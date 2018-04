Svatební proměna: Kostýmek i pouzdrové šaty pro matku nevěsty Martinu

Svatba je čas zábavy a veselí, ale zároveň i trochu adrenalin, jestli vyjde všechno, jak má. Pokud letos vedete k oltáři syna nebo dceru, měli byste být připraveni, že vaše tepová frekvence vyskočí pořádně vysoko. V pohodlném a padnoucím outfitu a voděodolném make-upu to ale zvládnete levou zadní.

Rozpuštěné vlny jsou trendy

Ani vlasy mnohdy nepotřebují složitou úpravu, jakou jsme zvyklí vídat ve filmech při honosných obřadech. „Svatby už nejsou tak gala, jak tomu dřív bývalo. Proto se moc nedělají velké a náročné večerní účesy. Naopak. Na venkovní a zahradní obřady se hodí rozpuštěné vlny a polosepnuté vlasy,“ říká kadeřník Jan Rigo ze salonu Lorma Praha, který zvolil nenáročný společenský účes i pro naši modelku.

„Martina má kulatý obličej, proto jsem do něho chtěl dostat více kadeří. Vlasy jsme vyfoukali pomocí kartáče a natáček, abychom do nich dostali objem. Nakonec jsme je ještě dotvarovali kulmou, aby to tvořilo glamour vlnu,“ popisuje kadeřník.

Pod jeho rukama se z Martinina fádního účesu stala krásná vlnitá hříva, která jí rázem ubrala na věku. Jakmile je vlasový styling hotový, bere si naši modelku do parády vizážista. „Zvolil jsem trochu výraznější oči a jemně potlačená ústa. Lehce jsem podtrhl obočí, které by mělo být základem správné úpravy tváře. Jemně jsem ho vytrhal pinzetou a dokreslil voděodolným stínem. A hodně jsem zvýraznil i řasy, aby byly pěkné,“ popisuje Tomáš Vida, přední vizážista značky Dermacol.

Voděodolný make-up zvládne emoce

Martina má dost opálenou pleť, proto Tomáš Vida použil pouze jemný make-up. Zlehka vykonturoval tváře a střed obličeje prosvětlil světlým korektorem. Ten nanesl i pod oči. „Je velmi důležité, aby se tyto partie rozjasnily a pleť působila svěže a upraveně,“ upozorňuje vizážista.

Modelka Martina působí v pastelových barvách elegantně a decentně.

Dodává, že u tohoto typu líčení je velmi důležitá voděodolnost, aby make-up vydržel všechny emoce svatebního dne. „Kvalitní voděodolná řasenka je základ, stejně jako báze pod oční stíny, aby se make-up nerozmazal. Vždy je důležité se inspirovat střihem i barvou oblečení a vzít v potaz, v jakém je stylu. Líčení by mělo typově sedět k tváři. I když se matka nevěsty během svatebního dne převlékne, líčení jí bude ladit,“ radí Tomáš Vida.

A abychom vyzkoušeli jak se dané líčení hodí k různým outfitům, vybrali jsme pro Martinu dva modely. „Zvolili jsme jeden outfit šatový a jeden kostým. Aby to bylo pestré a byla vidět různorodost toho, jak člověk může volit oblečení,“ říká stylistka Lenka Pavlů s tím, že se nutně nemusíme držet nudné klasiky. Experimenty s barvami, střihem i materiály jsou povoleny. Pozor ale, abychom nepoutali příliš pozornosti a zvoleným modelem nezastínili nevěstu. Tabu je také oblečení v bílé barvě.

Kouzlo nenápadných doplňků

Poděkování Make-up: Tomáš Vida/Dermacol Vlasy: Jan Rigo/Lorma Praha Styling: Lenka Pavlů Oblečení a doplňky: Van Graaf, C&A, Marks & Spencer, Debenhams

Stylistka nejprve oblékla Martinu do krajkových šatů starorůžové barvy a k nim dala lososové bolerko. „Paní má korpulentnější postavu, velká prsa a širší boky, tak je to zohledněno při výběru oblečení. Pouzdrové šaty vyzdvihnou přednosti a zakryjí to, co mají. Jiná barva bolerka je proto, že to siluetu roztříští a opticky zúží,“ popisuje triky, jak na padnoucí outfit, Lenka Pavlů.

Dámy, které se se sukněmi moc nekamarádí, mohou zkusit druhý model. Ten se skládal z tmavomodrého kalhotového kostýmu a halenky. „Doplňky by měly být decentní a sladěné s celým outfitem. Žádné velké výstřelky v podobě výrazných korálů bych nedávala. Platí, že kabelka by měla být do ruky. Boty nutně nemusí ladit s kabelkou, ale měly by následovat barvený akcent, který je na šatech či bolerku,“ vysvětluje stylistka.