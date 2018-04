Aprílová proměna: Krasavice Olga našla svůj teplákový styl

Olga má jemné rysy, a i když není přehnaně nalíčená, rozhodně ji v davu nepřehlédnete. Říká se, že krásné ženy to v životě rozhodně nemají snadné. Neustále musejí čelit žádoucím pohledům či oplzlým řečem a odolávat útokům všemožných individuí, o které by si neopřely ani kolo.



Ženský styl a přehnaná vyzývavost

Také Olgu, která se přihlásila do naší proměny, přehnaná mužská pozornost vyčerpává. Ráda by proto vyzkoušela, jaké to je, stát se ženou, která si zakládá na přirozenosti.

„Díky tomu, jak se oblékám a líčím, se mi dostává nepřiměřených reakcí od mužů, které mě úplně nebaví, chtěla bych to trochu utlumit. Každá výrazná ženská ví, o co jde. Jsou to různé slovní lichotky, hvízdání a nabídky nejrůznějšího typu,“ svěřila se sympatická žena.



Olga, která nedá dopustit na ženský styl v podobě šatů a sukní, je zvyklá se o sebe starat a ani denní líčení není výjimkou. „ Denně trávím hodně času před zrcadlem. Jsem schopná se i několikrát převléknout, než vyrazím z domova.“

Vzali jsme pečlivě namalovanou a vkusně oblečenou Olgu pod drobnohled odborníků, aby jí poradili, jak zakrýt její přehnanou vyzývavost a pokusit se dát vyniknout přirozenému půvabu. „Make-up je moc dokonalý, moc všední, hezky prozářená pleť, sjednocená, krásně namalované oči, precizní linky a upravené obočí. To je dost nuda,“ říká Zuzana Mirová, make-up artist Rouge Bunny Rouge.

Olga má jemné rysy, a i když není přehnaně nalíčená, rozhodně ji v davu nepřehlédnete.

Pupínky a kruhy pod očima

Poté, co vizážistka pečlivě odstranila modelčin denní make-up, začala s přirozeným líčením. Nejprve zvýraznila červeným stínem pupínky, aby se opticky zvětšily a vypadaly víc natekle. Poté se vrhla na kruhy pod očima.



„Pro efekt monoklů pod očima a velice unavených očí doporučuji stíny do fialova. Ideální jsou i šedé nebo hnědé stíny. Na závěr nesmí chybět trochu bledosti a začervenání, které naneseme na tvář,“ ukazuje Zuzana Mirová triky, jak docílit přirozeného vzhledu, který ukáže všechny nedokonalosti pleti a nedostatky v obličeji.

Vizážistka nanáší na tváře bledost a červeň, stíny do červena zvýraznila každý pupínek.

Nejen vizážistka, ale také stylistka se přímo vyděsila toho, jak přehnaně žensky je modelka upravená. „Tento outfit je až moc ženský a přehnaně Olze sedí. Pásek zbytečně zdůrazňuje její pas a nohy, které bychom měli teď na jaře rozhodně spíš zahalit,“ říká Gabriela Zimová, stylistka Zoot.cz, a hledá kousky, ve kterých by Olga mohla splynout s davem.

Poděkování Make-up a vlasy: Zuzana Mirová/ Rouge Bunny Rouge Styling: Gabriela Zimová/Zoot Oblečení a doplňky: Zoot.cz Za zapůjčení prostor na natáčení a za trpělivost děkujeme výdejně Zoot.cz na Andělu a jejímu personálu.

Finální výběr předčil všechna očekávání. V červeném topu, který odhaluje ramena, a teplácích se rázem modelka stává úplně jinou ženou.



„Zvolila jsem top, který je teď hodně trendy, stejně jako všechno, co se třpytí. Proto jsem vybrala metalické tepláky, které by se rozhodně měly vynášet do pražských ulic. Růžová je barva letošního roku, takže svetr okolo pasu je nutnost. Nemohou chybět ani stylové ponožky do lodiček,“ popisuje Gabriela Zimová.

Tepláky a ponožky v lodičkách

S proměnou je stylistka velmi spokojena a štěstím září i Olga. „Cítím, že jsem to konečně já, tohle přesně mi vyhovuje. Dokázala bych v tomto outfitu jít prakticky kamkoliv,“ pochvaluje si modelka a dodává, že bude určitě přemýšlet o radách stylistky i vizážistky, aby se i doma dokázala dát takto rychle do formy.

Místo krasavice je Olga roztomilým diblíkem.

„Cítím se úplně fantasticky, protože jsem hrozně dlouho hledala svůj styl a myslím, že to je ono. Jednoznačně se mi nejvíce líbí kalhoty, jsou pohodlné a super a myslím, že už je budu nosit všude,“ hodnotí nový přirozený zjev Olga a dodává, že velmi praktické ji přijdou hlavně ponožky v lodičkách. „Já to u nás na malém městě vídám běžně, přijde mi to celkem normální a hlavně mi není zima na nohy.“

Líbí se vám Olgy nový styl? celkem hlasů: 1404