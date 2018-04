Proměna: Táninu krásnou tvář zvýrazní měděná a zlatá

Valentýnská proměna V minulém díle jsme vám představili naši čtenářku Táňu, která se rozhodla podstoupit naši valentýnskou proměnu. (- více zde). Tentokrát si můžete přečíst a podívat se, jak proměna probíhala.

Kadeřnice vybrala paní Táňu podle fotek. Už tehdy tušila, co jí na hlavě vytvoří. "K volbě správného účesu ale potřebujeme vědět, jak člověk celkově vypadá, co má na sobě, jak se tváří, jak se chová, takže jsme se definitivně rozhodli až teď. Pro paní Táňu zvolíme teplejší odstín barvy, aby ´vylezla´krásná tvář," vysvětluje kadeřnice Aneta, která postup konzultovala jak s paní Táňou, tak i s Petrou Měchurovou. Teplejší barvy se pro Táňu hodí i proto, že má olivovou pleť, ke které se teplé barvy vyloženě hodí.

"Teplý odstín zlaté ji pěkně zvýrazní. Původně jsme chtěli vytvořit klasické mikádo, které je teď navíc módní, ale tím, že má paní Táňa kulatější obličej, upustily jsme s Anetou od krátké verze," říká Petra Měchurová.

"Táňa by měla mít vlasy na ramena, je to i ženštější. Úplně nakrátko ji stříhat nebudeme, vlasy jsou ozdobou ženské krásy, takže je necháme polodlouhé. Tato délka opticky prodlouží obličej a vlasy se pak nechají dát do culíku, což je praktické, když má Táňa miminko," dodává Petra Měchurová.

Světlejší odstín rozjasnil obličej

Když je vše dohodnuté, může konečně celý kolotoč proměny začít. Kadeřnice Aneta nejdřív melírem zesvětlí některé prameny.





"Paní Táňa má relativně zdravé vlasy, jen na koncích jsou malinko suché a jsou spíš jemnější. Promelíruji ofinu a prosvětlím přední partie kolem obličeje, aby se zvýraznily oči a vůbec celkový výraz obličeje," vysvětluje Aneta.

Melíry pak Aneta nechala působit a mezitím nanesla základní měděnozlatou barvu. "Tahle barva zvýrazní obličej. Při oplachování pak barvu ještě vmícháme i do zesvětlených pramínků, které tím získají také měděnozlatý nádech," prozrazuje.





"Na vlasy jsme použili Diacolor Richesse, který vlastně vlasy jemně tónuje. Není to permanentní barva, která hodně zesvětluje, odbarvuje nebo stoprocentně kryje," dodává Petra Měchurová.

Střih je maximálně praktický

Po barvení čekalo Táňu stříhání. Kadeřnice Aneta vlasy stříhá do mikáda v délce na ramena. Dohodly se, že nebude příliš zkracovat. "Táňa nebude mít čas na náročnou péči o účes a nemohla by se starat o kratší vlasy," tvrdí Aneta.





Ofinu Aneta jen zastřihla do rovného tvaru. Delší ofina působí i ženštěji než kraťounká. Když konečně vlasy dostříhala, vyfoukala a "vystajlovala", mohla se do práce pustit i vizážistka Simona Bártová.

Výraznější líčení Táně prospěje

"Táňa je spíš nevýrazný typ. I v líčení se k ní hodí teplejší barvy. Namaluju ji tak, aby byla trochu víc sexy," říká Simona a začíná nanášet make-up. "K jejím světlým očím dám tmavě hnědé stíny," komentuje postupně Simona. Tricetilete Táně prý prospěje výraznější líčení i na den. Nestačí použít jen řasenku a lesk na rty.





"Přiznávám, že se moc nelíčím. Nevím přesně, jaké barvy mi sluší," říká Táňa. Vizážistka jí ovšem slíbí, že jí vypíše barvy a odstíny, které by měla používat.

Zatímco Simona Táňu líčí, stačí ještě upozornit na základní chyby, které ženy dělají. "Osmdesát procent žen má dehydratovanou pleť, což souvisí s životním stylem a nadmírou klimatizace. To sice nemá primárně co dělat s vizážistikou, ale tento problém potom způsobuje šupinkování make-upu a podobně, takže pěkná pleť je základem pěkného make-upu," varuje a dodává, že by si ženy také neměly trhat obočí do tenkých linek, protože pak vypadají přísně a starší.

Táňa jako modelka

Když je líčení hotové, kadeřnice ještě jednou upraví vlasy. Dokonce je ještě nasucho prostříhá a přežehlí.





A pak už může náš fotograf první proměnu zdokumentovat. Paní Táňa si počíná skoro jako profesionální modelka. "Přesně takhle zůstaňte, jste krásně přirozená," pochvaluje si fotograf.

"To je super, cítím se fakt skvěle. Všechno si to opravdu užívám," říká nadšeně Táňa, která ještě mezi barvením a líčením stíhá kojit malou Kristinku.

Účes na Valentýna bude romantický

Účes na večer bude trošku jiný. "Vzhledem k tomu, že se paní Táně vlasy vlní, zvolíme právě vlny, které zvýrazní jednotlivé partie. Necháme ale vlasy rozpuštěné, přirozené, jako je sama Táňa," komentuje rozhodnutí Aneta. Nakonec se ale do vytváření účesu dala sama Petra Měchurová.

Zapíná kulmu a dá se do natáčení vlasů. "Vlnité vlasy dělají romantičtější vzhled, což se na valentýnský večer hodí. Pokud někdo nemá doma kulmu, může použít i natáčky nebo vlasy jen tak přes prst stočit a připnout sponkou. Když je pak nechá uschnout a rozpustí, vlny se vytvoří samy," říká Petra Měchurová.





Netrvá dlouho a účes je na světě. Teď už je na vizážistce, aby večerním líčením podtrhla výsledný dojem. Ztmavila oči tím, že na víčka nanesla bronzové stíny, přidala tmavou vnitřní i vnější oční linku a přidala vrstvu řasenky.

"Takhle jsem tedy ještě nikdy namalovaná nebyla," hledí na sebe Táňa užasle v zrcadle.

"Jakmile ale ztmavíme oči, musíme zesvětlit rty," upozorňuje Simona. Ještě doladí nezbytné detaily a Táňa se může jít opět fotit. Tentokrát i ve večerních šatech.