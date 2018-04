Proměna začala: Kateřina zahodila cigarety, zkusí salát

"Nevím, co mě čeká, dosud jsem zkoušela přestat bez odborné pomoci," říká Kateřina. Prožije to, co každý, kdo se vypraví do Centra léčby závislosti na tabáku na pražském Karlově náměstí.

Magazín DNES vybral šest čtenářů, kteří letos chtějí výrazně změnit život. Zhubnout, najít si novou známost, dostat se z depresí... Šestici odvážlivců budou se změnou po celý rok pomáhat patroni - experti z různých oborů. Toto je příběh jedné z nich, Kateřiny Geržové.

Eva Králíková se vyptává, jak dlouho už vydržela přestat kouřit. "Tři měsíce jsou fajn, ale o úspěšnosti se dá mluvit až rok od poslední cigarety," vysvětluje.

"Přestávala jsem v posledním roce asi třikrát, vydržela jsem tak měsíc," vysvětluje Kateřina. Lékařku zajímá, v jaké situaci si pak první cigaretu vždycky dala. Odpověď zní: Na parkovišti před obchodem.

"Vlastně jsem si vykonstruovala, že je třeba jet na větší nákup. Bez dětí, bez manžela. Už jsem tušila, že v rámci nákupu přiberu cigarety. Vsugerovala jsem si, že cesta je potřebná, protože mi chyběla droga. Jenže, protože jsem praktická, přece si pak nedám jen jednu cigaretu a zbytek nevyhodím, že? A tak to vždy začalo znovu," vypráví. "Jedna cigareta vždycky znamená, že znovu začnete kouřit," říká Eva Králíková.



Hm, pěkně závislá!

Vypadá to, že si padly do noty. Žertují, vtipkují. Lékařka používá vlídný přístup. Její rady, co by Kateřina měla dál dělat, jsou však jasné a rázné. Nejdříve s ní vyplní dotazník, ze kterého zjistí, jak velká závislost na kouření je. Pak ji váží, měří jí tlak. Kateřina dýchá do přístroje, který ukáže, kolik má ve vydechovaném vzduchu oxidu uhelnatého. Lékařka hlásí: "To jste vybrali pěkně závislou!"

Z domu musí pryč všechny cigarety. Lékařka vypráví, že jedna pacientka vykopala hrobeček a krabičku symbolicky pohřbila. Někdo je prý rozšlape, roztrhá či hází do záchodu. Důležité je, aby člověk získal pocit, že s nimi skoncuje navždy.

Kateřina je pevně odhodlána: "Štve mě, že za cigarety utrácím spoustu peněz. Když se neomezuju, vykouřím dvacet až třicet denně. Nejvíce mi vadí ten smrad. Ale mám hrůzu, že pak začnu jíst a ztloustnu."

"Obložte se zeleninou. Vezměte si do práce třeba dvě hlávky ledového salátu a olupujte jeden list po druhém," radí lékařka Králíková. Kateřina obrací oči v sloup. Eva Králíková navrhuje ještě mrkev, ananas... "Najděte něco, co je pro vás přijatelné, abyste se netrestala dvakrát, tím, že nekouříte, a ještě že jíte něco, co vám nechutná. A dobré je pít tři až čtyři litry tekutiny, voda z kohoutku je lepší než balená. Když se napijete, chuť na jídlo přejde," říká.