Proměněná Jitka: Po faceliftingu se cítím o deset let mladší

Proč se paní Jitka rozhodla pro facelifting a jak operace probíhala - čtěte v prvním díle proměny.

Po třech hodinách práce na vyhlazení vrásek v obličeji paní Jitky musel ještě chirurg odstranit přebytečnou kůži a kolem úst napíchat gelovou výplň. Díky injekcím kyseliny hyaluronové nebudou hluboké rýhy kolem rtů alespoň tolik patrné. Efekt gelu ale není trvalý. Účinná látka se v těle postupně vstřebává a injekční výplně je nutné asi po roce opakovat.

"Bezprostředně po operaci mě kromě pevného obvazu na hlavě nic netrápilo. Snad jen spánek se první noc ne a ne dostavit. Zato ráno na mě čekalo milé překvapení," vzpomíná dvaašedesátiletá vdova. "Myslela jsem si, že si ještě tak dva dny na klinice pobudu, ale pan doktor mi ihned po kontrole navrhl propuštění. Rány nekrvácely, drény se mohly odstranit a můj stav se jevil natolik dobrý, že nebyl důvod dál zůstávat."



Paní Jitka po faceliftingu

Za měsíc zas naplno

Ač je facelifting jednou z nejdelších operací, mívá poměrně příznivou fázi hojení. Pacient má obvázanou celou hlavu a po dobu deseti dnů by měl zůstat v klidu. To znamená nezvedat nic těžkého, nepředklánět se a ničím se zbytečně nevyčerpávat.

"Po týdnu bandáž hlavy sundám, paní si může umýt vlasy a opatrně je vyčesat. Při česání si musí dávat pozor na jizvy, které jsou ještě několik týdnů citlivé," popisuje plastický chirurg Roman Kufa. "V místě jizev samozřejmě vlasy znovu nerostou, ale jde o plochy snadno maskovatelné, které se ve vlasech naprosto ztratí."



Stehy se vstřebají a pacient si během měsíce postupně zvykne na běžnou pracovní a fyzickou zátěž. Po čtyřech týdnech se může věnovat svým aktivitám už naplno. "Jen je třeba počítat s tím, že otoky a modřiny mohou ještě pár dní přetrvávat," dodává Kufa.

CENA ZA PROMĚNU PANÍ JITKY:

Facelift: 34 000 Kč

Dolní víčka: 10 000 kč

Gelová výplň do vrásek kolem úst: cca 8 000 Kč (dle spotřeby)

Pobyt na klinice jeden den: 2 000 Kč

CELKEM: 54 000 Kč

Mravenčení místo bolesti

V prvních dnech s kuklou na hlavě a navíc i po operaci dolních víček ještě s fialovými otvory místo očí si Jitka připadala podivně, a tak ani neměla nejmenší chuť zavítat mezi lidi.

"Odhodlala jsem se k tomu až po dvou týdnech, ovšem pár upřených pohledů jsem vydržet musela. Modřinky a monokly totiž nezmizí ze dne na den," líčí paní Jitka své pocity.

"Co mě ale překvapilo ze všeho nejvíc? Neměla jsem vůbec žádné bolesti! Naposled jsem nepříjemné píchnutí vnímala při operaci dolních víček, když mi operatér podával anestetikum. Jakmile jsem se zbavila obvazu, ulevilo se mi. Cítila jsem a cítím i teď, dva měsíce od zákroku, jen tah na skráních. Jde o jakési mrazení či mravenčení. V místě bydliště mě sice lidé moc neznají, protože jsme se nastěhovali nedávno, ale kolegyně v bývalé práci výsledek komentovaly jednoznačně – aniž by každý viděl proč: prý jsem omládla o deset let. Je pravda, že se tak i cítím."

"Po dvou měsících je paní Jitka naprosto v pořádku. Díky projizvení bude určité napětí na tvářích ještě pár týdnů pociťovat, postupně ale úplně vymizí," konstatoval lékař. "V oblasti krku se úhel značně zaostřil, kolem dolní čelisti se kůže zvedla a částečně se vyhladily vrásky kolem nosu, tedy v nasolabiální oblasti. Zcela vymizely vrásky na tváři a vypnula se kůže pod očima."

Jen s vráskami kolem rtů nebyl Kufa ani po gelových injekcích zcela spokojen: "Ale předpokládal jsem to a pacientku na to připravil. Jitce doporučuji případně další řešení, jímž je laser, který odpařuje kůži vrstvu po vrstvě a dokáže sjednotit její rozdílný profil."

Efekt faceliftingu není trvalý. Uvádí se doba pěti až deseti let, ale záleží na charakteru kůže, její elasticitě a rychlosti stárnutí. V tomto případě jde o velmi individuální záležitost. Je-li třeba, může se operace po letech zopakovat. Řezy se pak vedou ve stejných jizvách a nové už nepřibudou. Nedoporučuje se však zákrok opakovat více než dvakrát až třikrát za život.

Také byste se na místě paní Jitky rozhodli pro facelifting?