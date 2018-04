Prosvítejte, velí trendy. Na jaro schovejte bílou, pastely či citrón

Schovejte si šaty bez ramínek, elegantní baloňáky a šortky, všechno co je v barvě bílé, pudrové, béžové a žluté. A hýčkejte i černé elegantní evergreeny.

Podmínkou je kvalitní materiál!

Ten bude dominovat. Návrháři nechali modely ušít ze splývavého hedvábí, načechraného tylu, lesklého latexu, jemného lnu a jiných podobných materiálů nové generace.

Barvy duhy

Dobrá zpráva! Návrháři se opět dívají na svět růžovými brýlemi. Někteří z nich ho vidí ve spektru duhy, třeba Karl Lagerfeld. Ve vlastní autorské kolekci nechal modelky kráčet po duhovém mole v bílých šatech ozdobených barevnou plastovou bižuterií. Francisco Costa´s navrhl pro značku Calvin Klein minimalistické šaty a kostýmy v něžných tónech béže, šedě a modře. Taktéž u věhlasných módních domů Versace a Christian Dior se najde množství růžových, zelenkavých, šedých a fialkových modelů. Koktejl veselých barev namixoval Matthew Williamson pro modely značky Emilio Pucci.

S citrónovou šálou

Trendy 80.let se vrací a s nimi zářivá žlutá, a nejen na šále, jak kdysi zpíval bubeník Vávra. Budou se nosit citrónové večerní (Versace) i vycházkové šaty (Sonia Rykiel), kabátky a saka (Dsguared) sukně i plavky (Gucci). Pro méně odvážné budou na trhu žluté doplňky. Kabelky, náramky a šátky poslouží jako oživení černého nebo bílého základu.

Pepř a sůl

Nestárnoucí kombinaci černé a bílé návrháři prozářili různobarevnými akcenty. Frida Giannini vytvořila pro Gucci kolekci, v které černá s bílou převládá, a oživila ji jasně žlutou a sytě růžovou. Dalším skvělým příkladem je model od Anna Sui. Černo-bílé kalhoty doplněné pestrobarevným bolerkem a šálkou.

Věčně modrá džínovina

Na denim vsadil Karl Lagerfeld, když pro Chanel navrhl overaly, kabátky a plavky. Doplnil je stříbrnými a červenými doplňky a podle vzoru tradice také dlouhými perlami.

Průhledné závoje

Tyl, monofil a šifon jsou transparentní materiály, které dávaly vyniknout postavám modelek snad na každé módní přehlídce. Návrháři z nich nechali ušít topy, šaty, kalhoty i saka. Vrstvení nekladly žádné meze. Tak vznikly šaty éterické i dráždivě sexy róby, ale i kabátky sestávající z několika „slupek“ (Dolce & Gabbana ).

Vzory a potisky

Sem tam kytka, puntík i proužek, ale v jiném pojetí než byly v módě letos. Květiny jsou zamlžené (Stella McCartney), puntíky roztančené (Valentino) a proužky už nejsou doménou námořnického trendu, ale spíš studentského stylu. Kostky a kára se kombinují (Gucci) a zvířecí motivy si dravě hájí své (Christian Dior). K nim přibyly hvězdy (Chanel a YSL) a hlavně abstraktní potisky připomínající díla významných malířů. Návrháři si prostě letos zahráli na malíře a vykreslili své modely do fantaskních vzorů (Dolce & Gabbana, Chloé)

Silueta

Podržte se. V módě budou zase vycpávky. Doporučuje nám je John Galliano v kolekci pro Christiana Diora i Stefano Pilati, návrhář YSL. Žensky působí linie přesýpacích hodin, která se vrací z 50.let. Zajímavá a více pohodlná je silueta O. Příkladem je vzdušný overal od Stelly McCartney.

Malé velké plavky

Na světových molech jsme měli možnost vidět zatím jen plavky, které jsou součástí vycházkových oděvů. Lze usuzovat, že stejně jako u šatů se dává důraz na kvalitní materiál a zajímavé detaily. Opalovačky mohou být okázale zdobené, ale i jednoduché. K těm se však budou nosit výrazné plastové doplňky.

Zásadní doplňky

Náramky vedou. Plné předloktí kruhů, silných, masivních i tenčích. A klidně na obou rukách. Inspirujte se u Versace, Christian Lacroix. Dalším zásadním doplňkem jsou a budou pásky. Jejich úkolem je zvýrazňovat pasovou linii všech druhů oděvů: topů, halenek, svetrů, šatů i kabátů. Zvolíte-li lakovanou kůži, máte další body plus. Latex, lak a metalicky upravené efekty budou v kurzu.

Sečteno a podtrženo

Jak ukázaly týdny módy v New Yorku, Londýně, Milánu a Paříži, bude móda příštího roku krásná. Módní desinatéři se rozhodli zmírnit alespoň na oko chaos, který v této době panuje, a tak do svých kolekcí propašovali více elegance, něhy, romantiky a glamouru. A více klidu. Trendy se zpravidla prolínají tak, že z třiceti procent se nosí to, co bylo v módě loňskou sezonu. Jedno je jisté. Vyberou si všechny typy žen. Něžné romantičky i ženy činu, věčné studentky i rockery.