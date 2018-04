Jana shodila při proměně 6 kilo a vypadá skvěle. V hubnutí pokračuje

Čtyřiatřicetiletá Jana z Pardubic nikdy nebyla štíhlá holka, ale během loňského roku se její hmotnost vyšplhala až na 85 kilogramů a nebyla schopna to sama změnit.

I proto se přihlásila do naší proměny (více o příběhu Jany zde). Hlavním úkolem odborníků proto bylo s Janou vymyslet, jak zařadit do jejího života pravidelnost jídla i pohybu.



„Bála jsem se, jak těžké bude najít v tom pracovním shonu čas na pravidelné a správné jídlo. Když trávíte desítky hodin týdně v autě nebo na jednáních a v hotelech, je to složitější,“ přiznává zaneprázdněná Jana.

Stres hubnutí nepřispívá

Že je u ní právě stres a časově náročná práce hlavním kamenem úrazu, viděl i odborník na výživu Petr Havlíček.

„U Jany byla zásadní změna úhlu pohledu sama na sebe, že to všechno není jen o práci, byznysu a budování firmy, ale o tom, že si musí najít čas jen na sebe. Neměla pravidelný režim a kvůli hektičnosti dne volila i nesprávné potraviny,“ vysvětluje Havlíček, který Janě dal tipy na jednotlivá jídla, jež si před cestami chystá do krabiček.

Už po pár dnech s novým jídelníčkem se Jana cítila lépe, a protože při vaření doma nakoukala poměry potravin, brzy si dokázala správně objednat i v restauraci. Tělo navíc hlásilo změny samo, začala mít chuť na dopolední svačinu a za první měsíc shodila dva kilogramy, do konce proměny pak další čtyři.

Posilování a procházky vytvarovaly postavu

Jak se Janě podařila proměna hmotnost

před proměnou: 85 kg,

nyní: 79 kg pas

dříve: 86 cm, nyní: 76 cm břicho

dříve: 108 cm, nyní: 99 cm boky

dříve: 121 cm, nyní: 113 cm

Aby se tělo zpevnilo a celkově vypadalo lépe, navštěvovala Jana dvakrát týdně kruhový trénink pro ženy a chodila na doporučení trenérek na dlouhé procházky.

„Ženy se nejčastěji bojí toho, že když začnou posilovat, narostou jim svaly a budou vypadat hrozně. Není to pravda. To, co je pevné, je sval. To, co se třese, je většinou tuk,” vysvětluje trenérka Markéta Brožová z fitness pro ženy Contours, která Janě radila s posilováním svalové hmoty i zvyšováním kondice.

Odbornice na estetiku doporučila Janě stejně jako dalším ženám podobného typu postavy s širšími boky použít rázovou a radiofrekvenční vlnu v kombinaci s elektromyostimulací.

„Došlo k rozpuštění tukové tkáně neinvazivním způsobem. Zredukovali jsme tuk a vypnuli kůži na pažích,“ shrnuje odbornice na krásu a estetiku Petra Řehořková z Petra Clinic.

U žen pracujících na zhubnutí správnou životosprávou bývají právě ošetření zaměřená na rozpouštění tukových buněk pod kůží nejvíce nápomocná k ještě viditelnějším výsledkům.

Jak svou proměnu hodnotí Jana? „Kdybych mohla něco vzkázat ženám, které taky trápí kila navíc, je to následující: začněte dělat cokoliv, co povede ke zdravějšímu životnímu stylu. Hned, když jsem začala s jídelníčkem a cvičením, připadala jsem si spokojenější sama se sebou,“ říká atraktivní blondýnka.

A dodává, že v novém životním stylu bude rozhodně dál pokračovat.