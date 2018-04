Proměna: Nikola blond proti své vůli, Romana váhá nad červenou ofinou

Romanu Pifkovou kadeřník Jirka Špilar nemusel o novém účesu a barvě dlouze přesvědčovat. "Naposled jsem byla u kadeřníka někdy v dubnu. Chodím jen jednou za čas. Ráda se tedy dnes nechám opečovávat," prozradila tato mladá slečna, která podle svých slov absolutně netušila, co ji vlastně čeká. Přiznala, že je nervózní, a možná i proto byla po celou dobu jako myška a bylo složité odhadnout, zda je spokojená, nebo se nudí.

Původní vymytou červenou nahradil kadeřník červenofialovou. "Musíme vlasy trochu ztmavit. Odstín, který máte teď, je na vás příliš světlý, navíc jsou zbytečně moc vidět odrosty." Konečný efekt pak prý bude vypadat mnohem luxusněji.

Čtenářka Romana před proměnou OnaDnes.cz Čtenářka Romana po proměně v modelu od Brice Mensah

Co se týká střihu, tam jen Jirka srovnal délku na koncích. Největší změnu prodělala ofina. Ta původní, na stranu a z čela pryč, musela ustoupit nové, tupě střižené do čela. Když se Romana uviděla, jen vykulila oči. "To je fakt velký nezvyk," upírala svůj smutný "psí" pohled do zrcadla.

Romana je sama o sobě dost výrazná, a tak líčení nebylo složité. "Jsem zvyklá si dát jen řasenku a jít. Make-up používám jen občas."

Mistr světa v make-upu Filip Novák na celá pohyblivá víčka zvolil zelenoolivový odstín, který ladí k Romaniným novým vlasům. "Vzhled dotvoří nádherné řasy, o které je ale potřeba se postarat," upozornil vizážista.

Romana má sice řasy hodně dlouhé, ale rovné. Proto na ně Filip použil kleštičky. "Pozor, netiskněte jimi řasy jen v jednom místě, ale postupně po celé délce, abyste řasy nepoškodily a zatočení vypadalo přirozeně," poradil nejen Romaně, ale i ostatním dámám, které kleštičky používají. "Stíny sice vůbec nepoužívám, ale tohle líčení se mi moc líbí," okomentovala výsledek Romana nesměle.





Romaniným "dvorním" návrhářem se stal Brice Mensah, návrhář zairského původu, který tvoří jednoduché a zároveň rafinované modely.

Focení pak bylo pro Romanu náročné, proběhlo totiž až po představení našich modelek na mole v Pařížské. Fotograf Dalibor ji navíc "trápil" dlouho, je totiž perfekcionista.

"Bylo to namáhavé, hlavně kvůli podpatkům. Focení provázely trochu zmatky, ale pan fotograf byl na mě hodný. Práce modelky je opravdu hlavně o čekání a nevěděla jsem, co mám dělat, co se ode mne očekává. Ale užila jsem si to, jsem ráda za tuhle super zkušenost," zhodnotila po téměř celém dni své zážitky.

Nejzásadnější je pro Romanu změna ofiny. "To je hodně výrazné, uvidím, jak na to bude reagovat okolí. Pak se rozmyslím, zda si ji nechám takto," dodala. Ale přítel, který se také dorazil podívat, jí zalichotil. "Mně se to líbí moc." V té chvíli bylo o osudu ofiny rozhodnuto.





Nechtěla být blond, ale kadeřník ji přemluvil

Nikola Lesná přijela do proměny až z moravského Zubří, a protože už brzy ráno musela být v salonu, přespali s přítelem u tety v Příbrami. "Modelka ze mě nebude, ale přijela jsem si pro zážitek na celý život a těším se, že dostanu na památku krásné fotky," měla od začátku jasno devatenáctiletá studentka přírodovědecké fakulty v Olomouci.

Nejméně práce měl tentokrát vizážista Filip. Nikola je zvyklá na horní linky a ty jí jen schválil. "Zvýrazním oči, mohou být i do ztracena rozmazané, anebo jen na vnější část víčka. Nikola je zvyklá si vykreslit jen tvar oka, ale já hnědou linku protáhnu dál do strany a dokreslím lehce zvednutou poslední řasu."

Jako základ na víčko použil Filip bronzovo růžový make-up, který nanesl štětcem na celé pohyblivé víčko a horní řasy přetřel hnědou řasenkou. Dolní vynechal, protože by tak jen srazil efekt horní linky. Obočí pomohl štětečkem a tmavě hnědým stínem. Pod oči použil jen lehký korektor a obličej sladil tekutým make-upem.

Čtenářka Nikola před proměnou OnaDnes.cz Čtenářka Nikola po proměně v modelu od Martiny Nevařilové

I kadeřníkovi stačil jeden pohled a měl jasno: "O střihu to u Nikol nebude. Co si všechno můžu dovolit?" smál se. Nikola chodí ke kadeřnici tak jednou za rok a ještě z loňska má odrostlé světlé melíry. Má přirozeně světle hnědý odstín vlasů. Nikdy nechtěla být blondýna a ani odstíny do zrzava nikdy nezkusila. Teď by šla klidně i do kratších vlasů, ale to by byla škoda.

Navíc měla od "své" návrhářky Martiny Nevařilové doporučení, ať si nechá po straně zaplést jeden cop. Na molu bude mít totiž na hlavě zelenou kuklu. Jirka Špilar pro ni vymyslel do pramenů po stranách svítivou měď a místo copu "falešný" culík.





"Jako základ dáme světlou přírodní baru a účes rozsvítíme měděnou." A výsledek? Možná byla Nicol trochu zaskočená. "Je to velká změna, mám nejsvětlejší vlasy v životě. Třeba si zvyknu a zůstanu u toho," culila se Nicol. Její přítel, který proměnu celý den sledoval, nám vysvětlil, že má asi strach, co řeknou známí, když vždycky prohlašovala, že blond vlasy by nikdy nechtěla.

Model na molo si Nikola vybírala společně s návrhářkou. V souladu se svou oblíbenou černou sáhla po šedobílé kombinaci, ale Martina Nevařilová ji přesvědčila pro podzimní úpletový komplet jasně zelené barvy. "Nejsem na výraznější odstíny zvyklá. Nosím spíš trička rifle a třeba elegantnější kabáty, ale jsem překvapená, jak dobře to vypadá. Možná alespoň v barvách teď přehodnotím svůj styl," uvažovala a pochválila atmosféru: "Všichni byli milí, zkrátka super."





