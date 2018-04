Propadlé očkování proti tetanu? Zákeřná nemoc změní tělo v napnutý luk

Co je tetanus Je to onemocnění, které je způsobeno anaerobní bakterií Clostridium tetani. Tato bakterie, která přežívá v prostředí bez kyslíku, se nachází ve střevech býložravců, zejména koní, a trusem se dostává do půdy, kde přežívá několik let. Do organismu se pak tato bakterie dostává poraněním, třeba i drobnou oděrkou. V organismu se bakterie namnoží a uvolní neurotoxin, který se podél nervových zakončení dostává do centrální nervové soustavy. Průběh tohoto onemocnění může být velmi závažný a i přes léčbu může vést ke smrti. Proto je velmi důležité očkování a správné ošetření rány.