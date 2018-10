Jak se nalíčit a učesat před kameru? Podívejte se na proměnu moderátorky

Eliška je zkušená redaktorka, které se věnuje politickému zpravodajství. Je zvyklá se pohybovat ve Sněmovně mezi ostřílenými politiky, kde je elegantní oblečení a upravený zevnějšek samozřejmostí. „V mé kosmetické taštičce nesmí chybět BB krém, pudr, korektor a řasenka. To jsou asi takové základní věci, bez kterých bych neodešla do práce,“ vypočítává.



Zatímco v civilu se Eliška nelíčí příliš nápadně, jakmile si má stoupnout před kameru, přichází na řadu silnější vrstva líčidel. „Vzhledem k tomu, že kamera vždy ubere kus líčení, tak rozhodně je dobré na kameru zvolit výraznější make-up. V případě Elišky byly hodně zvýrazněny oči. Dá se volit i výraznější rtěnka, ale tam je třeba opatrnosti, aby nebyly výrazné zároveň i oči,“ popisuje Šárka Štursová, stylistka a vizážistka.

Eliška má jemné vlasy, kterých nemá mnoho, proto jí vytvořil kadeřník nový vzdušnější sestřih. Díky němu vlasy opticky přidaly na objemu. Moderátorce prospěla i změna barvy. Polodlouhé vlasy jsou jednoduché na úpravu. Eliška se během proměny naučila, jak lépe zacházet se žehličkou na vlasy. A už se těší, až si doma bude česat podobné vlny, jaké má z kadeřnického studia.

Nakonec si redaktorku vzala do péče stylistka. „Eliška je menšího vzrůstu a má klasické ženské tvary, takže v tomto případě potřebujeme postavu opticky zvyšovat, což děláme vždy nohama. To znamená, že zdůrazňujeme pas. V případě větších prsou je potřeba volit výstřihy do V, které opticky zúží horní část těla. Ta totiž může působit trochu mohutněji. Pokud má žena plnější boky, než by si přála, tak rozhodně doporučuji volit tmavší oblečení na spodní část těla, kterou chce potlačit,“ říká Šárka Štursová.

Eliška si nepřála žádné světlé barvy, protože má pocit, že jí nesluší, a také žádné střihové či materiálové experimenty. Stylistka proto sáhla po několika elegantních outfitech, které budou pasovat na Eliščinu postavu a zároveň i dobře vypadat před kamerou.

„Moc se mi líbily první šaty, které jsme vyzkoušely, byla jsem až jako víla nebo princezna. Dobře jsem se cítila i v černých kalhotách, bílé halence a saku. Moc se mi líbí i červené šaty, které mám teď na sobě. V červené se cítím dobře,“ pochvaluje si proměnu Eliška.