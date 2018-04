Proměna Šárky a Katky: rovnou z nemocnice a od stěhování

Právnička Kateřina Kostková si odskočila nechat se proměnit a prožít den jako modelka mezi stěhováním. "Vůbec jsem nečekala, že to bude taková velká akce. Zaujala mě možnost proměny, ale netušila jsem, že bude i nějaké hlasování na internetu. Trochu mě to vyděsilo. Pak jsem to ale vzala jako legraci a začala se těšit," vypráví, zatímco si kadeřník Jirka Špilar prohlíží její vlasy.

Kateřina se ale radikální změny bála. "Jsem spíš konzervativní, už deset let chodím k jednomu kadeřníkovi." Hlavně prý nechce být úplně blonďatá.

Čtenářka Kateřina Kostková před proměnou Čtenářka Kateřina Kostková po proměně v šatech e.Daniely

"Nebojte se, sice přistoupíme k lehkému zesvětlení, ale bude to vypadat úplně přirozeně. Zbavíme se tady těch viditelných proužků, které už se moc nenosí," popsal Jirka. V horní partii hlavy tedy promelíroval pár pramenů a zbytek vlasů sjednotil přelivem. Kromě toho ještě Katce zkrátil vlasy asi o pět centimetrů. "Je jich moc a dělají vám pak takové boule ve spodní části, k vašemu tvaru obličeje se to nehodí."

Kateřina má pěknou pleť, jediné, co celý dojem kazí, jsou viditelné modré kruhy pod očima. "Může to být způsobené více faktory: nevyspání, únava, genetika. Doporučuji hodně pít, nejíst potraviny, které zatěžují organismus," vysvětlil vizážista Filip Novák.

Pro Katku zvolil jen lehký make-up, zkorigoval partie pod očima. "Není potřeba aplikovat světlejší korektor, pak kolem očí vznikají bílé kruhy. Stačí projasnit a prosvětlit, ale není potřeba volit světlejší barvu, než jakou máte pokožku obličeje," radí Filip.

Běžně Kateřina používá šedé oční stíny. To je varianta, kterou nic nezkazí, ale zároveň ani nic nezvýrazní. "Když však nanese stíny do fialkova, pak fialová "vytáhne" zelenou složku, oči jsou pak do zelenkava. Když zvolí čokoládové a bronzové tóny, podpoří modrou barvu očí," říká vizážista.





Sám pro Katku zvolil právě lehce fialový stín s duhovým efektem, který nanesl na celé pohyblivé víčko. Ve vnějším koutku jej ještě trochu zintenzivnil. "Tmavším stínem zvýrazním partie kolem řas, které se tak opticky zahustí."

Líčení pak Filip doladil konturkou v barvě do cihlova a leskem. "Pro asi osmdesát procent Češek se tento odstín hodí lépe než tóny do růžova," radí vizážista.

Katka prozradila, že například chůzi na podpatcích netrénovala vůbec. Nebyl na to čas. "Nevěděla jsem, do čeho jdu, ani co se bude dít," říká. "Mám vyzkoušené šaty od Daniely Flejšarové a z podpatků mám největší hrůzu," dodává.

Návrhářka Flejšarová Kateřinu oblékla do splývavých černých šatů s krajkovou aplikací. Doplnila je zelenkavým kabátkem, který vytvořil spolu s líčením pěknou kombinaci.





Vizážista maskoval modřiny

Křehká Šárka Štollová šokovala sotva do salonu vešla. "Jdu rovnou z nemocnice, odešla jsem na revers." Nechtěly jsme vyzvídat, ale Šárka se potřebovala svěřit. "Nepohodli jsme se s přítelem. Měla jsem otřes mozku, protože mě hodil na zeď," líčila ostatním, zírajícím v němém úžasu na subtilní slečnu.

Ještě ráno se prý do proměny Šárce nechtělo, ale pak si řekla, že přijde alespoň na jiné myšlenky. "Teď si to tu užijte, nechte se hýčkat," radil jí vizážista Filip, když sahal po tužce, aby vnitřní linkou do řas obtáhl horní víčko. "Vnitřní linka oko zvýrazní, ale neubere prostor stínům a oko zbytečně neztmaví."

Stín zvolil Filip výrazný, purpurový, který "modelku" rozsvítí a k černým šatům návrhářky Hany Havelkové a studeně plavým vlasům bude ideální. Při nanášení řasenky upozornil na to, že často zapomínáme přetřít také vnitřní řasy u koutku oka. Pak už jen korektorem zamaskoval kruhy pod očima, sladil make-upem tón pleti a bylo hotovo.

Čtenářka Šárka Štollová před proměnou Šárka Štollová po proměně v šatech od Hany Havelkové

Kadeřník zvolil plesový glamour účes. Napřed vybral barvu do platiny a k úpravě použil víc tužidla, protože Šárka má vlasy jemné. Zamokra je vymačkal do vln, aby působily jako slepené, nikoliv jako chlupaté. Efekt dokončil pomocí difuséru.

Nalíčená a učesaná Šárka se mohla převléct do šatů. Jenomže se ukázalo, že má na lýtku modřinu, s níž návrhářka nepočítala. Narychlo pro ni stylistka sehnala černé punčocháče a jiné, tentokrát zavřené boty. Výsledek ale pokulhával. Přece jen, holá lýtka k odhalenému dekoltu by se hodila lépe, stejně jako původní černé střevíčky ozdobené květem. "To zamaskujeme," rozhodl vizážista a po chvilce už nebylo po modřině ani památky.





Ze všeho nejvíc si Šárka pochvalovala šaty. "Jsou krásné, líčení perfektní a vlasy nezvyklé," usmívala se když bylo po všem. "Je mi líto, že je to asi naposledy, co jsem se jako modelka mohla projít po mole. Modeling mě vždycky lákal, ale jsem po rakovině a mám odoperovanou ledvinu. Kvůli jizvě na břiše ze mě modelka už nebude," šokovala všechny podruhé. Znovu jsme zkoprněli. Možná, že někoho ale napadlo, jestli si snad Šárka ty tragédie už nevymýšlí. Bylo jich na drobnou sympaťačku už vážně dost.

Na molu vypadala šťastně. Až teprve, když se s námi rozloučila, aby se vrátila do nemocnice, ujistila nás stylistka, která jí pomáhala ze šatů, že tu jizvu na břiše vážně měla. Tak jsme byli rádi, že díky proměně prožila alespoň jeden krásný den.





