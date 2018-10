Datum spotřeby má i kosmetika. Kdy je čas ji vyhodit a neriskovat?

S nákupy kosmetiky bychom to neměly přehánět. Pokud se nám prohýbají poličky v koupelně pod tíhou nejrůznějších lahviček a naše taštička na šminky má velikost prostorné kabelky, je čas přibrzdit. Nadbytek produktů a jejich časté střídaní naší pokožce nic dobrého nepřináší.

Navíc se nám málokdy podaří spotřebovat daný výrobek do data spotřeby, Může se zdát, že se kosmetika přece nemůže zkazit. To je však obrovský, i když velmi rozšířený omyl. Možná na sobě hned nějakou změnu nepozorujeme, ale dlouhodobým užíváním si můžeme zadělat na problémy s pletí. Prošlá kosmetika může způsobit alergické reakce, kožní problémy i infekce.

Poznáte to podle toho, že ihned po aplikace se dostaví nepříjemné pálení nebo pnutí kůže, někomu mohou naskákat i pupínky. Použitím prošlých líčidel na oči riskujeme také záněty spojivek nebo duhovky.

Samotná výroba kosmetiky, zejména té pečující, je složitý laboratorní až lékařský proces, bavíme-li se pochopitelně o té kvalitní a dermatologicky testované. Lidská ruka se během výroby žádného krému nesmí dotknout, vše probíhá v dokonale sterilním prostředí a užité látky jsou předem klinicky testovány a schváleny. Musíme mít na paměti, že jeho jednotlivé složky mají svou životnost. Po jejím uplynutí mohou ztrácet nejen na účinnosti, ale i postupně zhoršovat stav pleti a zbytečně ji zatěžovat.



Největším paradoxem je situace, kdy si snažíme dopřát tu nejlepší péči, nakupujeme osvědčenou kosmetiku v lékárnách a pak si vše zbytečně zkomplikujeme užíváním přípravku i po čase jeho expirace.

Skutečná doba spotřeby kosmetiky může být různá. Běžně se pohybuje v rozmezí od 18 do 30 měsíců, vždy se proto vyplatí řídit etiketou výrobků, kde by mělo být datum spotřeby vyznačeno. Pokud při nákupu narazíme na přípravek, u něhož toto datum chybí, je vhodnější se mu vyhnout a zbytečně neriskovat.

Pozor dávejte i na skladování kosmetiky

U kvalitních značek tato informace nechybí, podobně jako doporučení nepřekračovat dobu spotřeby. Obecné pravidlo je, že všechny přípravky s kratší dobou spotřeby než je 30 měsíců musí mít toto datum zřetelně uvedeno na etiketě.

Doba spotřeby bývá na etiketě ukryta pod zkratkou PAO, která vyznačuje, jak dlouho smíme daný přípravek po otevření používat. Zde však hraje zásadní roli i správné skladování a hygiena při užívání přípravku. Na tu jsou citlivé především produkty pečující kosmetiky, tedy různé krémy, séra, pleťové vody nebo balzámy na rty. Jednoduše řečeno, vše co přímo přichází do styku s pokožkou.

U pečující kosmetiky je proto vhodné volit přípravky s aplikátory, ať už ve formě speciálních dávkovačů s posuvným dnem, které jsou dnes dostupné u krémů i sér. Vhodné jsou také krémy vybavené aplikační špachtličkou nebo balzámy na rty v tyčince – vše, čeho se nemusíme při aplikaci dotýkat. Důvodem je skutečnost, že bakterie, které jsou na našich prstech přítomny, mohou jen urychlit znehodnocení přípravků. A to i v situaci, že se snažíme dodržovat maximální hygienu.

Je to především pečující kosmetika, která je, co se trvanlivosti týče, citlivější než ta dekorativní. Například krémy mohou plesnivět, žluknout, jejich složky se mohou srážet a vytvářet nežádoucí reakce, mění se i jejich konzistence, barva a původní parfemace – to vše je důkazem, že přípravek už není bezpečný. Pokud tyto stavy zpozorujeme, bude vhodné produkt vyměnit za nový, a to i v případě, že datum spotřeby má ještě před sebou.

Dekorativní kosmetika není ke zkažení tolik náchylná, přesto je třeba mít se na pozoru. U řasenky platí, že by neměla být otevřená déle než šest měsíců. Make-upu, pudru nebo očních stínů je lepší se zabavit v okamžiku, kdy mění konzistenci, ztrácí barvu, nebo na pleti nedrží. Nejen, že tak líčení nevypadá bezchybně, ale můžeme si například oční stíny zanést do očí a způsobit nepříjemné pálení i další komplikace. Dekorativní kosmetiku bychom v každém případě měly přestat používat ve chvíli, kdy cítíme nepříjemné pálení nebo svědění, a to opět bez ohledu na datum spotřeby.