavirem (HPV), který se přenáší pohlavním stykem. S frekvencí pohlavního styku a počtem partnerů stoupá riziko nákazy.

Cena: 3 300 za jednu vakcínu, celkem 9 900 korun

Klíšťová encefalitida

Chrání před zánětem mozku, klíšťovou encefalitidou, který se přenese od nakaženého klíštěte.

Očkovat by se měli nechat dospělí lidé a zejména starší osoby, všichni ti, kteří žijí a pohybují se v místech s velkým výskytem klíšťat, nebo ti, kteří často chodí do přírody. Nemoc u nich může skončit trvalými následky nebo smrtí. Naopak u malých dětí mívá choroba mírnější průběh. Dětští lékaři zpravidla nedoporučují očkovat malé děti, které za sebou ještě nemají všechny povinné vakcíny.

Cena: 480 až 530 korun jedna vakcína (1 440 až 1 590 za jeden očkovací cyklus)

Chřipka

Chřipka je nebezpečná zejména pro starší lidi a pacienty s chronickými nemocemi, například srdce, ledvin a podobně, a také pro ty, kdo jsou z různých důvodů oslabení. Může skončit i smrtí. Vakcína je vhodná už pro děti od šesti měsíců, ale dětští lékaři se přou, zda malé děti, které jsou jinak zdravé, proti chřipce vůbec očkovat.

Cena: 250 korun

Pneumokokové nákazy

Pneumokoky způsobují těžká, život ohrožující onemocnění hlavně malým dětem. Smrtelná mohou být i pro seniory. Vakcína je vhodná pro děti do pěti let a lidi nad 65 let, zvláště pokud žijí v ústavech nebo často pobývají kvůli chronickému zánětu průdušek, cukrovce, respiračnímu nebo srdečnímu selhání v nemocnicích.

Cena: 700 až 2 000 korun

Žloutenka typu A

Žloutenka A je nemocí „špinavých rukou“. Léčí se na infekčních odděleních a rekonvalescence může být velmi zdlouhavá. Nechte se očkovat, pokud cestujete do exotických krajin. Je vhodná i pro děti, které chodí do školky nebo do školy.

Cena: 950 až 1150 korun (1 900 až 2 300 včetně přeočkování)

Žloutenka typu B

Je mnohem nebezpečnější než typ A. V deseti procentech případů může přejít v chronickou chorobu. Od roku 2001 se děti očkují povinně. Doporučuje se lidem, kteří se pohybují ve zvýšených oblastech nákazy, například v exotických zemích, podobně jako chronicky nemocným, u kterých hrozí, že budou ošetřeni v těchto zemích.

Cena: 800 korun (2 400 korun za celý očkovací cyklus)

Proti typu A a B je možné nechat se očkovat i v jedné vakcíně.

Za celý očkovací cyklus zaplatíte 3 000 až 4 470 korun.

Meningokokové nákazy

Meningokok způsobuje zánět mozku, ale i celkové onemocnění s vysokými horečkami, takzvanou sepsi nebo toxický šok. Onemocnění může skončit smrtí nebo trvalými následky, jako je ohluchnutí, slepota, epilepsie nebo trvalé poškození mozku.

Očkování se hodí zejména pro malé děti do čtyř let a dospívající od patnácti do dvaceti let. Hrozba nákazy stoupá s množstvím lidí v uzavřených prostorech, například na internátech, diskotékách, táborech a podobně. Doporučuje se i lidem cestujícím do zahraničí, zejména do střední Afriky.

Očkuje se proti typu C a A. Pro nejagresivnější typ B, na který se nejvíc umírá, ale vakcína není. V České republice se doporučuje očkovat proti typu C.

Cena: 550 až 900 korun

Plané neštovice

Onemocnění je nebezpečné zejména pro dospělé. Pokud je neprodělali, mohou o něm uvažovat, protože ve vyšším věku může mít velmi dramatický průběh komplikovaný zánětem mozku.

Cena: 1 550 korun

Rotavirové nákazy

Očkování se hodí pro kojence, kterým způsobuje úporné průjmy. První dávku je možné podat už ve věku šesti týdnů.

Cena: 1 650 až 2 000 korun

Tetanus

Očkování proti tetanu určitě neopomeňte. Je to smrtelná choroba, nákaza proniká do těla i nepatrným poraněním nejčastěji z půdy. Hodně se vyskytuje mimo jiné i v koňském hnoji. Děti se očkují naposledy ve čtrnácti letech, přeočkování je nutné po deseti až patnácti letech. Máte-li dost protilátek, můžete si nechat změřit při odběru krve.

Cena: 250 až 350 korun

Příušnice

Bolestivý zánět slinných žláz může být v dospělém věku komplikován nehnisavým zánětem mozkomíšních blan a u mužů zánětem varlat, který vede i k neplodnosti. Můžete se proto nechat očkovat, pokud jste onemocnění neprodělali v dětství.

Cena: 280 korun

Vzteklina

Vzteklina končí v naprosté většině případů smrtí. Nakazit se můžete ze slin nemocného zvířete, nebo pokud takového živočicha sníte. V našich podmínkách jsou nejčastějším zdrojem nákazy psi a lišky.O preventivním očkování by měli uvažovat lidé, kteří jezdí do Afriky, Asie, například od Indie, do Jižní nebo Střední Ameriky. Stejně jako lovci nebo veterináři a ošetřovatelé.

Cena: 550 korun (2 200 korun za celý očkovací cyklus)

Poznámka: ceny se mohou lišit podle ordinací a použitých vakcín, uvedené ceny, které obsahují i aplikaci vakcín, účtuje společnost Očkovací centrum (www.ockovacicentrum.cz)



Odborná spolupráce: Dagmar Benešová, Očkovací centrum Brno, Poliklinika Masarykova