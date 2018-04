Proslaví mě špeky, raduje se finalista Proměny Martin

ČTĚTE TAKÉ:

Martinovi je třicet a pracuje jako programátor. "To znamená, že strnule pozoruju monitor a občas nahlas vzdychnu," směje se. Při výšce 170 centimetrů váží 93,4 kg.

Žije v "malebné vesničce" Zbuzany spolu s "nehorázně hubenou přítelkyní" Kateřinou a půlročním synem Šimonem.

Má tři hlavní koníčky. Jedním je práce - počítače ho prostě baví. "Po revoluci jsem byl rozhodnutý vzít jakoukoli práci, kde by byl počítač, i kdyby šlo třeba o prodávání jízdenek," prozrazuje.

Další zálibou je fotografování, nejlépe lidí. "Nejradši fotím třeba bezdomovce nebo nějaké nezvyklé situace," vysvětluje Martin.

Ovšem největším koníčkem je hudba a kapela Wolney Padd, v níž hraje na kytaru. "Tahle kapela vznikla asi před rokem a ještě nejsme kompletní. Hrajeme takový punk-metal," vysvětluje Martin s tím, že už má za sebou zkušenosti z jiných skupin.

A jak se zrodilo jméno Wolney Padd? "Původně jsme si dali jméno Falling Down, ale jeden z kluků v kapele to neuměl napsat, a tak jsme to přeložili. No a nakonec ten český název ještě trochu upravili," říká.

"Co sežeru, to se nezkazí," zní Martinovo životní motto. To se ale změní. Je odhodlaný zhubnout a spokojený, že nad sebou bude mít pevnou odbornou ruku. "Jsem docela hustej týpek, že jo?" uzavírá.