Proměna: po krémech vrásky nezmizely, na řadu přišel skalpel

Facelifting

Řez je v případě paní Jitky veden směrem ze spánku a kolem ucha až do vlasů, kde se ztrácí. Aby jizva ani v oblasti ucha nebyla příliš patrná, lze ji skrýt do části zevního zvukovodu. Takový postup nebývá příliš častý, protože je náročnější, ovšem stopy po zákroku pak nejsou snadno odhalitelné. Naříznutá kůže se postupně zvedá a uvolňuje od spánkové oblasti až k zevnímu koutku úst a dále na krk. Její celá plocha se vytáhne směrem nahoru, vypnutá se přiloží zpět a přebytky se odstraní.

Pokud chceme trvalejší a z estetického hlediska lepší efekt, dělá se ještě tzv. smasslifting, tedy zvednutí hlubších vrstev a jejich vytažení směrem nahoru. Teprve přes takovýto podklad - vypnuté spodní vrstvy - se šikmým směrem vytahuje i svrchní kůže. Výsledek je pak z estetického hlediska mnohem lepší a zároveň trvalejší. U smassliftingu musíme dávat velký pozor, aby nedošlo k poranění motorické inervace mimických svalů obličeje. Funkci těchto svalů nelze dobře nahradit a mimika by značně utrpěla.

Jakmile se tedy odstřihnou nadbytky podkoží a posléze i vrchní vrstvy kůže, přišívá se postupně kůže zase zpět k okraji, kde byl veden původní řez. Do podkoží se ještě zavede drén pro odtok zbytkové krve, který se za dva dny odstraní.