Proměna na červený koberec: z Marie se stala romantická punkerka

Marie se chystá do společnosti a nerada by v záplavě krásných žen působila jako šedá myš. Se šminkami není úplně nejlepší kamarádka, proto se rozhodla svěřit do péče odborníků. Také zplihlé a dlouhé vlasy by ráda zkrátila a oživila. Vzali jsme ji proto do Salonu Petry Měchurové, kde se jí ujala kadeřnice i vizážistka.

Začínáme líčením, na které modelka není zvyklá. Zuzana Mirová, vizážistka Rouge Bunny Rouge, hned na začátku odhalila nedostatky pleti. „Mája má nejednobarevnou pleť, která je sušší, takže ji sjednotíme make-upem. Slečna není zvyklá ho používat, takže zde bude velká změna,“ vysvětluje odbornice. Do ruky si bere nejprve podkladovou bázi, která je silně hydratující a zmírní nedokonalosti pleti, až poté začne nanášet samotný make-up. „Určitě bych se nepouštěla do žádných hutnějších, úplně stačí lehoučký make-up,“ říká Zuzana Mirová.

Prozářená pleť frčí

Pro projasnění pleti použije tekutý rozjasňovač ve zlatém odstínu, který aplikuje na lícní kosti, spánky, nos, bradu. Nevynechá ani kůži nad obočím a horním rtem.„Stále je trendem prozářená pleť. Používáme tedy highlightery, jak pudrové, tak i tekuté. Čím prozářenější, tím lepší. Na večer si to určitě můžeme dovolit,“ radí vizážistka.

Naopak s obočím nemá Zuzana Mirová téměř žádnou práci, protože je krásně rostlé. Stačí pouze lehce upravit tvar, dokreslit a zafixovat leskem. Ten dodá celkovému make-upu slavnostnější efekt. Lesk lze použít i na víčko, protože vytváří tzv. mokrý (zrcadlový) efekt. Ke kontrastnímu vzhledu pomůže i rozjasňovací tužka, která oči opticky zvětší. Po stínování víček následovala řasenka a černá linka na horním víčku.

Rudé nebo růžové rty?

Kočičí efekt ještě podtrhla výrazná rtěnka. Ta nutně nemusí být v odstínu plesových šatů. „Řeší se kontrasty. Červenou rtěnkou však nikdy nic nezkazíte. Sluší všem ženám. Jenom je důležité vybrat správný odstín. Pořád frčí neonové barvy, růžová, fosforeskující s různými odlesky,“ vysvětluje Zuzana Mirová.

Mezitím už na proměně Marie začala pracovat i kadeřnice Lenka Krčálová, která provedla diagnostiku vlasu a vlasové pokožky. Vzájemně se domluvily na barevné proměně a i kratším střihu. „Aby to bylo hravější, tak jsme to u hlavy trochu ztmavily a délku budeme tónovat,“ popisuje odbornice.

Poslední úpravy a proměna je téměř hotová.

K hlavě použila velmi studený a popelavý odstín, který lehce prostínovala do délek. Ty Lenka Krčálková probarvila dvěma odstíny - ledovým a lososovým a nakonec ostříhala vlasy na ramena a vytvořila výraznější patku. „Chtěla bych, aby její účes působil lehce, takže určitě budeme dělat vlny. A na závěr zakombinujeme lehké spletení,“ popisuje kadeřnice.

Nakonec jsme Marii vzali do butiku Beaty Rajské, abychom ji mohli obléci do lososových šatů, které ladily s proužky ve vlasech. Celý outfit jsme doplnili černým koženým křivákem. Krásně tak vynikla sbírka tetování, kterou má slečna na sobě. „Moc se mi líbí celkový vzhled. Je to rošťácké a cítím se v tom skvěle,“ pochvaluje si proměnu Marie.

Líbí se vám proměna čtenářky Marie?

Hlasování skončilo Čtenáři hlasovali do 0:00 3. března 2017. Anketa je uzavřena. Ano 596 Ne 40