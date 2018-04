Proměny Clintonové: z decentní první dámy je žena, co září mezi muži

Od něžných perel po agresivní rudou

Je až neuvěřitelné, jak dokonale transformace jejího šatníku odráží jednotlivé milníky její kariéry. Jako první dáma nosila Clintonová šaty v tradičně „ženských“ barvách, jako je růžová, červená nebo fialová, vysoké podpatky, výrazné rtěnky, retro sluneční brýle a perlové náhrdelníky.

Jako senátorka za stát New York, kterou byla v letech 2001 až 2009, sázela na méně nápadné outfity v tlumených tónech: především v béžové, šedé, pudrově růžové, bleděmodré nebo světle zelené. Poté, co v lednu roku 2009 nastoupila na post ministryně zahraničí, vyměnila je za tmavé odstíny modré a šedé, černou, ale také agresivnější červenou.

Hillary Clintonová v roli první dámy (1996), senátorky (2007) a ministryně zahraničí (2009)

Marketing a móda

Když se rozhodla podruhé kandidovat na post americké prezidentky, bylo potřeba přijít s novou uniformou. „Trump na to má rozpočet, Sanders na to má rozpočet, Hillary na to má rozpočet,“ podotkl v rozhovoru pro server The Business of Fashion stylista Corey Roche. „V každé prezidentské kampani se dávají stranou peníze na oblečení a styl, protože to je důležitá součást marketingu a celé značky.“

A tak dnes kandidátku za demokraty už zdálky rozpoznáte podle sytě barevných kalhotových kostýmů nebo kabátků lehce áčkového střihu, bot na nízkém podpatku, střízlivého make-upu a charakteristické foukané. Stylu, od kterého se odchyluje jen výjimečně.

Clintonová v průběhu letošní prezidentské kampaně střídá výrazné barvy.

Jsem tu, abych pracovala

Jednoduše střižené halenky, saka lehce rozšířená směrem dolů a kalhoty „mrkváče“ vytvářejí siluetu, která není příliš „feminní“ ani „maskulinní“. Žádné pouzdrové sukně, žádné vycpávky v ramenou. Odstíny, jako je kobaltově modrá, ostře zelená a sytě růžová, přispívají k zapamatovatelnosti i k pocitu, že to, co říká dáma za řečnickým pultem, stojí za vyslechnutí. Aniž by příliš zdůrazňovaly nebo naopak popíraly právě fakt, že to je dáma.

„Hillary sice kalhotový kostým ani hodnotu, kterou má pro pracující ženy, nevynalezla, ale díky jejímu dosahu mohou ženy jako já už dlouho sledovat, jak destiluje genderové stereotypy a celý módní slovník mocných mužů do jediného výrazného looku, který mluví za vše,“ popisuje v eseji z knihy Love Her, Love Her Not: The Hillary Paradox publicistka Deb Roxová.

Kostýmy Clintonové jsou podle ní synonymem síly, efektivnosti i naléhavosti. „Jako by říkaly: Jsem o krok před vámi a jsem tady, abych pracovala,“ píše autorka eseje. I ten, kdo není podobně zapáleným fanouškem demokratické kandidátky jako Roxová, musí uznat, že její uniforma je dnes ve světové politice jednou z nejvýraznějších a nejvíce symbolických.

Kalhotové kostýmy tvoří klíčovou část šatníku prezidentské kandidátky.

Americký Vogue, americké barvy

To vše je samozřejmě z velké části zásluha celého týmu stylistů. Nejdůležitější osobností v pozadí barevného šatníku je pak sama Anna Wintourová. Šéfka amerického Vogue podle The Business of Fashion Clintonovou podporuje nejen finančně, ale i v roli módní konzultantky. Osobně prý oslovuje některé ze svých známých designérů, aby pro její favoritku vytvořili kostým, sako nebo kabát na míru.

Čas od času je sice Hillary „podvádí“ s Armanim, z větší části ji však oblékají právě američtí návrháři. Nosí Oscara de la Rentu, Ralpha Laurena, Michaela Korse, ale také Ninu McLemore – u nás nepříliš známá designérka prý obléká polovinu Wall Street.

Že už to američtější být nemůže? Může. Čím blíže jsou listopadové americké volby, tím více jednotliví kandidáti tlačí na pilu, co se patriotismu týče. V případě Clintonové to znamená také chytrou práci s barevným symbolismem – na tři po sobě následující zářijové a říjnové debaty postupně oblékla kostýmy v červené, modré a bílé.

Clintonová v barvách americké trikolory na trojici závěrečných debat prezidentské kampaně

Podívejte se na ukázku z debaty Hillary Clintonové a Donalda Trumpa: