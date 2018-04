Proměna zamilovaného páru: z ajťáka je sexy sympaťák

Do pražského salonu Sun Dial přijel mladinký pár z jižních Čech. "Pocházíme z malých vesniček v okolí Soběslavi," říká Martin, který studuje v Praze informatiku a při škole už i jako programátor pracuje.

Druhý díl májové proměny čtěte již zítra, 25. 5. 2011, na stránkách OnaDnes.cz

Osmnáctiletá Pavla je ještě na gymnáziu. Co by chtěla dělat potom, ještě nemá ujasněné, ale láká ji žurnalistika.

Zaujalo nás, že přihlášku poslal za celý pár Martin, většinou to bývají spíš ženy, které řeší svůj vzhled. "Ano, napsal jsem já, ale celé si to vymyslela Pavla. Viděla na internetu výzvu, zaujalo ji to, a tak mě přemluvila, abych poslal přihlášku," usmívá se Martin.

Ani jeden z páru ještě netuší, co je čeká, jsou trošku nervózní, ale navzájem se podporují, drží se za ruce a zamilovanost z nich jen čiší.

Martin se musí připravit na dlouhé čekání, protože se Pavla bude barvit a i stříhání bude náročnější.

Pavlu si bere do péče kadeřník Honza Lenc. Po konzultaci a analýze vlasů se domluvili, že jí vlasy lehce ztmaví přelivem, vytvoří zbrusu novou ofinu a délku nebude příliš zkracovat.

"Pavla má vlasy jemné, podomácku barvené, navíc konce byly dost suché. Proto jsem nezvolil barvu, ale přeliv, který je jemnější, šetrnější k vlasům, dodá i víc lesku," vysvětluje kadeřník.

Mladá slečna si chce nechat narůst delší vlasy, a tak Honza délku respektoval. Účesu jen dodal tvar a srovnal partie, které byly nerovnoměrně ostříhané po neodborném zásahu. "Pavla je také zvyklá na ofinu, takže jsem ji tak i ostříhal. Ofina je variabilní, lze ji nosit jak sčesanou rovně do čela, tak i na patku," popisuje kadeřník účes.

Zatímco Martin čekal, až se ho ujme kadeřnice Tereza Pešlová, prohlížel si svoje dlouhé kadeře a nejspíš se s nimi v duchu loučil. Díky konzultaci už tušil, že dojde na radikální stříhání.

A co kadeřnice slíbila, to také dodržela. Martina připravila o dobrých dvacet centimetrů. "Martinovy vlasy byly přerostlé, měl je zhruba od poloviny hlavy vysušené a zničené, účes byl bez tvaru," říká Tereza.

Vlasy mu postupně v partiích kolem uší a na krku podholila, aby účes nerušily jemné vlásky, které měly tendenci se kroutit. Délky vlasů pak radikálně zkrátila, postupně sestříhala a udělala ofinu. Ta Martinovi zakryje kouty, které nechce ukazovat.

"Styling účesu je kreativní, ofinu si Martin může česat do čela, nebo na stranu, pokud bude chtít, může si se vzhledem účesu hodně pohrát. Barvu jsem neměnila, nechala jsem přírodní, u mužů to bývá lepší, pokud je netrápí šediny," dodává kadeřnice.

Když Martina kadeřnice propustí ze své péče, nestačí se jeho přítelkyně i zbytek osazenstva salonu divit. Martin prokoukl a z typického ajťáka je vyloženě fešák.

Martin pozoruje proměnu Pavly - proměna zamilovaného páru

Velký kus proměny mají oba zamilovaní za sebou. Na líčení, styling a celkový výsledek se můžete podívat již ZÍTRA, 25. 5. 2011, na stránkách OnaDnes.cz