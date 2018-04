Prosinec mě nebaví, ale na Vánoce se těším, říká Filip Sajler

filip sajler Vánoce mám rád a na Ježíška stále věřím, říká Filip Sajler. Klidný a spokojený je ovšem až 24. prosince, měsíc před Vánocemi mají totiž kuchaři zpravidla hodně práce. „Prosinec mě nebaví. Nemám rád všechen ten shon, návaly v obchoďácích, zkrátka to, co přináší moderní rychlá doba. Těším se vždy až na Štědrý den. Na tu chvíli, když už jsem doma a nemusím na nic myslet.“ V posledních letech zavedl tradici: s kamarády chodí o Štědrém dnu na oběd do restaurace na šneky. Odpoledne je však už doma a připravuje štědrovečerní večeři pro velkou rodinu. Schází se v jeho domě, bývá jich okolo dvaceti. Vaří polévku, obaluje kapra. Vše doplní domácí vinná klobása. Maminky a babičky, stejně jako u Slaninů, přivážejí bramborové saláty. „Je to velká rodinná sešlost. Když všichni odejdou, bolí mě hlava a jsem rád, že si můžu lehnout. Přesto se na ně vždycky znovu těším. Je moc krásné, když má člověk velkou rodinu, která se dokáže takhle pohromadě scházet,“ říká. Letos poprvé s nimi bude trávit Vánoce i jeho dcera. Je jí osm měsíců. „Od chvíle, kdy dceru máme, se těším na Vánoce ještě víc. Hlavně na všechny další, které si už vychutná.“