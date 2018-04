Proměna o módním víkendu: šanci dostala i náhradnice

Právě Kateřina byla "jen" náhradnicí. Při zkoušce šatů se však ukázalo, že paní Haně Tomanové nepadnou zvolené šaty, a tak přišla řada na náhradnici. Paní Hana však nepřijde zkrátka, kadeřník a vizážista budou o módním víkendu pečovat i o ni.

Módní událost roku Prague Fashion Weekend se blíží. My už díky vám, čtenářkám a čtenářům, známe deset žen a dívek, které během módního víkendu proměníme.

Našim budoucím modelkám jsme poslali několik otázek a vy si teď můžete přečíst, co o sobě napsaly.

Šárka Štollová, 25 let, Týnec nad Sázavou

studentka Literární akademie J. Škvoreckého, svobodná

Jaká byla vaše motivace přihlásit se do soutěže?

Stát na "velkém mole" byl vždy sen mé maminky, přiznávám však, že i můj. Když jsem zahlédla soutěž na OnaDnes.cz, řekla jsem si: "ale proč ne". Pak jsem už jen překvapeně sledovala, jak se sen stává skutečností.

Máte i sebemenší zkušenost s modelingem či fotomodelingem?

Jen jako hobby dělám občas fotomodelku.

Jaký styl oblékání preferujete?

Nemám ráda upjatou módu. Ráda se oblékám elegantně, avšak s dostatečnou mírou extravagance. Na běžný den volím sportovní styl - nebojím se kombinace s lehce punkovými modely. Hlavně nic strohého, nudného.

Jaký je váš nejoblíbenější kousek oblečení, doplněk?

Zbožňuji šaty. Ve skříni mi visí pár unikátních modýlků od návrhářky Nikyty, jedny jsou hedvábné zelenkavo-růžové s jemnými kytičkami a krátkou sukní dole do volánu a druhé jsou černobílé, zvýrazňující štíhlý pas, se zavazováním za krk. Líbí se mi na nich ta ženskost. Jinak všeobecně se mi líbí věci od Guess by Marciano a Babyphat - je to zábavné a zároveň nositelné.

Máte nějaký módní vzor?

Nemám.

Jakou barvu na oblečení nejraději nosíte?

Tu barevnou (smích). Ne, doopravdy - jen žádná nuda. Ale věřím, že velmi zajímavě na mně vypadá hnědá barva tmavšího medu a zelená.

Umíte chodit/chodíte na podpatcích?

Ano, umím, už od 8. třídy (smích).

Co nebo kdo vás zaručeně rozesměje?

Spousta věcí - záleží na situaci.

Oblíbené jídlo, hudba, umělec...

Mexická kuchyně a tradiční čínská (tu zde ale nikde nedostanu). Mimoto miluji krevety a další mořské potvory. Co se hudby týče, jsem takový hudební náladovec, od techna přes jazz až po baladickou hudbu. Mám mnoho interpretů, které si ráda poslechnu. Momentálně poslouchám skupinu The fray.

Jak byste sama sebe charakterizovala v několika málo větách?

Jsem rozhodně živý a impulzivní člověk s citlivou duší. Rebelství se ztrácí v melancholii, ale romantika nikdy nesmí chybět. Jsem člověk milující divoké večírky stejně tak jako procházky po lese a houbaření. Nesnáším nudu a nudné lidi, za zlobu a nenávist bych lidi trestala stejnou měrou a nikdy bych nedovolila, aby se v mé přítomnosti ubližovalo slabším jedincům - ať by to bylo dítě, stařec, nebo pes. Taková jsem já.

Kateřina Kostková, 33 let, Praha

Právnička, vdaná, 1 syn (2 roky)

Jaká byla vaše motivace přihlásit se do soutěže?

Touha po novém zážitku, zkušenosti. Trochu úlet, přiznám se.

Máte i sebemenší zkušenost s modelingem či fotomodelingem?

Ne.

Jaký styl oblékání preferujete?

Sportovně-elegantní, podle okolností.

Jaký je váš nejoblíbenější kousek oblečení, doplněk?

Oblíbila jsem si šperky z obchodu Le Patio, mám jich celou sbírku. První exemplář jsem dostala od maminky za advokátní zkoušky. Další srdeční záležitostí je nezničitelná černá kabelka Coccinelle. Jinak za oblečení příliš neutrácím.

Máte nějaký módní vzor?

Ne.

Jakou barvu na oblečení nejraději nosíte?

Instinktivně volím většinou studené barvy. Mám ráda olivovou, šedomodrou, barvu bílé kávy, hodně často nosím tyrkysové kousky.

Umíte chodit/chodíte na podpatcích?

Neumím, snažím se jim vyhýbat.

Co nebo kdo vás zaručeně rozesměje?

Je to můj manžel a syn.

Oblíbené jídlo, hudba, umělec...

Mám ráda ostrá jídla, ryby, marcipánovou čokoládu Ritter sport. Z hudby mohu Bruce Dickinsona (Iron Maiden), Davida Bowieho, Stinga, Johnnyho Cashe, Jiřího Schelingera. Hodně poslouchám rádio Beat.

Jak byste sama sebe charakterizovala v několika málo větách?

Myslím, že jsem cílevědomá, přímá, často náladová a tvrdohlavá, mám ráda dobrodružství a ráda se učím nové věci, ráda se směju, ráda dělám věci po svém.