Prostřeno pro svátky jara

Začněte třeba stolem. Líbí se vám rustikální styl? Nechte dřevěný stůl bez ubrusu a prostřete na něm zelené ubrousky nebo rákosové podložky. Doprostřed postavte vázu nebo džbán se žlutými narcisy. Selský styl vykouzlíte kanafasovým ubrusem, kameninovým nádobím a kyticí třeba z vrbových proutků, na které navěsíte kraslice. Jestli máte rádi jednoduchost, prostřete bíle a doprostřed stolu postavte jen misky s vyrašeným osením nebo "kočičí trávou".

Kraslicemi můžete ozdobit i okna, květiny v květináčích nebo zrcadlo v předsíni.

Nad lustr nad stolem můžete zavěsit svazek proutků a ozdobit je kraslicemi na stuhách. Vajíčka stojí ve věnečcích z rozmarýny.

Máte u stolu děti? Pak přizvěte ještě králíky, kuřátka, kachňata a rozsypte mezi talíře bonbony ve tvaru vajíček.

Velikonoční snídaně - samozřejmě vajíčková. Jako příloha se hodí malé želatinové "dortíčky" se šunkou a hráškem.

Velikonoční dekor je zkrátka plný radosti a jara a my jsme se vám rozhodli přinést trochu inspirace. Pro velmi tvořivé ruce připojujeme i návod, jak si můžete sami uplést pomlázku.

Upleťte si pomlázku

1. Potřebujete osm dlouhých vrbových proutků, jeden tenký vrbový proutek na svázání, nůž, provázek.



2. Vezměte všech osm proutků a srovnejte je podle tenkých konců. Seřízněte proutky podle toho nejkratšího a svažte tenkým proutkem.



3. Rozdělte si v ruce proutky na čtyři a čtyři a do každé ruky vezměte jednu část. Svázaný konec pomlázky vyčnívá od vás do prostoru. V každé ruce si čtyři proutky srovnejte a očíslujte směrem od prostředku k okrajům (vnitřní proutky budou mít číslo 1, vnější 4).



4. Plete se takto (popíšeme to na levé části proutků): Vezměte proutek číslo čtyři (ten vnější) zleva. Horem ho prostrčte mezi proutky 2 a 3 vpravo. Z vnitřní strany ho přiřaďte k proutkům na levé straně. Z čísla 4 se tak stalo číslo 1 a všechny proutky se podle toho přečíslovaly. Totéž opakujte na pravé straně. A pak znovu na levé a tak dále...

Na konci všechny proutky svažte provázkem. Seřízněte přečnívající tlusté konce proutků u rukojeti.

Velikonoční kytice

Voňavá

Svazek hyacintů ve velké válcové váze, kterou můžete ještě ovinout barevnými stužkami nebo provázky.

Rokoková

Baculaté porcelánové váze sluší bohatá kytice ze žlutých narcisů a bílých anemonek a janovce. Pozor, janovec je krásný, ale jedovatý.

Stužková

V obyčejných bílých kelímcích ozdobených barevnými stuhami vypadají dobře třeba pivoňky.

Trochu jiné kraslice

Herbář

Na růžovo nabarvené vejce polepte usušenými a vylisovanými chudobkami a fialkami.

Hvězdář

Vejce natřete červenou matnou barvou a polepte hvězdičkami vystřiženými z lesklého voskového papíru.

Kropenaté

Na žluto obarvené vejce pokryjte červenými tečkami třeba z lihové fixy nebo laku na nehty.

Knoflíkář

Předkreslete si na bílé vejce kruhy a doprostřed nich vlepte lepicí pistolí knoflíky zajímavých tvarů.

Kubista

Vejce ponořte krátce do červené barvy. Pak polepte čtverečky leukoplasti a obarvěte ještě jednou. Čtverečky sloupněte.

Maskované

Polepte vajíčko proužky z balicích dárkových papírů nebo pestrých látek.

Skořápka jako pro Kalimera

Krásnou dekoraci napořád nebo jen do příštího, lepšího nápadu si můžete vyrobit metodou zvanou papier maché. Budete potřebovat vajíčko jako základ, staré noviny a lepidlo na papier maché z výtvarných potřeb.

1. Podle návodu rozdělejte lepidlo do misky, natrhejte staré noviny nebo papír na malé kousky a připravte si čisté vyfouknuté vejce. Kachní, nebo dokonce pštrosí je lepší.

2. Vajíčko postupně polepujte kousky papíru, které důkladně štětcem promáčejte lepidlem. Jednotlivé vrstvy se po uschnutí spojí a vytvoří tvrdou a silnou krustu.

3. Až vajíčko uschne, nakreslete na něm klikatou linii a nožem ji prořízněte. Vznikne vám vejce s čepičkou, které využijete na dekorace, na bonbony pro děti nebo i pro koledníky.