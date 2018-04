Proměněná Laděna: Vyměnit manžela nechci

Jak se Laděna cítí půl roku po operacích? Odpovědi najdete ZDE



Paní Laděna měla až do svých čtyřicátin sen, že by chtěla mít menší prsa. Myslela si, že patří mezi ty nesplnitelné, ale šťastnou náhodou dostala šanci.

Laděna podstoupila nakonec zdarma nejen plastickou operaci, při níž jí lékař o tři čísla zmenšil prsa, ale také jí vyrobil ploché břicho a vysál tuk z boků a ze stehen.

S vidinou štíhlé postavy s konfekčními rozměry se posléze pustila do tréninku i do předepsané diety. I když svému muži se i předtím líbila, měla na začátku radikální změny do přitažlivé ženy daleko.

Dnes je z ní po půl roce kočka. Zhubla o 20 kilogramů, je veselejší, stouplo jí sebevědomí. A štíhlou postavu si chce dál udržet. A manžel, syn i dcera ji podporují. Stejně tak jí fandí vesnice nedaleko Slaného, kde všichni žijí.