Sedm proměn čtenářek. Kadeřníkům daly volnou ruku

Adéla Žentelová (28) - učitelka

Proč jsem šla do proměny?

"Jsem učitelka na základní škole na prvním stupni a ráda bych změnila svůj účes a barvu tak výrazně, aby si toho všiml přítel i děti ve škole. Na fotce z dovolené uvidíte, že můj účes výraznou změnu potřebuje a nebojím se jí."

Až vstoupí tato mladá slečna učitelka do třídy, její žáci budou asi nevěřícně koukat. Nevýrazné hnědé vlasy s blond melírem vyměnila za patku v zářivém měděném odstínu. Adéla si klučičí střih sama vyžádala. A odborníci souhlasili. Díky němu totiž vynikly zajímavé a jemné rysy v jejím obličeji a odhalil se její dlouhý krk.

Adéla je sportovní typ, ale vždycky toužila po romantickém účesu z dlouhých vlasů. Ten si však kvůli jemným vlasům, které navíc pomalu rostou, nemůže dovolit, proto ráda souhlasila s pánským střihem s dlouhou patkou.

Sympatická učitelka byla se svým účesem velmi spokojená, jen trochu pochybovala, zda se bude líbit jejím malým žačkám. Ty by viděly raději na stupínku princeznu s dlouhými vlasy. Adéla se nelíčí a s přirozeným líčením v béžových a hnědých odstínech se sama sobě líbila. Adéla odcházela ze salonu nadšená, tak výraznou proměnu si předtím ani nedovedla představit.

Názor kadeřníka

Specialistka na barvení sáhla po barvě Majirel od L´Oréal Professionnel, která perfektně zakryje původní odstín. Adéla souhlasila s výraznou barvou v měděném odstínu. Na vrchu hlavy jí kadeřnice udělala světlý melír, o odstín světlejší než je barva na zbytku vlasů. Docílila tím přirozeného nádechu - díky světlejším proužkům je účes plastičtější. Co se týká střihu, vlasy jsou vzadu podstříhané skoro do poloviny temena a dlouhá ofina přepadává přes čelo.

Naďa Kopecká (49) - manažerka

Proč jsem šla do proměny?

"Pracuji mezi muži, setkávám se se zástupci státní správy a obchodními partnery a mou povinností je vypadat dobře a upraveně. Od proměny očekávám radost z nového vzhledu a podporu sebevědomí jako protiváhu k mé stresující práci."

Paní Nadě nešlo tak moc o proměnu jako o radu odborníků. S vlasy svádí každodenní boj. Dělají si, co chtějí, a je těžké udržet je v požadovaném účesu. Naďa hodně spěchala, odpoledne už musela být zase na důležité pracovní schůzce. Proto se objevila v kadeřnictví mezi prvními a hned se posadila do křesla.

Vymyslet proměnu účesu na krepatých vlasech, která by manažerce prospěla, to byl těžký oříšek. S poškozenými vlasy jen těžko uděláte zázraky. Proto šlo hlavně o to, aby vlasy získaly na kvalitě, jinak by se musely hodně ostříhat, a i když je Naďa sportovní typ, k jejímu obličeji s delším nosem by krátký účes,neseděl.

Pro Naďu byla velkým zážitkem masáž hlavy při mytí. "Nic příjemnějšího jsem nikde jinde nezažila," svěřila se. Jejím vlasům také prospěla maska a zábal. Nakonec odcházela s novým jednotnějším a lesklejším odstínem vlasů a s předsevzetím, že nezanedbá péči o svou hřívu.

Názor kadeřníka

Paní Naďa má dost suché a poškozené vlasy. Další prostříhávání jim nesvědčí, protože tím ještě ztenčí. Potřebují získat objem, proto jsme zvolili tupý rovný střih, aby získaly na pevnosti. Naďa Kopecká přišla s tmavší barvou na vlasech, tu jsme zjemnili přelivem DiaRichesse v čistě hnědém odstínu, a to hlavně kvůli lesku. Pár proužků jsme promelírovali kvůli odleskům, velké barvení nebylo třeba. Konečky vlasů jsme scelili žehličkou.

Lenka Žilková (36) - na rodičovské dovolené

Proč jsem šla do proměny?

"Nejde mi úplně o proměnu, stejně si myslím, že si jí nikdo nevšimne. Chci vypadnout z domu, udělat si výlet do Prahy a odpočinout si aspoň na chvilku od mého milovaného a krásného miminka a šestileté školačky. Chci na chvilku změnit prostředí, nabrat sílu a energii."

Lenka si pár dní před naší proměnou sama doma obarvila vlasy. Nakonec to nevadilo, barva jí zůstala, ale dostala lepší odstín.

Lenka se do naší soutěže o proměnu přihlásila s tím, že vůbec nedoufala, že ji nakonec vybereme. S červenými vlasy byla spokojená, ale co říkala novému střihu?

"Moje vlasy jsou konečně upravené a věřím, že díky kvalitnímu střihu mi nezabere tolik času jejich úprava," vysvětluje maminka, která potřebuje při péči o dvě děti, aby jí péče o zevnějšek zabírala málo času a přitom vypadala stále dobře.

Názor kadeřníka

Lenka přijela s čerstvou červenou barvou, museli bychom ji složitě odstraňovat. Proto jsme se rozhodli pro opačný postup, zvýraznili jsme červenou a do patky vložili světlejší proužek. Střih jsme zvolili do podkovy, v zadní části je kratší, u lící delší. Opticky tak prodlužuje hranatý obličej. Ofina má lehce zkosený tvar a na vrcholu, pro zvětšení objemu, je rozcuch.

Jana Doleželová (39) - asistentka

Proč jsem šla do proměny?

"Kudrnaté a husté vlasy jsem zdědila po tatínkovi a mohu s nimi jen těžko očekávat zajímavý účes. Vždycky, když je umyji, zkroutí se do původního tvaru."

Z nenápadné Jany se vyklubala modelka. Focení ji totiž bavilo ze všech nejvíc a pózy zvládala bravurně i bez pokynů fotografa.

Asistentka Jana napjatě čekala, jakou proměnu pro ni kadeřníci vymyslí. "S mými vlasy se mimo razantního zkrácení nedá celkem nic dělat. Když si je nechám narovnat žehličkou, účes vydrží jen do příštího mytí. Měla bych větší odvahu třeba na červené melíry, ale kadeřníci na to nechtěli přistoupit. Asi si je dám příště."

Kromě změny vizáže nakonec Jana kvitovala i to, že si odpočinula od dětí a všedních starostí.

Názor kadeřníka

Jana měla vlasy původně obarvené až příliš tmavou barvou, která působí tvrdě k jejímu odstínu pleti. Pro zjemnění odstínu a pro lesk jsme dali na vlasy přeliv Diarichesse od L´Oréal Professionnel v barvě čokolády a pak pro zesvětlení melír ve stylu tón v tónu. Vlasy jsou vyfoukané a narovnané přes velký kartáč a v zadní partii je pár loken. Účes vypadá přirozeně.

Ludmila Žižková (79) - důchodkyně

Proč jsem šla do proměny?

"Dobrý den, určitě je vám k smíchu, když by tato 79letá stařenka chtěla nový účes. Přikládám fotku z pražské kavárny Adria při návštěvě před měsícem a tam se mi líbilo," napsala nám bývalá zdravotní sestřička z Opavy.

Až pojede paní Ludmila příště do Prahy, určitě se chystá do kadeřnictví Franck Provost. Novou barvu a účes jí pochválila její opavská kadeřnice i po čtyřech dnech od proměny.

Do kadeřnictví vstoupila energická a milá dáma, které by 79 let nikdo nehádal. Měla za sebou časný budíček a cestu vlakem z Opavy a hned mezi dveřmi zvolala: "Tak se ukažte, co se mnou svedete!"

Pro francouzského kadeřníka Chrise a koloristku tato výzva nebyla nic těžkého. Více než na experimentování hleděli na to, jak tuto dámu ještě víc omladit.

Při čekání na svou proměnu však na chvíli paní Ludmila ztratila odvahu a měla chuť z kadeřnictví utéct. Naštěstí to neudělala, z nového účesu byla nadšená a chvátala ho domů ukázat kamarádce a manželovi. Snad ji poznali!

Názor kadeřníka

Na účesu s paní Ludmilou jsme se museli trochu domlouvat. Rozmluvili jsme jí střih na mikádo, na které je paní Ludmila zvyklá, a doporučili jsme vlasy prostříhat kolem hlavy a dát jim fazónu. Na překrytí šedin specialistka doporučila barvu bez amoniaku Inoa Supreme č. 873. Béžový odstín vypadá velmi přirozeně.

Zuzana Psutková (35) - servírka

Proč jsem šla do proměny?

"Mám už dlouho pocit, že s vlasy neudělám nic. Kdysi jsem je měla dokonce ostříhané úplně na krátko, snad na centimetry. Ani po letech nevím, co s nimi, a mám pocit, že můj účes je tak hrozný, že se na mě kvůli tomu nechce dívat ani můj kůň."

Zuzana zbožňuje tetování a extravaganci. Klidně si proto troufala i na výraznější proměnu. O účes se jí stará kamarádka, která ale jen vlasy občas zastřihne a projasní blond melírem. Zuzana přišla hned ráno a prozradila nám, že má vlasy hodně jemné a naposledy byla u kadeřnice před létem, kdy si nechala udělat melír. Teď touží po radikální změně.

Kadeřnickému týmu vysvětlovala, že chce proměnu výraznou, klidně přistoupí na rezavé vlasy a mohou být i kudrnaté. Její návrhy přijaty nebyly, v takových vlasech by prý vypadala jako barokní andílek.

Zuzana se s doporučením smířila, a stejně na závěr byla překvapená. Přirozený make-up s výraznou červenou rtěnkou a lehce rozvlněná blond patka ji proměnily v elegantní dámu s pařížským šmrncem.

Názor kadeřníka

Zuzana na tmavší odrosty u hlavy dostala pár proužků s blond melírem jen o půl tónu světlejším, než je její přirozená barva, aby to jako celek působilo přirozeně - jako po vyšisování sluníčkem. Tato metoda se nazývá balejáž, ale je nyní velmi moderní. Konečky vlasů jsou zastřihnuté pro lepší zdraví vlasů a účes je vyfoukaný do velkých vln.

Jana Březinová (22) - asistentka v salonu

Proč jsem šla do proměny?

"Vlasy si umím nabarvit sama, ale měla jsem radost, že mohu vyzkoušet práci profesionálů na vlastní hlavě. Ráda bych se naučila poradit zákaznicím takový střih, který jim bude slušet, a sladit ho s vhodným odstínem barvy. Koukám tady profesionálům pod pokličku a snažím se něco přiučit."

Dvaadvacetiletá Jana je sportovní typ, závodně tancovala a teď se věnuje studiím. Když má čas, jde si zatancovat alespoň pro radost.

Janu jsme k proměně přemluvili, když se nedostavila vybraná čtenářka. Pracuje v salonu jako asistentka, a tak si na vlastní kůži vyzkoušela, jaké je to být zákaznicí.

Kadeřník Chris vymyslel střih s ofinou a Janě se jeho nápad líbil. "Užila jsem si i líčení a bavilo mě focení, i když bylo náročné vydržet požadované pózy a úsměvy."

Názor kadeřníka

Vymyl jsem příliš tmavou barvu a prosvětlil ji přelivem a světlými proužky. Vlasy jsem prostříhal, vyčesal vysokou ofinu a dokonale ji zastřihl. Nechal jsem ji padat až do očí, protože je nejdůležitější částí účesu.