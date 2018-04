Proměnily jsme pět čtenářek bez plastických operací, inspirujte se

Změnit jakoukoliv ženu opticky k lepšímu chce hlavně čas, tedy poklad, který má k dispozici jen málo z nás. Objevit její silné stránky, odstranit zbytečně zamaskované klady a dodat jí sebevědomí a odvahu. Protože půvab a šarm se skrývá opravdu v každé ženě.

Rozhodně nedošlo na zásahy plastického chirurga. Pomohly nám odbornice z kadeřnictví Franck Provost, které se nad každou hlavou srotily jako velká indiánská rada a do barvení a stříhání se pustily teprve tehdy, když se rada shodla. Líčení obstaral vizážista Pavel Bauer, který nikdy nezklame, a navíc vždy vysype z rukávu nějkou dobrou radu.

Módní redaktorka přivezla plné kufry modelů: kostýmů, halenek, bot i šperků, které s citem vybírala pro každou dámu zvlášť podle její postavy. Jedna z proměňovaných čtenářek si pak vypůjčený model koupila, tak se jí líbil.

LENKA KUBOVÁ

29 let, na rodičovské dovolené

Jako téměř všechny uhoněné maminky malých dětí se Lenka obléká nejraději do džín a trička. Po porodu jí zůstala ještě nějaká kila navíc, zvlášť přes bříško. Stylistka její postavu lehce vytvarovala vrstvením oblečení a střídáním barev tak, aby kila zamaskovala.

Ačkoliv má její manžel rád blondýny, Lenka to riskla a nechala si sjednotit odrosty do medového odstínu. Délka vlasů jí vyhovuje, protože je může vždy stáhnout do praktického culíku. Lenka se moc nelíčí, a tak byla spokojená i s nenápadným, přirozeným make-upem.

NÁZOR KADEŘNICKÉ POROTY

Přirozený světle hnědý odstín s odrostlými konci s platinovým melírem potřeboval velkou úpravu. Vlasy zničené odbarvováním na blond bylo potřeba zregenerovat. Volba teplejšího odstínu ve zlaté blond se ukázala jako nejlepší hlavně v horní části, kdy jsme původní nevýraznou barvu hvězdicovitě zesvětlily a barva je teď rovnoměrná po celé délce. Ofinu jsme zkrátily tak, aby ji mohla učesat ke straně nebo připnout sponkou."

CO NA TO VIZÁŽISTA

Pavel Bauer zvolil jednoduché kouřové nalíčení očí v tyrkysově šedém odstínu, který přechází do barvy kobaltu. Vynechal tmavou linku, aby vynikla barva Lenčiných očí. Pochválil jí kvalitní pleť, na kterou rozetřel světlý lehký make-up, a doporučil jen tónovací krém, který pleť lehce zabarví.

TIPY NA LÍČENÍ 1. Jak vytvořit kouřové líčení ve světlejších odstínech: Princip kouřového líčení spočívá v tom, že se rozetře tmavší odstín od kořínků řas směrem nahoru k obočí do ztracena, asi tak jako stoupá dým nad ohněm. Protože černá a tmavě šedá působí příliš dramaticky, využijte vždy dva až tři odstíny třeba modré a fialkové, jak to vizážista udělal v případě Lenky Kubové.

2. Kdo může nosit světlou rtěnku, a kdo ne: Světlou rtěnku může mít každá žena, ale záleží na odstínu. Růžové nebo lososové barvy zjemňují rysy stárnoucího obličeje, ale cukrátkově růžová udělá ze starší dámy trapného diblíka. Více než rtěnky jsou oblíbené lesky na rty, které dokážou zvětšit objem rtů. Nehodí se na přirozeně velké rty, které pak mohou vypadat ordinérně.

3. Když nechcete používat make-up, zkuste třeba: lehce tónovaný fluid, krém s barevným pigmentem nebo tónovací gel, který dokáže dodat vašemu obličeji příjemně zdravý nebo opálený vzhled bez viditelné vrstvičky.

NATAŠA DOLEŽALOVÁ

51 let, obchodní referentka

Na proměnu přijela v pohodlném sportovním oblečení, které ráda nosí. Model, do kterého ji oblékla naše stylistka, se jí líbil, ale pro její povahu jí připadá dost usedlý. "Ale je to spíš zvyk," přiznává. Její původní tmavý odstín vlasů se jí také nelíbil a se změnou na medovou barvu je spokojená.

K líčení doma používá světlý rozjasňující hydratační make-up, linky kolem očí a tmavší tón rtěnky, fialovou nebo červenohnědou. S nalíčením od Pavla Bauera byla velmi spokojená, ráda by si s ním ještě někdy o líčení popovídala. Praktické tipy se hodí.

NÁZOR KADEŘNICKÉ POROTY

Natašiny vlasy byly příliš tmavé a zbytečně jí přidávaly roky. Přiznala se, že si barví vlasy sama a ne vždy se jí povede odstín, který chtěla. Navrhly jsme jí radikálně stáhnout barvu speciálním práškem na odstranění pigmentu. Finální odstín je nakonec medový, který barevně lichotí Natašině pleti. Vlasy jsou zkrácené a vzadu vyfoukané lehce do podkovy. Věčně kroutící se neposlušnou ofinu bude Nataša muset žehlit, jinak ji nezkrotí.

NÁZOR VIZÁŽISTY

Na kvalitní pleť, kterou Nataša má, nebylo potřeba používat silně krycí make-up. Stačilo sjednotit barvu lehkým fluidem. Výrazné lícní kosti jsem lehce přetřel růžovou tvářenkou a šedým stínem a štětečkem jsem dokreslil tvar obočí. Na oční víčka doporučuji pudrový odstín a na řasy použít kleště, aby vypadaly delší. Tmavší odstíny nejsou dobrý nápad, oči pak vypadají zapadlé. Rty jsem Nataše obkreslil konturou a na rozdíl od jejího oblíbeného líčení hlasuji pro rtěnku v odstínu tělově růžové.

IRENA LEMBERKOVÁ

80 let, důchodkyně

Skutečný věk paní Lemberkové nikdo nevěří. Nejenom proto, že na něj nevypadá, ale i proto, že je veselá a optimistická. Linii si udržuje jenom tím, že se nepřejídá. Odmalička se ráda hýbala. I když nemá na drahé krémy, večer se důkladně odličuje a léta používá krémy od Dermacolu.

Sluší jí červená a nebojí se barvy kombinovat. Stylistka jí vybrala oblečení v přírodních barvách, které budou v létě trendy a jsou na ní elegantní. Teplejší odstín blond proužků ve vlasech i barva rtěnky jí vyhovují.

NÁZOR KADEŘNICKÉ POROTY

Blond odstín je pro paní Lemberkovou vhodný, jen potřebuje malou změnu. Základ barvy vlasů zůstane světlý, je potřeba ho jen upravit tak, aby vypadal přirozeně. Koloristka vymyslela hry s blond odstíny, které budou pleti paní Lemberkové lichotit. A protože barva ofiny je ve studené platinové, která přidává zbytečně roky, proložila ji proužky v teplejším blond odstínu. Tím se opticky zjemní vrásky v obličeji. Tmavší blond proužky patří také do spodních vrstev vlasů, protože opticky zvětšují objem účesu.

RADY VIZÁŽISTY

Pod make-up, který má vypínací efekt, jsem zvolil silikonovou emulzi, která vyhladí pleť a zamaskuje vrásky. Na zakrytí šedin v obočí jsem vybral hnědou řasenku. Dobře zafixuje obočí do požadovaného tvaru a nerozmazává se. Do spodního okraje víčka doporučuji vykreslit bílou kajalovou tužkou linku, ta opticky zvětší oči.

ANDREA HLADÍKOVÁ

34 let, fakturantka

Andrea přišla do kadeřnictví s vlastní představou, jak by měly vypadat její vlasy. Toužila po hustém blond melíru, na který ale kadeřnice nepřistoupila, protože vlasy byly příliš zničené. Se svým novým účesem odcházela Andrea velmi spokojená. Ví, že musí ještě vlasy zregenerovat, aby si mohla dovolit další barevné úpravy.

Andrea má perfektní postavu a zbožňuje červenou barvu, proto byla nadšená z půjčeného saka a moc se jí líbily i kraťasy. Líčení jí vydrželo ještě na večerní akrobatické vystoupení, jen si přemalovala rty.

NÁZORY KADEŘNICKÉ POROTY

Tmavé vlasy s tříbarevným melírem bylo potřeba nejdříve připravit na další úpravy. Se zesvětlováním vlasů dalším melírováním kadeřnice nesouhlasila. Andrea potřebovala hlavně vlasy zregenerovat a odbarvováním proužků na blond by se její suché a krepaté vlasy definitivně zničily. Kadeřnice doporučila zbavit se nejtmavších černých proužků - stáhnout barvu pro sjednocení odstínu. Regenerační zábal vlasům prospěl a zlepšil jejich kvalitu.

TIPY VIZÁŽISTY

S kvalitou pleti byl Pavel Bauer spokojený. Nebylo potřeba nic překrývat, a tak jen sjednotil barvu pleti lehkým make-upem a zvýraznil líce růžovou tvářenkou. Hezké obočí nebylo třeba upravovat, stačilo jej podmalovat světlým stínem. Oči nalíčil Andree fialkově modrým stínem a tmavě šedou tužkou s jemnými třpytkami vymaloval linku kolem řas od vnitřního k vnějšímu koutku. Na rty použil jen lesk bez konturovací linky.

SPORT A STYL 1. Jste sportovní typ, a proto nosíte pořád jenom džíny nebo jiné kalhoty? Je to pohodlné a praktické, to jistě, ale existuje víc variant na nesukňové oblečení, které se vám bude dobře nosit. Zkuste legíny a pletené návleky ke dlouhému svetru nebo kraťasy přes tlusté punčocháče. K nim se hodí vysoké kozačky. 2. Jak nosit sako? Jste pořád navlečené do bundy a trička, ale do práce byste raději vyrazila v saku? Pro vás se hodí styl sportovní elegance, proto si sako klidně vezměte, ale nenoste pod něj košili. Raději si natáhněte tričko se zajímavým vzorem nebo proužkované. Vhodná je i mikina s kapucou. Štíhlou siluetu vykouzlíte sáčkem s jedním knoflíkem zapnutým v pase nebo nechte sako klidně rozepnuté. 3. Jdete na party nebo do divadla? Sportovkyně se širokými rameny by se měly vyhnout šatům s vykrojenými průramky a nedoporučují se jim ani korzety, které příliš zvýrazní svalový fond. Nikdy nezklamou jednoduše střižené oděvy. Pořiďte si pouzdrové šaty a k nim zajímavé doplňky: šperky a kabelky.

HERMÍNA HAUSEROVÁ

70 let, důchodkyně

Když dorazila Hermína Hauserová do kadeřnictví, svěřila se nám, že má trému a nemohla dlouho usnout. Momentálně se cítí nejlépe v oblečení černé barvy a volnějšího střihu, aby zakryla pár kil navíc. Jen pomalu se smiřovala s tím, že by si měla obléknout halenku v odstínu starorůžové, kterou nikdy nenosila. Jejímu barevnému typu ale tato barva svědčí.

Vlasy nemá husté, proto je nosí sepnuté dozadu do skřipce. Nakonec jsme ji přesvědčili, že volně rozpuštěný účes má větší šmrnc, a sponky zůstaly v kabelce.

NÁZORY KADEŘNICKÉ POROTY

Paní Hauserová byla spokojená se svým blond melírem a o velkou změnu nestála. Proto pro ni koloristka zvolila podobnou barvu a nabídla promelírovat její vlasy světlejšími proužky v platinovém odstínu, aby barva dostala zářivý nádech. Kombinace blond tmavších a světlejších odstínů vypadá přirozeně a plasticky, zjemňuje rysy v obličeji a ubírá na věku.

TIPY OD VIZÁŽISTY

Důraz při líčení paní Hermíny je na make-up, a protože má sušší pleť, použil jsem pod něj výživný krém. Na zakrytí pigmentových skvrn funguje korektor s vyšší krycí schopností, ale ve stejné barvě, jako je make-up. Obočí jsem dokreslil světle hnědou tužkou s nádechem do zlatošedé, která vypadá přirozeně.