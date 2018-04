Proti bolesti v krku

Vyzkoušela jsem různé stopanginy, neoanginy, strepsilsy a já nevím, co ještě, ale proti bolesti v krku mi zaručeně pomůže slivovice. Kloktám tak dlouho až mi hrknou slzy do očí, ale vydržím, protože vím, že mi to zaručeně pomůže.