Úžasná proměna: z nenápadné studentky se stala královna plesu

Čeká vás maturitní ples? Pokud ano, neváhejte se zapojit do naší soutěže o nejkrásnější plesový outfit. Pošlete nám do 28. února 2018 svoji fotku z maturitního plesu. Každých čtrnáct dní necháme čtenáře, aby hlasovali, které maturantce to nejvíce sluší. Tři dívky s nejvíce hlasy pak postoupí do finále. Vítězku soutěžního klání čeká jarní proměna s OnaDnes.

Své fotky ve webové kvalitě se jménem, názvem školy, třídou a kontaktními údaji posílejte na ona@idnes.cz. Snímky mohou mít maximální velikost 1 MB a minimální šířku 640 pixelů.